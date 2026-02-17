2026. február 17. kedd Donát
Budapest
Tőzsdei grafikon Tőzsdei grafikon kereskedési elemzés befektetési pénzügyi, tőzsdei pénzügyi vagy forex grafikon tőzsdei grafikon grafikon üzleti válság összeomlás veszteség és növekszik nyereség és nyereség nyerni felfelé trend.
Gazdaság

Brutális esésben a népszerű magyar tőzsdei papír: vajon ebből hogy másznak ki?

Portfolio
2026. február 17. 17:02

Napok óta meredeken zuhan a 4iG árfolyama, amely a novemberi csúcshoz képest már 41 százalékkal került lejjebb. Jászai Gellért, a cégcsoport elnök-vezérigazgatója szerint a lejtmenet hátterében alaptalan befektetői aggodalmak állhatnak - írta a Portfolio.

A cikk írásakor a 4iG papírjai közel 8 százalékos mínuszban forogtak, az átlagosnál jóval magasabb, 1,4 milliárd forintos forgalom mellett. A lejtmenet nem új keletű, már hónapok óta tart. A részvény a tavaly novemberi csúcsértékéhez képest árfolyamának több mint kétötödét elveszítette, noha a vállalattal kapcsolatban nem érkezett friss, piacmozgató hír.

Jászai Gellért egy villáminterjúban kifejtette: a trend nyilvánvalóan túlmutat a profitrealizáláson. Véleménye szerint a befektetők egy része vélhetően a közeljövő eseményei miatt aggódik, ám ezeket a félelmeket alaptalannak tartja. Mint fogalmazott, sem nemzetközi, sem hazai szinten nem látnak olyan fundamentális tényezőt, amely érdemben negatívan befolyásolná a cégcsoport kilátásait.

Az elnök-vezérigazgató külön kitért a SAFE-hitelkerettel kapcsolatos piaci félelmekre. Emlékeztetett arra, hogy a kormányzati döntéshozók – köztük Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter – korábban több fórumon is hangsúlyozták: a SAFE csupán egy finanszírozási opció. Ez semmilyen módon nem befolyásolja a már meghatározott magyar védelmi és iparfejlesztési programok tartalmát vagy megvalósítását. Jászai hozzátette: piaci szereplőként azt tapasztalják, hogy a védelmi iparág hazai és nemzetközi beszerzési folyamatai továbbra is aktívak, ami alátámasztja a kormányzati álláspontot.

A 4iG védelmi ipari és technológiai fejlesztéseit a cégcsoport hosszú távú stratégiai és piaci alapokon, diverzifikált finanszírozási és partnerségi konstrukciókra támaszkodva valósítja meg – szögezte le Jászai Gellért. Az elnök-vezérigazgató ezzel a már meglévő és a jövőben várható megrendelésállomány stabilitására utalt.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #gazdaság #tőzsde #vállalat #részvény #részvénypiac #befektetők #nagy márton #részvényárfolyam #4ig #budapesti értéktőzsde

