Brutális esésben a népszerű magyar tőzsdei papír: vajon ebből hogy másznak ki?

Napok óta meredeken zuhan a 4iG árfolyama, amely a novemberi csúcshoz képest már 41 százalékkal került lejjebb. Jászai Gellért, a cégcsoport elnök-vezérigazgatója szerint a lejtmenet hátterében alaptalan befektetői aggodalmak állhatnak - írta a Portfolio.

A cikk írásakor a 4iG papírjai közel 8 százalékos mínuszban forogtak, az átlagosnál jóval magasabb, 1,4 milliárd forintos forgalom mellett. A lejtmenet nem új keletű, már hónapok óta tart. A részvény a tavaly novemberi csúcsértékéhez képest árfolyamának több mint kétötödét elveszítette, noha a vállalattal kapcsolatban nem érkezett friss, piacmozgató hír.

Jászai Gellért egy villáminterjúban kifejtette: a trend nyilvánvalóan túlmutat a profitrealizáláson. Véleménye szerint a befektetők egy része vélhetően a közeljövő eseményei miatt aggódik, ám ezeket a félelmeket alaptalannak tartja. Mint fogalmazott, sem nemzetközi, sem hazai szinten nem látnak olyan fundamentális tényezőt, amely érdemben negatívan befolyásolná a cégcsoport kilátásait.

Az elnök-vezérigazgató külön kitért a SAFE-hitelkerettel kapcsolatos piaci félelmekre. Emlékeztetett arra, hogy a kormányzati döntéshozók – köztük Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter – korábban több fórumon is hangsúlyozták: a SAFE csupán egy finanszírozási opció. Ez semmilyen módon nem befolyásolja a már meghatározott magyar védelmi és iparfejlesztési programok tartalmát vagy megvalósítását. Jászai hozzátette: piaci szereplőként azt tapasztalják, hogy a védelmi iparág hazai és nemzetközi beszerzési folyamatai továbbra is aktívak, ami alátámasztja a kormányzati álláspontot.

A 4iG védelmi ipari és technológiai fejlesztéseit a cégcsoport hosszú távú stratégiai és piaci alapokon, diverzifikált finanszírozási és partnerségi konstrukciókra támaszkodva valósítja meg – szögezte le Jászai Gellért. Az elnök-vezérigazgató ezzel a már meglévő és a jövőben várható megrendelésállomány stabilitására utalt.