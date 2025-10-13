Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben

A Pénzcentrum 2025. október 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az elkövetkezendő évek jelentős fenyegetése lesz az üzleti életben a geopolitikai instabilitás és az AI rohamos fejlődése, derül ki egy frissen megjelent tanulmányból, amely 2900 kockázati tényezőt gyűjtött össze és rangsorolt. Ugyan még egy jódarabig a kibertámadások és az adatvédelmi incidensek jelentik majd a legnagyobb kockázatot, az előrejelzések szerint Európában 2028-ra már a harmadik helyen szerepelnek majd a geopolitikával kapcsolatos fenyegetések a háborúk, a szankciók és a politikai széttagoltság miatt.
Az Aon évről évre összegyűjti és rangsorolja azokat a kockázati tényezőket, amik a legnagyobb veszélyforrások lehetnek az üzleti élet adott időszakában és az elkövetkezendő években. A tanulmányba 63 országból és 16 iparágból vontak be cégvezetőket, és mintegy 2900 olyan kockázatot azonosítottak öt kontinensen – Európában, Afrikában, Észak- és Dél-Amerikában, illetve Ázsiában –, amelyek pénzügyi instabilitáshoz, jogi vagy biztonsági problémákhoz, brandek sérüléséhez vagy akár szervezetbeli fennakadásokhoz, leállásokhoz vezethetnek.
A szakértők szerint a legnagyobb üzleti kockázatot idén is a kibertámadások és az adatvédelmi incidensek jelentik, derül ki a Statista elemzéséből. A tényező 2021 óta áll az első helyen, ahogy a top 3-ban ugyanígy tartja magát az üzleti tevékenység megszakítása, illetve a gazdasági lassulás vagy lassú fellendülés, mint üzleti kockázat.
2028-ra azonban az előrejelzések már változásokat mutatnak az első három helyre: a jelenleg 5. helyet elfoglaló fokozódó verseny előrébb kerülhet, sőt felválthatja az üzleti tevékenység megszakítását. Hasonlóképpen előrébb kerülhet az árucikkek árának emelkedése és az anyaghiány kockázata, ahogy az egyre sürgetőbbé váló klímaváltozás kérdése. Az ellátási lánc, a disztribúciós és egyéb zavarok eközben némileg enyhülést mutathatnak, valószínűleg a Covid-19 járvány és az ukrajnai háború okozta zavarok normalizálódása miatt, derül ki egy másik elemzésből.
A lehetséges üzleti kockázatok közül
a geopolitikai instabilitás és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizonytalanság növekszik a leggyorsabb ütemben, ezek a tényezők néhány év leforgása alatt helyezéseket ugrottak át.
Míg a geopolitikai kockázat 2023-ban a 21. helyen szerepelt, 2025-re már feltornázta magát a 9. helyre, 2028-ra pedig várhatóan az 5. helyre is befut, azaz tizenhat helyet javít.
Ennél is ijesztőbb növekedést mutat az AI miatti kockázatnövekedés: a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tényezőket 2023-ban még a 49. helyen tartották számon, ám idén már elérte a 29. helyezést, az előrejelzések pedig a 8. helyre teszik 2028-ra. Ezzel 5 év alatt 41 helyet ugrik majd előre. Ennek oka, hogy bár rohamléptékű fejlődése miatt az AI egyre inkább jelen van az üzleti tevékenységekben, sok esetben még nem lehet sejteni, hogyan alakít majd át egész iparágakat.
Azt viszont már most lehet látni, hogy a globális üzleti zavarokat összességében négy megatrend alakítja jelenleg, mutatnak rá a jelentés készítői, ezek pedig a technológiával, a kereskedelemmel, az időjárással és a munkaerő-változásokkal kapcsolatosak. Mivel ezek mind összefüggenek és kölcsönhatásban állnak egymással, a szóban forgó kockázatok egyszerre több üzleti területet érinthetnek. Ezek azonban lehetőséget is kínálhatnak, mivel a különböző globális problémák egyidejű megjelenése nagyobb rugalmasságra, tervezésre és adatelemzésre késztetheti a vállalatokat.
Európában lesz majd a legnagyobb geopolitikai kockázat
Míg globálisan a geopolitikai kockázatok jelentősége a 9. helyről várhatóan az 5. helyre ugrik 2028-ig, a jelentés kontinensenkénti bontásban is megvizsgálta, hol és mekkora ugrások várhatók a tényező változásában. Európában a geopolitikai változékonyság, ingadozás már most is rendkívül magas, az összes üzleti kockázat közül a 6. helyen áll. A szakértők szerint 2028-ig ez tovább fog nőni, így várhatóan ez a harmadik legnagyobb kockázat lesz Európában.
Nem meglepő, hogy a tanulmány nem önmagában kezeli Európát, hanem az egész EMEA régiót vizsgálta, ami Európa, a Közel-Kelet és Afrika földrajzi és üzleti egységét jelenti. A térségben zajló konfliktusok (például az orosz-ukrán háború és a Közel-Keleten zajló harcok), szankciók, migrációs hullámok és a politikai széttagoltság közvetlenül befolyásolják a pénzügyi tevékenységeket, sőt egyre növekvő kockázatot jelent.
Az EMEA régió kölcsönhatásait és összefüggéseit erősíti meg Richard Waterer, az Aon globális kockázati tanácsadói vezetője is, aki szerint
az a gondolat, hogy immunis lehetsz a geopolitikai feszültségekre, már régóta nem létezik. Bármi is történik a világ egy másik részén, az előbb-utóbb valamilyen formában hatással lesz a te vállalkozásodra is.
Ugyanakkor a legnagyobb ugrást mégis Ázsia fogja tapasztalni a geopolitikai kockázat terén, itt 2028-ra a 11. helyről a globális átlagot is meghaladó 4. helyre emelkedik ez a tényező. Ez olyan feszültségek számlájára írható, mint például a Kína és Tajvan vagy akár a Kambodzsa és Thaiföld közti konfliktus.
Ezzel szemben Észak-Amerika várhatóan csak kis mértékben marad majd el a globális átlagtól, míg Latin-Amerikában még nyugodtabb a helyzet, a geopolitikai kockázati tényező náluk a 17. helyről csupán a 13. helyre emelkedik.
Összességében azt láthatjuk, hogy bár Európában és a világ többi részén egyre több geopolitikai konfliktus fenyeget, a zökkenőmentes üzleti működésre mégsem ezek jelentik a legnagyobb veszélyt. 2028-ra ugyan az AI jelentős térnyerésével együtt fontos ezekkel számolni, az első helyen még így is a kibertámadások és az adatvédelmi incidensek fognak állni egy ideig, ezt pedig továbbra is gazdasági és versenybeli kockázati tényezők fogják követni az elkövetkezendő években.
