Milánó, 2026. február 5.A magyar zászló a csapat szálláshelyén a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitója előtt a milánói olimpiai faluban 2026. február 5-én.MTI/Illyés Tibor
Sport

Nem jutottak döntőbe a magyar női sífutók: itt az eredmény, így alakult a verseny

MTI
2026. február 18. 11:13

A magyar sífutó páros, Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda a 25. helyen zárta a milánói-cortinai téli olimpia szabadstílusú csapatsprintjét szerdán. A 26 induló közül mindössze a görög duót sikerült megelőzniük, így számukra véget értek az olaszországi ötkarikás játékok.

A Fiemme-völgyben megrendezett versenyen kiváló időjárási körülmények fogadták a résztvevőket. A ragyogó napsütésben zajló viadalon telt házas lelátók előtt síelhettek a sportolók a rajt- és célterületnél, de a pálya mentén kijelölt pontokon is jelentős számú szurkoló gyűlt össze.

A selejtezőben a 26 benevezett párost 15 másodperces időközönként indították a másfél kilométeres távon. A szabályok értelmében a duók két tagjának időeredményét összeadták, és ez alapján alakult ki a sorrend. A leggyorsabb 15 egység jutott be a 11.45-kor kezdődő döntőbe.

Az élen az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult a sorrend. A legjobb időt a Jonna Sundling és Maja Dahlqvist alkotta svéd kettős érte el 6:29.94 perces teljesítménnyel. A magyar versenyzők ettől 1:22.91 perccel maradtak el, ami a mezőny végére sorolta őket.

Az egyéni teljesítményeket tekintve Laczkó Lara Vanda a 45., míg a pályafutása második olimpiáján szereplő Pónya Sára az 50. időeredményt érte el a selejtezőben.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
