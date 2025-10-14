2025. október 14. kedd Helén
The Astronomical Clock, Old Town Hall and Church of Our Lady Before Tyn, Old Town Square, Prague.
Kvíz

Kvíz: Voltál már Prágában? Lássuk, mit tudsz a cseh főváros látnivalóiról, történelméről!

Pénzcentrum
2025. október 14. 17:57

A magyarok és sok más európai egyik legkedveltebb hétvégi úti célja Prága, a cseh főváros. A finom sörök és egyéb gasztronómiai kalandok mellett Prága bővelkedik történelmileg is jelentős látnivalókban, izgalmas múzeumokban és rengeteg a programlehetőség. Te jártál már Prágában, vagy csak tervezed, hogy ellátogatsz Csehország fővárosában? A mai kvíz során megtudhatod, mit tudsz és mit lenne érdemes tudnod a méltán közkedvelt városról. 

1/10 kérdés
Melyik folyó szeli ketté Prágát?
Elba
Odera
Duna
Moldva
2/10 kérdés
Hogy nevezik Prága szimbólumát, a Moldván át vezető hidat, mely Európa egyik legrégebbi hídja?
Mátyás híd
Károly híd
Lajos híd
Antal híd
3/10 kérdés
Mi Prága egyik fő nevezetessége, az Orloj?
a prágai Nagyszínház, híres európai operaház elnevezése
Prága egyik történelmi negyede, a várnegyed
Prága egyik híres kocsmája, Bohumil Hrabal író törzshelye volt
az Óvárosi városháza déli oldalán látható óramű
4/10 kérdés
Ki Csehország védőszentje, egykori cseh fejedelem, akiről egy híres prágai teret is elneveztek?
Szent Vencel
Szent György
Szent Flórián
Szent András
5/10 kérdés
Melyik a prágai vár híres utcája?
Arany utcácska
Gyémánt utcácska
Zafír utcácska
Smaragd utcácska
6/10 kérdés
Melyik az a cseh származású uralkodóház, melynek tagjai többek között cseh fejedelmek és királyok, valamint rövid időre lengyel és magyar királyok is voltak? Tagjai a 9. századtól 1306-ig uralkodtak.
Jagelló-ház
Wittelsbach-ház
Přemysl-ház
Podjebrád-ház
7/10 kérdés
Melyik évben zajlottak a "prágai tavasz" eseményei, melyek, egész Európa történelmére voltak hatással?
1956
1975
1989
1968
8/10 kérdés
Melyik híres író született Prágában, akinek egykori lakóhelye ma múzeumként működik az alábbiak közül?
Henryk Sienkiewicz
Bertolt Brecht
Franz Kafka
Milan Kundera
9/10 kérdés
Melyik az a sörgyár, amely Prága területén működik az alábbiak közül?
Kozel
Staropramen
Krušovice
Gambrinus
10/10 kérdés
Melyik Prága egyik leghíresebb kocsmája, mely Bohumil Hrabal író törzshelye is volt?
Az Aranyoroszlánhoz
Az Aranyvadkanhoz
Az Aranyfácánhoz
Az Aranytigrishez
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #gasztronómia #csehország #sör #múzeum #történelem #prága #látnivaló #cseh #kvíz

