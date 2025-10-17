Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában.
A béke ára: veszélyben a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt?
2025-ben először fordult elő, hogy valamennyi hadsereggel rendelkező NATO-tagállam teljesítette a 2%-os védelmi kiadási célt. A katonai költések növekedését elsősorban az orosz–ukrán háború ösztönözte, különösen Kelet-Európában. Magyarország technikailag teljesítette a NATO-elvárást, GDP-arányosan 2,1%-os ráfordítással, de ezzel továbbra is a tagállamok alsó harmadában marad. A Pénzcentrum elemzése részletesen bemutatja a kiadások alakulását, valamint az ezzel párhuzamosan fennálló energetikai függőségek ellentmondásait.
A NATO fennállása óta először fordult elő, hogy valamennyi hadsereggel rendelkező tagállam teljesítette a GDP-arányos, legalább 2%-os védelmi kiadási vállalást. Ez mérföldkőnek számít a szövetség történetében, különösen annak fényében, hogy 2020-ban még csak 9 ország érte el ezt a szintet. A változás hátterében elsősorban a globális geopolitikai instabilitás, különösen az orosz–ukrán háború hatása áll. Az elmúlt években az európai országok újraértékelték biztonságpolitikai prioritásaikat, ami a katonai költségvetések jelentős növekedésében is megmutatkozik.
A 2014-es krími válság után a NATO-tagállamok közösen vállalták, hogy fokozatosan elérik a 2%-os védelmi kiadási küszöböt. A cél elérése azonban sok ország számára hosszú évekig kihívást jelentett. A 2025-ös fordulat különösen Kelet-Európában látványos: Lengyelország, Finnország és a balti államok példátlan tempóban növelték védelmi ráfordításaikat. Ugyanakkor Nyugat-Európa államai sem maradtak tétlenek, felismerve a fokozódó fenyegetettségre adott közös válasz szükségességét. E tendenciákat részletesen bemutatja a CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja.
A védelmi kiadások növekedése azonban nem jelenti azt, hogy az európai országok minden szempontból szakítottak volna az Oroszországhoz fűződő gazdasági kapcsolatokkal. Számos állam – köztük Franciaország, Spanyolország és Belgium – továbbra is jelentős mennyiségű orosz eredetű cseppfolyósított földgázt (LNG) importál. Ez az ellentmondás komoly kihívást jelent: miközben katonai eszközökkel készülnek egy potenciális konfliktusra, közvetve továbbra is anyagi forráshoz juttatják Moszkvát. Az energiafüggőség felszámolása így nemcsak gazdasági, hanem stratégiai kérdésként is egyre sürgetőbbé válik.
Magyarország ugyan technikailag teljesíti a NATO elvárásait – 2025-ben a GDP 2,1%-át fordítja védelmi célokra –, ám a tagállamok rangsorában továbbra is az alsó harmadba tartozik. Ez azt jelzi, hogy bár hazánk követi a szövetségi irányvonalat, a védelmi képességek megerősítése terén még jelentős a fejlődési potenciál. A következő évek kulcskérdése lesz, hogy a növekvő költségvetések mennyire járulnak hozzá valódi katonai kapacitásnövekedéshez, és hogyan képes Európa egységesen reagálni a biztonságpolitikai kihívásokra.
Veszélyben a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt?
A Budapesten tervezett Trump–Putyin találkozó akár diplomáciai áttörést is hozhat: elősegítheti a felek közötti párbeszéd újraindítását, és nyomást gyakorolhat Ukrajna jövőjével kapcsolatos megállapodásokra (pl. fegyverszünet, védelem garanciái). Ugyanakkor veszélye is megvan: ha a találkozó hátterében nem átlátható egyeztetés zajlik, könnyen alááshatja a NATO kohézióját, mivel több tagország úgy értékelheti, hogy a USA elmozdul oroszbarát irányba, és ezzel elbizonytalaníthatja az egységes biztonságpolitikai álláspontot.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az esemény továbbá Magyarország diplomáciai presztízsét is próbára teheti, különösen akkor, ha a lehetőségét látják abban, hogy Budapest és Orbán Viktor közvetítőként pozícionálja magát – ám ez ugyanakkor kritikát is kiválthat, hogy a szövetségesekkel való lojalitás kérdésében vitára ad okot. Végső soron a siker azon múlik, hogy a találkozó milyen mandátummal, milyen résztvevőkkel és milyen átláthatósággal zajlik – és képes lesz-e túlmutatni a PR-jeleneten, valódi politikai eredményeket felmutatni.
Beszédes adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
700 000 év után ébredt fel ez az alvó vulkán: csúnya vége is lehet, nem kis pánikot okozott a helyieknél
A jelenséget valószínűleg vagy a vulkán alatti hidrotermális rendszer változása okozza, ami gázfelhalmozódáshoz vezet, vagy egy kisebb mennyiségű magma elmozdulása.
A fehérorosz tisztviselők többnyire nemkívánatos személynek számítottak az EU-ban, miután Európa szankciókat vezetett be a 2020-as vitatott választások után.
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszországot.
Trump több nemzetközi konfliktusban is közvetítőként lépett fel, de a Kreml katonai helyzete és Ukrajna álláspontja miatt kérdéses, hogy sikerülhet-e áttörést elérni.
Az amerikai elnök jelentette be a hírt csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.
Az ügyvéd már a szabadon bocsátás lehetőségét is mérlegeli, miután a bíróság hibás jogi minősítést állapított meg.
A queenslandi erdőkből származó adatokat vizsgáló kutatás megállapította, hogy a szélsőséges hőmérséklet több fa pusztulását okozta, mint ahány új fa nőtt.
Kína visszavágott Trumpnak: „Amerika elferdíti a tényeket” – újra forr a levegő a kereskedelmi fronton
Peking szerint Washington pánikot kelt és félreértelmezi az exportkorlátozásokat – közben a tárgyalásokon Kína együttműködést sürget.
A Bulgargaz sikeresen lezárta nemzetközi LNG-beszállítói tenderét, amely jelentős lépés az ország orosz gázfüggőségének csökkentése felé.
Újabb mélyütést vitt be Putyinnak Donald Trump: egyik legkomolyabb bevételi forrásától esik el Oroszország, jöhet a fordulat a háborúban?
Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök ígéretet tett az orosz olajvásárlások leállítására.
Az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le és vádat emelt a kambodzsai Prince Group alapítója, Chen Zhi ellen.
Európa kikötői a kokainkartellek új célpontjaivá váltak, a francia vámhatóságok rekordmennyiségű kábítószert foglalnak le.
Az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth bejelentette, hogy Ukrajna hamarosan jelentős tűzerőhöz jut az európai országok amerikai fegyverbeszerzései révén.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Az orosz gazdaság a háború árnyékában gyakorlatilag hadigazdasági pályára állt: a költségvetés militarizált, a magánszektor pedig fokozatosan kiszorul a piacról.
A korábban szegénynek tartott területek GDP-növekedése és munkahelyteremtése immár felülmúlja az északi országrészt.
Az iráni külügyminisztérium kemény hangvételű közleményben reagált Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, párbeszédre utaló nyilatkozataira.
Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer - közölte hétfőn a magán űrvállalat.
Az Egyesült Államok és Kína kölcsönösen új kikötői díjakat vezetnek be egymás hajóira,
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.