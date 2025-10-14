Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyarok és sok más európai egyik legkedveltebb hétvégi úti célja Prága, a cseh főváros. A finom sörök és egyéb gasztronómiai kalandok mellett Prága bővelkedik történelmileg is jelentős látnivalókban, izgalmas múzeumokban és rengeteg a programlehetőség. Te jártál már Prágában, vagy csak tervezed, hogy ellátogatsz Csehország fővárosában? A mai kvíz során megtudhatod, mit tudsz és mit lenne érdemes tudnod a méltán közkedvelt városról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Voltál már Prágában? Lássuk, mit tudsz a cseh főváros látnivalóiról, történelméről! 1/10 kérdés Melyik folyó szeli ketté Prágát? Elba Odera Duna Moldva Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy nevezik Prága szimbólumát, a Moldván át vezető hidat, mely Európa egyik legrégebbi hídja? Mátyás híd Károly híd Lajos híd Antal híd Következő kérdés 3/10 kérdés Mi Prága egyik fő nevezetessége, az Orloj? a prágai Nagyszínház, híres európai operaház elnevezése Prága egyik történelmi negyede, a várnegyed Prága egyik híres kocsmája, Bohumil Hrabal író törzshelye volt az Óvárosi városháza déli oldalán látható óramű Következő kérdés 4/10 kérdés Ki Csehország védőszentje, egykori cseh fejedelem, akiről egy híres prágai teret is elneveztek? Szent Vencel Szent György Szent Flórián Szent András Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik a prágai vár híres utcája? Arany utcácska Gyémánt utcácska Zafír utcácska Smaragd utcácska Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik az a cseh származású uralkodóház, melynek tagjai többek között cseh fejedelmek és királyok, valamint rövid időre lengyel és magyar királyok is voltak? Tagjai a 9. századtól 1306-ig uralkodtak. Jagelló-ház Wittelsbach-ház Přemysl-ház Podjebrád-ház Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik évben zajlottak a "prágai tavasz" eseményei, melyek, egész Európa történelmére voltak hatással? 1956 1975 1989 1968 Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik híres író született Prágában, akinek egykori lakóhelye ma múzeumként működik az alábbiak közül? Henryk Sienkiewicz Bertolt Brecht Franz Kafka Milan Kundera Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik az a sörgyár, amely Prága területén működik az alábbiak közül? Kozel Staropramen Krušovice Gambrinus Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik Prága egyik leghíresebb kocsmája, mely Bohumil Hrabal író törzshelye is volt? Az Aranyoroszlánhoz Az Aranyvadkanhoz Az Aranyfácánhoz Az Aranytigrishez Eredmények

Címlapkép: Getty Images

