Drónnal látott építkezés a városban
Autó

Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén: megszólalt a vállalat

Pénzcentrum
2026. február 17. 20:10

Szombaton halálos kimenetelű munkabaleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén, ahol egy férfi vesztette életét daruzási munkálatok során. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást - közölte a Telex.

A tragédia szombaton következett be az épülő szegedi elektromosautó-gyár területén. A balesettel kapcsolatban Erhardt Péter, a BYD PR-vezetője a Szegeder megkeresésére tolmácsolta a fővállalkozó, az AE Industry Hungary Kft. nyilatkozatát. A közleményben megerősítették, hogy "az építési területen sajnálatos módon halálos baleset történt".

A rendelkezésre álló adatok alapján a szerencsétlenség rakodás és daruzás közben történt. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a sérült férfi állapota olyan válságos volt, hogy a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét, az újraélesztés sikertelennek bizonyult.

A fővállalkozó AE Industry Hungary Kft. közleményében hangsúlyozta: mind ők, mind az építkezésen dolgozó alvállalkozók maradéktalanul együttműködnek a vizsgálatot folytató hatóságokkal. A cég kiemelte továbbá, hogy "minden érintett vállalat elkötelezett a hatályos jogszabályok és a megállapított biztonsági előírások teljes körű betartása mellett". Az építkezést irányító AE Industry Hungary Kft. korábban a debreceni BMW-gyár kivitelezéséért is felelt.
Címlapkép: Getty Images
