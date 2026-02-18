Jó hangulatban ébredhet a BÉT: emelkedéssel indulhat a kereskedés

A javuló nemzetközi befektetői hangulatban a pozitív tartományban indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

A BÉT részvényindexe, a BUX 517,87 pontos, 0,42 százalékos emelkedéssel 124 907,35 ponton zárt kedden.

Varga Zoltán előrejelzésében kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 32 240 forintnál húzódik a 30 napos mozgóátlag, felette 39 460 forintnál látható ellenállás, míg támaszt az 50 napos mozgóátlag jelent 37 435 forintnál. Kedden a részvény ára 400 forinttal, 1,03 százalékkal 39 200 forintra erősödött, forgalma 15,1 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyamát a 3500 forint közelében húzódó támasz megtartotta, felül 3671 forintnál jelent ellenállást a 30 napos mozgóátlag. A papír 60 forinttal, 1,67 százalékkal 3538 forintra gyengült kedden, 6,1 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 11 670 forintos ellenállásra tapadt fel az elemző szerint, a következő fontosabb akadály 11 855 forintnál húzódik, míg támasz 11 440 forintnál. Kedden a részvény árfolyama 50 forinttal, 0,43 százalékkal 11 670 forintra emelkedett, forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom grafikonján a 30 napos mozgóátlag jelent fontos támaszt 1946 forintnál, míg 1979 forintnál ellenállás látszik. A papír árfolyama 18 forinttal, 0,92 százalékkal 1970 forintra nőtt, forgalma 443,7 millió forint volt kedden.