Meghátrált a kormány: visszavonták a sokakat térdre kényszerítő rendeletet, elképesztő baj lett volna belőle

A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik a kisnyugdíjasok helyzetének javítása érdekében - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Alig néhány napig volt érvényben a nyomdaipart sokkoló díjemelés: Lantos Csaba energiaügyi miniszter váratlanul visszavonta a reklámhordozó papírok kiterjesztett gyártói felelősségi díjának több mint kétszeresére emelését. Az új rendelet azonnal hatályba lépett, ráadásul visszamenőlegesen is.
A nyomdaipar fellélegezhet: az energiaügyi miniszter visszavonta azt a rendeletet, amely szinte egyik napról a másikra padlóra küldhette volna az egész ágazatot. A kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) rendszer díjai ismét a korábbi szintre állnak vissza.
Október 1-jén hatályba lépett egy rendelet, amely 114 százalékkal emelte a reklámhordozó papírok EPR-díját – kilónként 94 forintról 204 forintra. A döntést Lantos Csaba energiaügyi miniszter írta alá. Az EPR lényege, hogy a gyártók közvetlenül fizetnek a jövőbeli hulladékkezelésért a Mohunak.
A Nyomda- és Papíripari Szövetség azonnal jelezte: az intézkedés a szektor egészét veszélybe sodorja. A szervezet elnöke, Orgován Katalin szerint a díjemelés azonnal 50–80 százalékkal növelte volna a nyomdai papírok árát, ami közvetlenül növeli az inflációt is, hiszen a többletköltséget végül a fogyasztók fizetik meg. A legnagyobb bajba azok a nyomdák kerülhettek volna, amelyek fix éves szerződések alapján dolgoznak, így a többletkiadást nem tudják továbbhárítani megrendelőikre.
A helyzet azonban egyetlen nap alatt megfordult. Kedden késő este a Magyar Közlönyben megjelent egy újabb miniszteri rendelet, amely visszavonta a díjemelést. A reklámhordozó papírok EPR-díja ismét kilónként 94 forint, a koncessziós társaságot megillető díjelem pedig 201-ről 91 forintra csökken.
Az új szabályozás nemcsak azonnal hatályos, hanem október 1-jéig visszamenőleg is érvényes – vagyis jogilag úgy tekinthető, mintha a drasztikus díjemelés meg sem történt volna. A minisztérium nem fűzött indoklást a döntéshez.
A döntés egy közigazgatási bírósági felülvizsgálatot követő, megismételt eljárás eredménye – közölte a versenyhivatal.
Egyre kevesebben házasodnak, sokan akkor döntenek a válás mellett, amikor a gyerekeik már kirepültek otthonról.
Enyhe negatív korrekcióval és inkább kiváró hangulattal indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
Az előző hónaphoz képest sem jött enyhülés, a szezonálisan kiigazított adatok 2,3%-os visszaesést mutatnak.
Vegyes képet mutat a forint teljesítménye kedd reggelre a főbb devizákkal szemben: az euró kissé erősödött, a dollár gyengült, míg a svájci frank tovább drágult.
2025 júliusában az ipari termelés 1,8%-kal emelkedett az Európai Unióban az előző év azonos időszakához képest.
Vegyes teljesítményt mutatott a forint árfolyama hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizapiacon.
A forgalom meghaladta a 14 milliárd forintot, a vezető papírok vegyes teljesítményt mutattak.
Gyárfás Tamás ügyvédje szerint új, perdöntő bizonyítékok állnak rendelkezésre védence ártatlanságának igazolására a Fenyő-gyilkosság ügyében.
A 2025. 41. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A Standard & Poor's pénteken megerősítette Magyarország BBB mínusz besorolását negatív kilátással.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 604,28 pontos, 0,6 százalékos emelkedéssel, 101 990,76 ponton zárt pénteken.
A magyar gyümölcstermesztők kapták az egyik legnagyobb uniós mentőcsomagot, és a pénzt akár meg is duplázhatja is a kormány.
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 424,57 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
