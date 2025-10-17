A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését fontolgatja, ami jelentős költségvetési kiadásnövekedést eredményezne.
Nyugdíj utalás 2025 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik a novemberi nyugdíjemelés
A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2025-ben is a legtöbb hónapban 12-én utalják a nyugdíjakat. Ugyanis a főszabály szerint a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, amennyiben pedig az hétvégére esne, hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Novemberben 12-e szerdára esik, így aznap várható a folyósítás. Cikkünkben nem csak a pontos folyósítási dátumokat közöljük, hanem mutatjuk azt is, kinek és pontosan mekkora összeg érkezhet nvemberben.
A novemberi nyugdíj utalán 2025-ben azért is fontos, mert érkezik a nyugdíjkorrekció és novembertől már az emelt nyugdíj jár a jogosultaknak. A novemberi nyugdíjemelés mértéke 2025-ben 1,6 százalék. Ez azt is jelenti, hogy akinek eleve kicsi a nyugdíja, jóval kevesebb emelésre számíthat forintban nézve, mint aki eleve nagy nyugdíjat kap. Hogy pontosan ki mekkora összeget várhat novemberben, azt megmutatja a Pénzcentrum novemberi nyugdíjemelés kalkulátora.
Mennyi emelést kapnak pontosan a nyugdíjasok 2025 novemberében? Itt a 2025. novemberi nyugdíjemelés kalkulátor!
A Pénzcentrum kalkulátora az aktuális nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi lesz a novemberi nyugdíjemelés mértéke 2025-ben, ha az ígéretnek megfelelően 1,6 százalékkal emel a kormány. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy beírjuk a jelenlegi nyugdíj összegét és a Kalkuláció gombra kattintunk:
Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a novemberben érkező összegtől, de az eltérés minimális.
Lesz, akinek semmilyen emelés nem jár
Mivel a novemberi nyugdíjemelés alapját a 2025-ös évi, az év eleji emeléssel (3,2%-kal) megnövelt összege adja, csak annak jár emelés idén ősszel, aki már tavaly is nyugdíjas volt. A rendelet pontosan úgy szól: "A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdésére tekintettel 2025. november 1-jétől – 2025. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 1,6 százalékkal hivatalból kell emelni azt az öregségi nyugdíjat" és számos egyéb nyugdíjszerű ellátást, melyet a rendelet részletesen felsorol, "amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2025. január havi emeléséről szóló 452/2024. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt".
Vagyis aki idén vonult nyugdíjba, annak nem fog emelkedni novemberben sem a nyugdíja, mivel januárban sem részesülhetett nyugdíjemelésben. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert minden évben adódnak ebből félreértések. Aki 2025. január 1-jén vagy az után vonult nyugdíjba, annak novemberben nem jár visszamenőleg emelés, 2026 januárjában fog először emelkedni a nyugdíja. Az még külön félreértésekre adhat okot, hogy bezzeg a nyugdíjas élelmiszer-utalvány azoknak is járt, akik 2025. júliusig nyugdíjba vonultak, csak azoknak nem, akik augusztustól vagy az után lettek nyugdíjasok.
Lesz-e nyugdíjprémium 2025-ben?
A kormány általában a novemberi nyugdíjemeléssel együtt szokta bejelenteni, fizetnek-e idén nyugdíjprémiumot is. Ilyen bejelentés nem történt és eleve csak akkor járna elviekben nyugdíjprémium, ha az éves GDP várhatóan meghaladná a 3,5 százalékot. Erre viszont idén nincs esély a jelenlegi számok tükrében.
A 2025. novemberi nyugdíj utalás időpontja: mikor lesz nyugdíj utalás novemberben?
A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2025-ben is többnyire a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. Ettől eltérő volt 2025-ben a január, az április, a július és az októberi utalás is. (Továbbá eltérő lesz a december havi utalás.)
November azonban a megszokott rend szerint 12-én fog érkezni a nyugdíj, mivel 12-e szerdára esik.
Miért érdemes tisztában lenni a pontos folyósítási dátumokkal? Ha más miatt nem is figyelnénk a dátumokra, azért mindenképp érdemes, hogy tudjuk, ha gond adódott a folyósítással. Például idén májusban technikai problémák merültek fel, ezért a K&H Bank ügyfelei közül sokan nem kapták meg időben a nyugdíjukat. A hiba elhárítása után aznap délután rendben megérkeztek a nyugdíjak. Viszont aki nem figyeli a folyósítási dátumot és a bankszámláját, az nem is feltétlenül veszi észre, hogyha nem érkezik meg a nyugdíj, nem jelzi, pedig technikai problémák bármikor adódhatnak. Ezért jobb tudni, mikorra várható az utalás.
Nyugdíj utalások dátuma 2025-ben
2025-ben az utalási naptár szerint öt alkalommal nem az adott hónap 12. napján érkezik a nyugdíj, hanem korábban. Ilyen hónap volt a január, az április, a július és az október is. Az ilyen eltérés általában 1-2 napot jelent, ha 12-e hétvégére esik, viszont decemberben 10 nappal fog hamarabb megérkezni a nyugdíj. A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok alapján 2025-ben öt hónapban érkezik korábban a nyugdíj azoknak, akik bankszámlára kérték az összeget (ezeket a hónapokat kiemeltük). A MÁK által közzétett nyugdíjutalás dátumok a következők:
- január 10. (péntek)
- február 12. (szerda) + 13. havi nyugdíj
- március 12. (szerda)
- április 11. (péntek)
- május 12. (hétfő)
- június 12. (csütörtök)
- július 11. (péntek)
- augusztus 12. (kedd)
- szeptember 12. (péntek)
- október 10. (péntek)
- november 12. (szerda) + nyugdíjkorrekció
- december 2. (kedd)
Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, 2025-ben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére. A naptárakat elviekben 2024 novemberében küldte ki a posta.
Hogyan kérhető postai kézbesítés helyett bankszámlára a nyugdíj?
Januárban tájékoztatót tett közzé a Magyar Államkincstár (MÁK) a nyugdíjak bankszámlára utalásának igényléséről. A nyugdíjasok számára több előnnyel is járhat, ha nem a postás hozza a nyugdíjat: egyrészt a bankban nem férhet hozzá más a pénzhet, másrészt az utalás azonnal megtörténik, ahogy esedékes. A postai kifizetésre pedig több napot kell várni.
A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők dönthetnek arról, hogy a postai kifizetés helyett belföldi bankszámlára kérjék ellátásukat. Az erre vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - közölte a MÁK. Fontos feltétel, hogy a folyósítás csak olyan bankszámlára történhet, amely a nyugdíjas saját számlája vagy társtulajdonosa a számlának, tehát rendelkezési joga van felette.
A kifizetési mód megváltoztatását célszerű elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni. A kérelem könnyen és gyorsan beadható a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus bejelentkezést követően - javasolják.
A szükséges nyomtatvány megtalálható a Magyar Államkincstár weboldalán is, a „Nyugdíj/Nyugdíjfolyósítás/A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása” menüpontban a „Kapcsolódó nyomtatványok” között (03. számú nyomtatvány). A kitöltött nyomtatványt vagy az azonos adatokat tartalmazó levelet postai úton az 1820 Budapest postacímre kell megküldeni, személyesen pedig a Budapest XIII. ker., Váci út 73. alatti ügyfélszolgálaton is benyújtható a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.
A beérkező igények alapján a bankszámlára utalás általában nem a következő kifizetéssel, hanem az azt követő hónaptól kezdődően indul. Az átfutási idő attól is függ, hogy a számlaszám bejelentésének feldolgozásakor a következő havi kifizetések számfejtése lezárult-e már - írták.
Most érkezett! Fontos dolgot közölt a nyugdíjas utalványokról a Magyar Posta: minden időst érint, erről jobb tudni
A magyar kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett határidőre, azaz október 15-re kézbesítette a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a több mint 2,3 millió jogosult részére.
Németországban új adókedvezményt vezetnek be a nyugdíj mellett dolgozóknak, akik havi 2000 euróig adómentesen kereshetnek a következő év elejétől.
Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
Virovácz Péter: ha egyből a teljes összegű 14. havi nyugdíjat fizetnék ki, az újabb inflációs sokkot generálhat Magyarországon.
Zsigó Róbert elmondta, több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az utalványt.
Tényleg jöhet a 14. havi nyugdíj Magyarországon? Megszólalt a Nyugdíjguru: ennyi pénzt kaphatnának a legszegényebb idősek
Meg lehet valósítani a 14. havi nyugdíjat, a költségvetésben arra van tér, amire a kormányzat elhatározza, hogy legyen pénz - mondta a Pénzcentrumnak Farkas András...
A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik a kisnyugdíjasok helyzetének javítása érdekében - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Sokaknak vágya korábban nyugdíjba vonulni, mint a jelenlegi 65 éves nyugdíjkorhatár.
Új adókedvezményt vezetnek be 2026-tól a nyugdíjkorhatár után is dolgozó idősek számára.
Az utalványok október 15-ig érkezhetnek meg, újbóli kiküldését más címre november 14-ig lehet kérni. Az utalványok 2025. december 31-éig használhatóak fel.
Sokan tartanak attól, hogy a novemberi nyugdíjkorrekció összege elveszik azok után, akik év közben hunytak el. Kevesen tudják, az elhunyt nyugdíjasokat is megilleti az emelés...
A növekvő élettartam és a külföldi költözés javuló lehetőségei miatt egyre népszerűbb az úgynevezett "nyugdíjas migráció".
A kormány módosította a nyugdíj melletti munkavégzés szabályait az egészségügyi szektorban.
Egy friss kormányrendelet értelmében az egészségügyi dolgozók 2026-tól technikailag szünet nélkül juthatnak hozzá nyugdíjukhoz.
A nyugdíjasok számára a választások előtt jelentős juttatásokat tervez a kormány, miközben a nyugdíjrendszer strukturális problémái továbbra is fennállnak.
A hazai lakosság havonta átlagosan 42 000 forintot tud megtakarítani, miközben több mint harmaduknak egyáltalán nincs félretehető jövedelme.
A 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 2020. július 1-jei hatályba lépése alapjaiban változtatta meg a járulékfizetés rendszerét – hívta fel a figyelmet Farkas András nyugdíjszakértő.
Úgy tűnik, meglehetősen eltér a lakosság vágya a demográfia és gazdaság diktálta nyugdíj korhatártól.
Nyugdíjazása után is dolgozni fog Zacher Gábor. Az ország legismertebb mentőorvosa kifejtette, nem tudná elképzelni, hogy heti két nap otthon üljön.
