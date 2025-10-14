Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle

Egy friss vizsgálat szerint a gyerekek számára árusított láthatósági mellények több mint fele megbukott a biztonsági teszteken. A 25 ellenőrzött termék közül 13 nem felelt meg a szabványnak – minden hibás darab online forrásból származott. A bolti mellények ezzel szemben mind átmentek a vizsgálaton, így a szakértők szerint továbbra is érdemes inkább megbízható helyről vásárolni.

A gyerekek a sötét hónapokban különösen veszélyeztetettek, hiszen kora reggel indulnak iskolába és sokszor sötétben is mennek haza – sötét utcákon, ködös időben, rossz látási viszonyok között. A közlekedésben a gyerekek különösen veszélyben vannak, ha nem feltűnő a ruházatuk.

A jó láthatóság ezért létfontosságú. Ilyen körülmények között a láthatósági mellény akár életet is menthet – feltéve, hogy valóban megfelelően tükrözi vissza a fényt. Sötét ruhában csak kb. 25 méterről, világosban 40 méterről láthatók. Láthatósági mellénnyel ez akár 150 méterre nőhet. Egy 50 km/h-val haladó autó fékútja legalább 28 méter, nedves úton ennél is több. Egy jól tükröző mellény tehát szó szerint életet menthet.

25 gyerek-láthatósági mellényt teszteltek

Egy korábbi teszt már megmutatta, hogy nem minden mellény teljesít megfelelően. Egyszer négy gyerek-láthatósági mellényt vizsgáltak, és kettő megbukott. Most az ADAC újabb 25 mellényt vásárolt anonim módon, és háromlépcsős vizsgálatnak vetette alá őket. A trend az online vásárlás felé mutat: 16 mellény az Amazonról, 4 az AliExpressről, 5 pedig bolti forrásból származott.

Az előzetes szemrevételezés és gyorsteszt után a mellényeket fotometriai laborban is megvizsgálták, hogy kiderüljön, valóban megfelelnek-e az EN 17353 szabványnak.

A mellényeket először irodai fényviszonyok között vizsgálták, a fényforrást és a nézőpontot egy vonalba állítva, hiszen a retroreflexió csak így mérhető. Ezután a 3M Confirm Security Laminate Verifier-tesztkészletet is használták, amely LED-fényforrásokat és referenciafelületeket tartalmaz a visszaverő képesség ellenőrzésére. Végül a mellényeket laboratóriumban is lemérték, hogy a különböző szögekből érkező fényre hogyan reagálnak.

A bolti mellények jobbak az online kínálatnál

Az eredmény megdöbbentő: a 25 mellényből 13 nem felelt meg a szabványnak. Minden hibás darab internetes forrásból származott, és csupán 35% felelt meg az előírásoknak. A legolcsóbb, de jól teljesítő mellény 3 euróba került (kb. 1200 forint), és boltban vásárolták. A bolti mellények közül mind az öt sikerrel vette a laborvizsgálatot.

Az előző, 2025 eleji vizsgálatban is 25 mellényt ellenőriztek, köztük négy gyerekmodellt, és több mint a fele megbukott. A piacfelügyeleti hatósággal együttműködve akkor az összes hibás terméket visszavonták a forgalomból. A mostani teszt is azt mutatja, hogy a piacon lévő gyerek-láthatósági mellények nagy része nem felel meg a szabványnak, még ha annak jelölését viseli is. Az ADAC ezért javasolja, hogy a vásárlók maguk is ellenőrizzék a mellények visszaverő képességét.

Így tesztelheted otthon

Tartsd a fényforrást (okostelefon, lámpa vagy fejlámpa) közvetlenül a fej mellé, és nézze meg a mellényt kb. 3 méterről: a jó mellény vakítóan fehéren ver vissza, a gyenge alig világosabb egy fehér papírnál.

Készíthetsz vakuval fényképet is, de figyelj: az újabb okostelefonok a túl világos felületeket automatikusan sötétítik, ami torzíthatja az eredményt.

Tedd a mellényt egy fára vagy oszlopra, és sötétben világíts rá tompított fényszóróval: 100 méterről (autóval) vagy 50 méterről (kerékpárral) is fényesen kell világítania.

Erre figyelj vásárláskor

Csak olyan mellényt válassz, amelyen bevarrt címke jelzi az EN 17353 szabvány teljesítését – de ez önmagában nem garancia.

A csomagoláson keresztül is megfigyelhető, hogy a mellény jól tükröz-e, mivel a fólia nem torzítja a fényvisszaverést.

A gyengén tükröző mellények érdes tapintásúak, míg a jók simák.

Érdemes az autóban lévő mellényeket is átvizsgálni, mert a hibás termékek életveszélyesek, és a KRESZ előírásainak sem felelnek meg – így az autó nem számít megfelelően felszereltnek.

Mit mond a jogszabály?

Magyarországon a fényvisszaverő mellény (más néven láthatósági mellény) kötelező felszerelési tárgynak számít minden gépjárműben, a vonatkozó előírásokat a KRESZ és a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet egyaránt tartalmazza. A szabály célja, hogy baleset vagy műszaki meghibásodás esetén a járműből kiszálló személyek jól láthatóak legyenek, különösen sötétben, rossz látási viszonyok között vagy nagy forgalmú útszakaszon.

A KRESZ 54. § (4) kimondja, hogy „lakott területen kívül, ha a járművezető vagy az utas a járműből kiszáll, és az úttesten vagy annak szélén tartózkodik, fényvisszaverő mellényt kell viselnie.” Tehát nem az a kötelező, hogy a mellény mindig kéznél legyen az utastérben, hanem az, hogy ha valaki kiszáll az úttestre, viselje azt. Ugyanakkor a gyakorlatban az is fontos, hogy a mellény könnyen elérhető helyen legyen – például ne a csomagtartóban –, mivel balesetnél kiszállás előtt kell felvenni.

A pontos műszaki követelményeket a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 117. § tartalmazza, amely a jármű kötelező tartozékait sorolja fel. A rendelet szerint minden Magyarországon forgalomban lévő gépjárműnek rendelkeznie kell legalább egy darab, az MSZ EN 471 vagy az EN ISO 20471 szabvány szerinti, jó állapotú fényvisszaverő mellénnyel. Ez biztosítja, hogy a mellény kellően fényvisszaverő anyagból készüljön, és megfeleljen az európai biztonsági előírásoknak.

A szabály megszegése helyszíni bírságot vonhat maga után, amelynek összege általában 5 000–10 000 forint között mozog, de súlyosabb esetben magasabb is lehet, különösen, ha a mellény hiánya balesethez vagy veszélyhelyzethez vezet. Érdemes tudni, hogy bár a mellény megléte nem mindig ellenőrzött tétel a műszaki vizsgán, a közúti ellenőrzés során a rendőr kérheti annak bemutatását. Célszerű ezért legalább egy darabot minden járműben, és ha rendszeresen utaznak többen, akár minden utas számára egyet-egyet tartani.