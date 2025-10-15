2025. október 15. szerda Teréz
Felnézek egy kormányépületre Budapest belvárosában. Az épület közepén egy nagy magyar zászló leng.
Gazdaság

Meghátrált a kormány: visszavonták a sokakat térdre kényszerítő rendeletet, elképesztő baj lett volna belőle

Pénzcentrum
2025. október 15. 09:39

Alig néhány napig volt érvényben a nyomdaipart sokkoló díjemelés: Lantos Csaba energiaügyi miniszter váratlanul visszavonta a reklámhordozó papírok kiterjesztett gyártói felelősségi díjának több mint kétszeresére emelését. Az új rendelet azonnal hatályba lépett, ráadásul visszamenőlegesen is.

A nyomdaipar fellélegezhet: az energiaügyi miniszter visszavonta azt a rendeletet, amely szinte egyik napról a másikra padlóra küldhette volna az egész ágazatot. A kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) rendszer díjai ismét a korábbi szintre állnak vissza.

Október 1-jén hatályba lépett egy rendelet, amely 114 százalékkal emelte a reklámhordozó papírok EPR-díját – kilónként 94 forintról 204 forintra. A döntést Lantos Csaba energiaügyi miniszter írta alá. Az EPR lényege, hogy a gyártók közvetlenül fizetnek a jövőbeli hulladékkezelésért a Mohunak.

A Nyomda- és Papíripari Szövetség azonnal jelezte: az intézkedés a szektor egészét veszélybe sodorja. A szervezet elnöke, Orgován Katalin szerint a díjemelés azonnal 50–80 százalékkal növelte volna a nyomdai papírok árát, ami közvetlenül növeli az inflációt is, hiszen a többletköltséget végül a fogyasztók fizetik meg. A legnagyobb bajba azok a nyomdák kerülhettek volna, amelyek fix éves szerződések alapján dolgoznak, így a többletkiadást nem tudják továbbhárítani megrendelőikre.

A helyzet azonban egyetlen nap alatt megfordult. Kedden késő este a Magyar Közlönyben megjelent egy újabb miniszteri rendelet, amely visszavonta a díjemelést. A reklámhordozó papírok EPR-díja ismét kilónként 94 forint, a koncessziós társaságot megillető díjelem pedig 201-ről 91 forintra csökken.

Az új szabályozás nemcsak azonnal hatályos, hanem október 1-jéig visszamenőleg is érvényes – vagyis jogilag úgy tekinthető, mintha a drasztikus díjemelés meg sem történt volna. A minisztérium nem fűzött indoklást a döntéshez.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #gazdaság #díjemelés #rendelet #hulladékkezelés #lantos csaba #energiaügyi minisztérium #mohu #epr

