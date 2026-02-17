Komoly bejelentést tett az Aldi és a Lidl: ez rengeteg boltot érint, minden vásárlónak tudnia kell

Felgyorsult a német diszkontláncok térnyerése az amerikai élelmiszer-kiskereskedelemben, miközben az emelkedő árak miatt egyre több fogyasztó keresi az olcsóbb alternatívákat. Az Aldi és a Lidl látogatottsága az átlagosnál dinamikusabban nő, amit a vállalatok nagyszabású boltnyitási programokkal igyekeznek kihasználni.

A Spiegel szerint jelentős átrendeződés figyelhető meg az amerikai élelmiszerpiacon, amelyben a német diszkontláncok játszanak meghatározó szerepet. Az Aldi és a Lidl sajátos üzleti modelljükkel – szűkített termékválasztékkal, domináns saját márkás kínálattal és költséghatékony üzemeltetéssel – számottevően alacsonyabb árakon kínálják az alapvető élelmiszereket, mint tengerentúli versenytársaik.

A Spiegel által idézett Placer.ai elemzőcég adatai szerint decemberben, éves összevetésben a Lidl forgalma 7 százalékkal, az Aldié pedig 5,3 százalékkal bővült. Ezzel szemben az amerikai élelmiszer-kiskereskedelem összességében csupán 4,4 százalékos növekedést ért el. Ez a teljesítmény különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az amerikai háztartásokat kettős teher sújtja. Egyrészt a vámháborúból eredő importtermék-drágulás költségeit szinte teljes mértékben a végfogyasztók viselik, másrészt az élelmiszerárak emelkedése meghaladja az általános inflációs rátát.

A kedvező piaci fogadtatásra válaszul mindkét lánc ambiciózus terjeszkedési stratégiát követ. Az 1976 óta az amerikai piacon jelen lévő Aldi Süd 2026-ig 180 új egység megnyitását tervezi. Ez a beruházás egy ötéves, kilencmilliárd dolláros fejlesztési program része, amelynek megvalósulásával a vállalat hálózata országszerte 2600 üzletre bővül. Az Aldi Nord, amely a Trader Joe’s márka alatt mintegy 600 boltot működtet az Egyesült Államokban, mérsékeltebb ütemben, idén 20 új egység nyitásával növeli jelenlétét.

A 2017-ben piacra lépő Lidl a kezdeti nehézségeket követően két éve módosította stratégiáját, és jelenleg már több mint 200 üzlettel rendelkezik. A német láncok terjeszkedése elsősorban a nagyvárosokra összpontosul, ahol a kisebb alapterületű diszkontok a magasabb bérleti költségek mellett is nyereségesen működtethetők.