Évente egyetlen egyszer hirdetnek ilyen akciót a magyar boltok: indul a roham a Lidlbe, Aldiba, Tescóba

A halottak napja közeledtével a nagyobb áruházak széles választékban kínálnak mécseseket, virágokat és különböző gyertyákat, ráadásul gyakran kedvezőbb áron, mint a mindennapokban. A Pénzcentrumon most utánajártunk, milyen akciókkal készülnek az Aldi, az Auchan, a Lidl és a Tesco üzletei.

Ahogy közeledik a halottak napja, sokan készülnek arra, hogy méltó módon emlékezzenek meg szeretteikről. Az utóbbi időben azonban a temetések is érezhetően megdrágultak, így sokan igyekeznek takarékosan megoldani az előkészületeket. A nagyobb áruházak ilyenkor különleges akciókkal várják a vásárlókat: a mécsesek, virágok és egyéb termékek most kedvező áron szerezhetők be. Összeszedtük a legjobb ajánlatokat, hogy könnyedén megtalálhasd, hol éri meg vásárolni.

Aldi

Az Aldiban csütörtöktől érhetőek el kedvező áron a különböző halottak napi termékek. Az 50 darabos teamécses 1199 forintba kerül, egy csomag (5 darab) temetői olajmécses 1499 forintba. Ez utóbbi kapható fehér és piros színekben, és az ígéret szerint körülbelül 55 óra az égési ideje. A nagy méretű temetői olajmécses csomagjának (2 darab) ára 1429 forint, szintén fehér és piros színek közül választhatunk, égési időnek pedig nagyjából 90 órát ígérnek. Az üzletben kapható még mécses mohakoszorúval is 1799 forintért.

Forrás: aldi.hu

Auchan

Ha nem akarunk lemaradni az Auchan akcióiról, szerdáig érdemes ellátogatni a boltokba. A nagy üvegmécses (antik műanyag kupakkal) most 30 százalékkal olcsóbb, így 2890 forint helyett 1999 forintért megvásárolható. De az üvegmécsesekhez is jóval kedvezőbb áron hozzájuthatunk, mint máskor, ugyanis 24 százalékkal kedvezőbb az áruk: 1590 forint helyett csak most 1199 forint, valamint 20 százalékos kedvezmény vonatkozik a kereszt led-es mécsesre is, annak ára most 799 forint. Ezeken felül az alábbi termékek akciósak még:

műanyag mécses fém tetővel – 149 forint

led-es angyal műanyag katedrában – 2689 forint

napelemes üvegmécses – 1499 forint

led gyertya – 249 forint

nagy üvegmécses (arany vagy ezüst kupakkal és talppal) – 1789 forint

Lidl

A Lidlben szintén csütörtöktől érhetőek el akciósan a halottak napi termékek. A 10 darabos teamécses 799 forintba kerül, a műanyag mécses darabja 179 forint, az üvegmécsesé 219 forint, a led mécsesé pedig 699 forintba került. A díszesebb és nagyobb mécsesek némileg drágábbak, az árak 599 és 1899 forint között mozognak. A Lidlben kapható sírkoszorú is, a kisebb 2499 forint, a nagyobb pedig 3299 forintba kerül.

Forrás: lidl.hu

Tesco

A Tescoban akkor tudjunk igénybe venni a legtöbb akciót a halottak napi termékekre, ha rendelkezünk Clubcarddal, így akár 30 százalékot is tudunk faragni a kiadásokon. A műanyag mécses Clubcarddal 899 helyett 629 forintba, a fém 239 forint helyett 179 forintba, a napelemes mécses pedig 1699 forint helyett 1189 forintba kerül. A díszesebb mécsesek jellemzően itt is drágábbak, akár 1869 forintot is elkérhetnek érte, ugyanakkor a legolcsóbbak már 449 forinttól elérhetőek. Koszorút a Tescoban is tudunk venni, a legolcsóbbak már 2249 forintért megvásárolhatóak.

A halottak napjához kapcsolódó termékek tehét idén is széles választékban és jelentős kedvezményekkel érhetők el a hazai áruházláncokban. Akár mécsest, akár koszorút keresünk, érdemes összehasonlítani az árakat, hiszen a különbségek összeadódva akár több ezer forintot is jelenthetnek.

Címlapi kép: Balázs Attila, MTI/MTVA