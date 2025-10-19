2025. október 19. vasárnap Nándor
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kvíz: Kóstoltad már ezeket a régi magyar ételeket? Lássuk, felismered-e őket képek alapján!
Kvíz

Kvíz: Kóstoltad már ezeket a régi magyar ételeket? Lássuk, felismered-e őket képek alapján!

Pénzcentrum
2025. október 19. 18:03

Szíved csücske a magyar gasztronómia? Rendszeresen főzöl és fogyasztasz igazi, hamisítatlan magyar ételeket? Ha úgy hiszed, semmi más nem fogható a hazai ízekhez, ne maradj le a Pénzcentrum legújabb gasztronómiai kvízéről, melyben a hagyományos magyar konyha igazi gyöngyszemeit vesszük górcső alá. A Gasztromesék kipróbált receptjei közül gyűjtöttünk össze olyan népies klasszikusokat, amelyeket minden magyarnak ismernie kellene. Készen állsz a kihívásra?

Kvíz: Kóstoltad már ezeket a régi magyar ételeket? Lássuk, felismered-e őket képek alapján!

1/10 kérdés
Mi a népies megnevezése a képen látható édes főételnek?
nyögvenyelő
görögolvasó
angyalbögyörő
aranygaluska
2/10 kérdés
Melyik hagyományos magyar leves látható a képen?
lebbencsleves
csorbaleves
furkóleves
köménymagos leves
3/10 kérdés
Melyik klasszikus magyar ételt ábrázolja a fénykép?
krumplilángos
Gundel-palacsinta
csusztatott tészta
hortobágyi húsos palacsinta
4/10 kérdés
Hogy hívják a képen látható régi magyar kalácsféleséget?
kalinkó
kazári ferentő
fumu
húsvéti fonott kalács
5/10 kérdés
Melyik hagyományos magyar sajtféle látható a képen?
orda
gomolya
noszolyi
pálpusztai
6/10 kérdés
Melyik gazdag magyar ragulevest ábrázolja a fotó?
nyírségi krumpligombóc leves
Jókai-bableves
palócleves
gulyásleves
7/10 kérdés
Mi a neve a képen látható népies süteménynek?
puszedli
prósza
cvekedli
rétes
8/10 kérdés
Hogy hívják a fényképen látható hagyományos magyar köretféleséget?
tarhonya
szalvétagombóc
laska
csusza
9/10 kérdés
Mi a neve a fényképen lévő paprikával töltött kalácsnak?
kattancs
vízen kullogó
kolduskalács
bodag
10/10 kérdés
Mi a képen látható édes főétel/desszert népies megnevezése?
barátfüle
puliszka
görhe
nokedli

Fotó: Tóth Viktória

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
#recept #gasztronómia #gasztro #sütemény #főzés #gasztromesék #receptek #magyaros ételek #kvíz #gasztro kvízek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:03
17:26
17:07
16:27
16:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 18.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
2025. október 19.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
2025. október 19.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
2025. október 18.
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 19. vasárnap
Nándor
42. hét
Október 19.
Missziók Világnapja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
2
2 hónapja
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
3
2 hónapja
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
4
1 hónapja
Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!
5
1 hónapja
Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 16:07
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 42. játékhéten, vasárnap
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 15:36
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
Agrárszektor  |  2025. október 19. 16:59
Egy hajszálon múlt a tragédia: lélekjelenléte mentette meg a vasi gazdát