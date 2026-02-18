Ez állhat a forint újabb szárnyalása mögött: Magyarországon a befeketetők szeme

A szakértői várakozásokra rácáfolva a forint töretlen lendülettel erősödik a 2026-os választások közeledtével. A magyar deviza teljesítménye jelentősen felülmúlja a régiós versenytársakét, miközben a befektetők a gazdaságpolitikai fordulat lehetőségét mérlegelik - írta a Portfolio.

A piaci elemzők többsége korábban úgy vélte, hogy a 2026-os országgyűlési választások közeledtével a forint szárnyalása megtorpan, vagy legalábbis veszít a lendületéből. A politikai kockázatok növekedése és a várható választási költségvetési lazítások ezt a forgatókönyvet valószínűsítették. A magyar deviza teljesítménye azonban megcáfolta ezeket a várakozásokat: továbbra is erősödő pályán mozog, ráadásul jelentősen felülteljesíti a régiós társait. Ez a jelenség felveti annak lehetőségét, hogy a piaci szereplők már most az ellenzék lehetséges választási sikerét árazzák be. De mi magyarázza a befektetők optimizmusát?

A forint már 2025-ben is kiemelkedő eredményeket produkált, és nemcsak regionális összehasonlításban, hanem a szélesebb feltörekvő piaci mezőnyben is előkelő helyet foglalt el. Akkoriban az elemzők elsősorban a 6,5 százalékos irányadó kamattal és az ebből fakadó carry trade lehetőségekkel indokolták az erősödő trendet.

Az előző év zárásakor több szakértő óvatosságra intett. Jelezték, hogy 2026-ban megszakadhat a kedvező folyamat a választási bizonytalanság és az esetleges fiskális lazítások miatt, amelyek tovább gyengíthetik az amúgy is sérülékeny költségvetési pozíciót. A forint azonban az idei év első hat hetében további 1,5 százalékos erősödést könyvelhetett el az euróval szemben, többéves csúcsokat döntve.

A kedvező teljesítményhez természetesen hozzájárult a dollár tartós gyengélkedése is. Az amerikai deviza visszaesése rendszerint kedvez a feltörekvő piaci eszközöknek, különösen a forinthoz hasonló, magas bétájú devizáknak. A dollár-forint keresztárfolyam január óta közel 2,2 százalékot esett.

Amennyiben a jelenlegi tendencia fennmarad, a forint ismét kimagasló évet zárhat. Az időarányos teljesítmény ígéretes: míg 2025-ben az euróval szemben 6 százalékot erősödött a magyar fizetőeszköz, addig ennek negyedét már most teljesítette. A dollár ellenében pedig a tavalyi 17,5 százalékos felértékelődés megismétlése sem tűnik elérhetetlennek a jelenlegi dinamika mellett.

Az év kezdetén számos piaci szereplő jelezte, hogy a szoros választási verseny további kormányzati intézkedéseket hozhat. Ezek ugyan növelhetik a kormánypártok esélyeit, de egyúttal terhelik a már amúgy is kifeszített költségvetést. Részben ezzel indokolták a várt forintgyengülést a tavaszi voksolás előtt.

A választások közeledtével valóban erősödött a kormányzat költekezési hajlandósága, és az idei – többször módosított – 5 százalékos GDP-arányos hiánycél teljesítése jelentős második féléves korrekciókat igényel. Ugyanakkor a jelenlegi intézkedések mértéke elmarad a 2022-es választási évben tapasztalt fiskális expanziótól. A rendvédelmi dolgozók hathavi juttatásának februári folyósítása, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj első részletének kifizetése már tavaly ősszel ismert volt. A közszférában dolgozók egymillió forintos hiteltámogatása sem meglepetés, bár a hozzárendelt 180 milliárd forintos keret talán meghaladja a várakozásokat.

Látszólag tehát fennmaradt a költségvetési kontroll, ami támogatja a forint pozícióját. Vannak azonban figyelmeztető jelek: Gulyás Gergely tavaszi béremelést lengetett be a közszférában, amelyről egyelőre kevés konkrétum ismert. Ennél jelentősebb fejlemény azonban a középtávú fiskális kilátások romlása. Orbán Viktor miniszterelnök nemrégiben arról beszélt, hogy 2025-öt és 2026-ot követően 2027-ben is 5 százalék körüli GDP-arányos hiánnyal számolhatunk. Ez jelentős elmozdulás a korábbi 4 százalékos tervhez képest.

A piacok szempontjából azonban úgy tűnik, a rövid távú kockázatok mérséklődése a meghatározó. Az ING Bank keddi elemzése kiemeli: a forint hétfői erősödése összefüggésben állhat azzal, hogy Orbán Viktor szombati évértékelőjén nem hirdetett további költségvetési expanziót. Ez nemcsak a devizapiacon, hanem a kötvénypiacon is éreztette hatását: a tízéves referenciahozam 11 bázisponttal 6,45 százalékra mérséklődött.

Az elmúlt napok forintfelértékelődése kedvező fejlemény az MNB Monetáris Tanácsának jövő keddi ülése szempontjából. A januári inflációs adatok széles körű dezinflációt mutatnak, megteremtve a kamatcsökkentés feltételeit. A februári és márciusi 25 bázispontos kamatvágás gyakorlatilag teljes mértékben beárazódott, így meglepetés nem várható.

Az ING Bank elemzői szerint nehéz olyan érvet találni, ami a forint erősödését megakasztaná. Várakozásuk szerint a kamatvágások megindulása után nehezebb lesz tovább erősödnie a magyar devizának a jelenlegi szintről, de nem zárható ki, hogy új csúcsokat tesztel majd az árfolyam a 377-es szint alatt az euróval szemben.

Bár önmagában nincs olyan rejtett mechanizmus, amely kizárólag az ellenzék lehetséges győzelméből fakadna – a befektetők nem a választási eredményt, hanem annak gazdasági következményeit árazhatják –, a forint év eleji töretlen erősödése megerősítheti ezt a piaci várakozást.

A regionális összehasonlítás beszédes: míg a lengyel zloty, a román lej és a cseh korona stagnál az euróval szemben, a forint folyamatosan új csúcsokat dönt. Ez nem regionális, hanem kifejezetten magyar tényezőkre utal, amelyek között elsősorban a közelgő választások szerepelhetnek.

A Bank of America elemzői szerint a forint pozicionálása jelenleg erős, már a választások előtt is. A következő hetekben jöhet némi profitrealizálás, ha újabb kormányzati bejelentések történnek, de ez csak arra lehet jó, hogy kedvező beszállási pontot kínáljon.

Az amerikai befektetési bank az elsők között kezdett az ellenzék lehetséges győzelmére fogadni. Értékelésük szerint ellenzéki győzelem esetén akár 360-ig erősödhet a forint, míg az újabb kormánypárti siker kiábrándíthatja a befektetőket, visszahozva a 390-es szintet. A bank 2027 közepére 360-as euróárfolyamot prognosztizál, egyértelműen jelezve várakozásait.