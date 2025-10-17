Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában

A rendszerváltás utáni Magyarország egyik legszerencsétlenebb beruházása volt a balatonfüredi görög falu, az 1994-ben indult projekt minden résztvevő számára vesszőfutásnak bizonyult, pedig az újabb és újabb szép elképzelésekből nem volt hiány. A görög falu története – amelyet szakértő segített megvilágítani a Pénzcentrumnak - tavaly véget ért, nemes egyszerűséggel ledózerolták. A helyén most lakópark és közpark épül, amely a balatonfüredi villahagyomány modern tovább gondolása – tudtuk meg a projekt képviselőjétől.

A görög falu története több mint három évtizedes múlta nyúlik vissza – tudta meg a Pénzcentrum a balatontipp.hu vezetőjétől. Győrffy Árpád szerint az önkormányzat a bevásárlóközpont megvalósításához 1992-ben egy 70 ezer négyzetméteres területet vásárolt a város Tihany felőli végén, a 71-es út északi és a Fürdő utca nyugati oldalának találkozásánál. A vételár egyes források szerint 30, mások szerint 42 millió forint volt, további 10 millióba került a terület közművesítése. A területet több sikertelen pályáztatás után 1994 tavaszán adták el az Intell RB Rt.-nek, hogy azon elkészítse a tervezett bevásárlóközpontot. Az eladási ár a megszerzéskor kifizetett pénz többszöröse, 120 millió forint volt.

1995 májusában vált egyértelművé, hogy a görög falu nem készül el a tervezett határidőre. Ennek részben az anyaghiány volt az oka, de még inkább az, hogy az Intel RB Rt.-nek elfogyott a pénze, ezért nem tudta fizetni a kivitelezőket. Nem jutottak hozzá egy remélt hitelhez, és az üzletek, helyek értékesítéséből származó bevétel is kevesebb lett a vártnál a belvárosban maradó, elbizonytalanodó kereskedők miatt. Bár a megegyezési szándék mind a kivitelezőkben, mind a már elkelt üzletek tulajdonosaiban, bérlőiben megvolt, nem jutottak eredményre. A görög falu közel 90 százalékos készültséggel tíz éven át torzó maradt.

Az önkormányzat fasort telepített a 71-es főút mellé, hogy legalább az áthaladók elől rejtve legyen a riasztó látvány. Az építkezés 1995-ös leállásakor az Intel RB az önkormányzatnak ígért 120 millió forintból csak az első 30 milliós részletet fizette ki. A város 2001-ben már 285 milliót követelt a felszámolás alá került cégtől.

Az Annagora Park is kudarcnak bizonyult

Győrffy Árpád szerint a területet 2003-ban a Masped Capital Rt. megvásárolta meg az Intel RB Rt. felszámolójától. A fejlesztés befejezését 2004 júniusára tervezték, amikor Annagora Park néven szerették volna megnyitni az üzletközpontot. Az építési munkákkal jórészt el is készültek, de az üzletek működésének engedélyezéséhez szükséges további idő miatt a kereskedőkkel egyetértésben végül úgy döntöttek, hogy a hivatalos nyitásra csak 2005-ben kerül sor. 2004 augusztusának végén így is volt egy jelképes nyitás, a diszkó, a játékterem és néhány üzlet megkezdte a működést.

A 2005 pünkösdjére tervezett nyitás is részleges lett, mert csak az üzletek egy része tudott és akart kinyitni. Bár az üzlethelyiségek 90 százalékának volt tulajdonosa vagy bérlője, augusztus elején is csak 31 üzlet várta a vevőket a 125-ből az Annagora Parkban. A vendéglátóhelyek mindegyike kinyitott.

A 2007-es szezon is végül azt jelezte, hogy megfelelő kínálat nélkül nincs igazi érdeklődés. 2008-ban a görög falut Sundance Park néven “emelt színvonalú szálloda- és szórakoztató központtá” alakították. Az üzletek, vendéglátóhelyek 85 százalékát felvásárló új tulajdonos a kereskedelmi tevékenység háttérbe szorításával bungalókat, szállodát, valamint egy szórakoztató- és élményközpontot akart kialakítani, ahol naponta ígértek koncerteket, szórakoztató és sportprogramokat. Mivel ennek az ötletnek is bukás lett a vége, 2012-ben Suncity néven ismét új stílussal próbálkoztak. A hely működését az esti koncertek és a hajnalig tartó bulik határozták meg, amíg volt rá lehetőségük.

Több mint egy évtizede már a bontás mellett döntött az önkormányzat

Balatonfüred polgármester a városi honlapon megjelent cikkében már ekkoriban tisztázta: a területnek új funkciót kell kapnia. Hosszútávon csak ez lehet a megoldás. Négy-öt éven belül az épületeket le kell bontani és egy lakópark létesítése lenne a legjobb megoldás. Ehhez persze először is az kell, hogy az önkormányzat rendelkezhessen a terület felett, utána pedig nyilván a képviselő testületnek kell eldöntenie, mit kezdjen a város az ingatlannal.

Végül közel 12 év kellett ahhoz, hogy az önkormányzat teljesen birtokba kerüljön, s így dönteni tudjon a görög falu sorsáról. A rengeteg tulajdonossal való egyezkedés, pereskedés miatt kellett ennyi idő. A füredi önkormányzat kisajátítással, nagyon nyomott áron akarta megszerezni az ingatlanokat, de ezt a tulajdonosok vitatták. A bíróság végül az önkormányzatnak adott igazat – húzta alá végezetül a balatontipp.hu vezetője.

A Pénzcentrum úgy tudja, az önkormányzat végül 239,5 millió forintot fizetett ki a kisajátítási eljárása során a kistulajdonosoknak, utóbbiak száma 35 volt, ám akadtak családok, akiknek több ingatlana is volt, így a listán összesen 46 tétel szerepelt. 2024 januárjában megkezdődött a balatonfüredi görög falu bontása. A helyszín ikonikus szökőkútjának két nagyobb darabján kívül teljesen elbontották a turistalátványosságként épített, ám elhanyagolt városrészt. 2024 júniusára eltüntették az egykori görög falut. Jelenleg teljes gőzzel folyik az Anna Lakóliget létrehozása.

Ez a lakópark nem lesz tájidegen

A Pénzcentrumnak az Anna Lakónegyed értékesítési képviselője elmondta: a Westbay csoport 2017-ben szerezte meg a Masped cégcsoport többségi részesedését, amelynek részeként a görög faluban található tulajdoni hányad is a birtokába került. Bíró Bea szerint ennek folytán a cég részese volt a terület hosszabb ideje tartó átalakulásának is, amely végül a város döntése nyomán zárult le, amikor megindult a kisajátítás.

Ez a lépés teremtette meg annak lehetőségét, hogy a közpark mellett egy fejlesztési célú terület is kialakuljon, amelyet az önkormányzat pályázati úton értékesített, és amelyet megvásároltak. A lakónegyed lokációja kifejezetten kedvező: a közel 2 hektáros lakóterületet a fejlesztéssel párhuzamosan megvalósuló, szintén 2 hektáros önkormányzati közpark határolja majd.

Arra a kérdésre, hogy a görög faluk kapcsán évtizedek alatt folyamatosan felmerült az a kifogás, hogy tájidegen, a szakember rámutatott: egy ilyen léptékű beruházásnál természetes és szükséges a várossal, illetve a főépítésszel való egyeztetés. Fontosnak tartották, hogy a tervek tükrözzék Balatonfüred építészeti karakterét és hangulatát. A terveket az Országos Építészeti Tervtanács is véleményezte, és elismeréssel hagyta jóvá. A várossal folytatott folyamatos egyeztetések eredményeként olyan koncepció született, amely a beruházó, az építészek és a város közös, konstruktív munkájának gyümölcse.

A fejlesztés a „Házak a zöldben” koncepciót követi, amely a balatonfüredi villahagyomány modern továbbgondolása. A telken belül parkos elrendezésben, szellősen elhelyezett épületek jönnek létre, bőséges zöldfelülettel. A telek lejtése a Balaton felé kedvező adottság, amelyet a tervezés során figyelembe vettek. Az épületek alatt mélygarázsok biztosítják a parkolást, a felszíni forgalom a telek szélein zajlik, ezáltal a kert zavartalanul használható marad.

Az épületek additív formálással, kompakt tömegekből állnak össze, megmozgatott kialakításukkal emberi léptéket létrehozva, illetve biztosítva, hogy a lakások elkülönüljenek egymástól. A balatoni panorámára néző sarokteraszok „loggia”-szerűen kialakítottak. A homlokzatok füredi hagyományokból inspirációt merítő világos, kőszerű megjelenése könnyed karaktert ad az épületeknek. A loggiák árnyékolását, intimitását és védelmét screen jellegű, minőségi roló szolgálja.

A projekt ütemezetten halad, az átadás 2027 első félévében várható. Összesen 7 épületben 91 lakás épül, 59–131 m² közötti alapterülettel, valamint 119 mélygarázs és 21 felszíni parkoló létesül. A fejlesztés alapvetően zárt lakópark lesz. A lakók számára kültéri medence, gyermekmedence és szauna áll majd rendelkezésre. Emellett a kertben pihenőterek, grillezésre kijelölt helyek és játszótér is helyet kapnak – mondta a Pénzcentrumnak végezetül Bíró Bea.