Egy nemzetközi szupermarketlánc, a Lidl zárt főbejárata hajnalban a spanyolországi Felanitx mallorcai városban.
Utazás

Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok

Biró Attila
2025. október 16. 13:22

Nagyszabású sajtóeseményt tartott a Lidl október 16-án az ecseri főhadiszállásán, amint a Pénzcentrum is részt vett. Előzetesn azt lehtett tudni, hogy a diszkontlánc formabontó megoldással szeretne segíteni a vidék élelmiszer-ellátottságán, és még közelebb kerülnének az egészen kicsi településeken élő vásárlókhoz. Ezekre szolgál megoldásként az úgynevezett Lidl busz, ami első körben 48 magyar településre fog ellátogatni.

Buszjáratot indít a Lidl a magyar vidékre - erről a vállalat számolt be az október 16-i sajtóeseményen, amin a Pénzcentrum is részt vett. Az esemény elhangzott, hogy ez egyelőre egy őszi pilot-program, aminek keretein belül 48 településre fog elmenni a Lidl busz. A településeken néhány órát fog állni a mozgó bolt, és várja majd a vásárlókat.

Mint elhangzott, ez egy egyedülálló megoldás, más országokban nincsenek a boltláncnak hasonló mozgóboltjai.

Az eseményen kiemelték, minden termék ugyanannyiba fog kerülni a buszban, mintha valaki a boltban vásárolná meg. A mozgóboltban több mint 80 termék lesz kapható, a kiszolgáló személyzet 3 fő lesz. Azt is megtudtuk, hogy a legkisebb település alig száz fős, a legnagyobb is alig több mint 1000, ahová elmegy a Lidl busz.

cikkünk frissül
Címlapkép: Getty Images
