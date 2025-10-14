Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek

Bármikor szembesülhetünk olyan élethelyzettel, amiben jól jönne egy kis plusz bevétel, az év végére ráfordulva pedig különösen sokan gondolkoznak el azon, honnan lehetne hirtelen több pénzt szerezni. Erre lehet jó egy alkalmi munka, hiszen néhány – akár hétvégi – óra vállalásával már remek kiegészítést szedhetünk össze a meglévő teljes vagy részmunkaidős állásunk mellett. Alkalmi munkák Budapesten találhatók a legnagyobb számban az egész országban, így innen gyűjtöttük össze néhányat a jelenlegi felhozatalból.

Az alkalmi munkákról érdemes tudni, hogy a munkáltatók sok esetben diákokat (vagy akár nyugdíjasokat) keresnek az adókedvezmények és a rugalmas időbeosztásuk miatt, de így is ráakadhatunk olyan hirdetésekre, amik bárki számára elérhető lehetőségeket kínál. Különösen jól járhatnak a 25 év alattiak, hiszen náluk az SZJA mentesség miatt a bruttó fizetések nettót jelentenek, ám az idősebb korosztály is találhat olyan alkalmi munkát, ami jó kiegészítése lehet az alapbérnek és rugalmasan vállalható.

Az órabérek 1500 és 3500 forint között mozognak, és zömében könnyebb fizikai jellegű munkákkal találkozhatunk.

Alkalmi munkák Budapesten

Az év végéhez közeledve egyre több cég leltározik, így több ilyen állásajánlattal is találkozhatunk, többnyire alkalmi jelleggel. Alkalmi komissiós munkaerőt keresnek például a 22. kerületbe 2080 forintos órabérrel. A napi bejelentéssel vállalható munka két műszakot kínál, 6 órától 14 óráig és 14 órától 22 óráig, a feladat pedig csomagolás, címkézés, rakodás és pakolás.

Alkalmi raktári kisegítő ajánlattal is találkozhatunk a más álláskereső oldalon is. A bruttó 1900-2450 forintot fizető munka szintén komissiózást takar, illetve áruátvételt, árukiadást és készletellenőrzést. Jelenleg egy egyműszakos, 8 órás munkarend vállalható, novembertől viszont két műszakra is lehetőség lesz. A szezonális ajánlat december 20-ig érvényes.

Egy kifejezetten leltározásra és árupakolásra specializálódott cég, szintén folyamatosan keres munkaerőt leltározásra, árufeltöltésre és komissiózásra. Egy-egy projektjük olykor csak néhány hetet ölel fel, azonban olyan ajánlataik is vannak, amik bár alkalmiak, a karrieroldalukon folyamatosan keresik rá a munkaerőt. Általában 2000-2300 forint körüli órabért kínálnak, de projektjelenléti bónusszal és utazási bérrel is növelik a kompenzációt.

„Futárkodj, amikor ráérsz” – ezzel a felhívással keres ételkiszállítókat egy ismert futárcég. A hirdetés akár 3500 forintos órabért ígér, de minél többet szállítasz ki, annál több pénz üti a markodat, mivel alkalmanként fizet. A rugalmas munkához nem kell más, mint egy eszköz a szállításhoz, egy okostelefon mobilnettel, valamint személyi igazolvány és a szükséges engedélyek.

Viszont nem csak a hagyományos értelemben vett futárként szerezhetünk jó kis kiegészítést a kasszába: a személyes bevásárlói nemcsak házhoz viszik az árut, hanem ők is állítják össze a meghatározott áruházakban. Az állás rugalmas munkát biztosít, csupán 2 órát kell vállalni egy műszakban, amit szabadon lehet alakítani két hetes periódusokban. A cég két általános rendelés teljesítését várja el egy óra alatt, így fizet a munka akár bruttó 4145 forint órabért, míg saját autóval, de ugyanezekkel a feltételekkel bruttó 4545 forintot vihetünk haza.

Napi bejelentéssel vállalható szobalány munkát is találhatunk. A takarításért, ágynemű és törölköző cseréjért, valamint a minihűtő-feltöltésért nettó 2200-2300 forintos órabért fizetnek. Az alkalmilag vállalható munka hétfőtől vasárnapig, előzetes egyeztetés alapján készíti el a beosztást.

Könnyebb, fizikai megterhelést nem igénylő munkákat is találhatunk. Színházi büfés pultosként esténként körülbelül 4-6 órás munkaidő alatt nettó 9000 forintot (azaz nagyjából 1500-2250 forintos órabért) kaphatunk, amibe nem számít bele a borravaló. Viszont akár esküvői ruhák mosásával, vasalásával, gőzölésével is foglalkozhatunk alkalmanként: egy esküvőiruha-szalonban mosó/vasaló munkatársat keres heti 3-4 munkanapba óránként 3000 forintért.

Bár az alkalmi munkák szezonja főleg nyáron robban be, egész évben találhatunk a gyűjtésünkhöz hasonló ajánlatokat, ráadásul kellően sokféle munkát találhatunk ahhoz, hogy sokan megtalálják a számukra megfelelő feladatot, beosztást és fizetést.