Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szíved csücske a magyar gasztronómia? Rendszeresen főzöl és fogyasztasz igazi, hamisítatlan magyar ételeket? Ha úgy hiszed, semmi más nem fogható a hazai ízekhez, ne maradj le a Pénzcentrum legújabb gasztronómiai kvízéről, melyben a hagyományos magyar konyha igazi gyöngyszemeit vesszük górcső alá. A Gasztromesék kipróbált receptjei közül gyűjtöttünk össze olyan népies klasszikusokat, amelyeket minden magyarnak ismernie kellene. Készen állsz a kihívásra?

Kvíz: Kóstoltad már ezeket a régi magyar ételeket? Lássuk, felismered-e őket képek alapján! 1/10 kérdés Mi a népies megnevezése a képen látható édes főételnek? nyögvenyelő görögolvasó angyalbögyörő aranygaluska Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik hagyományos magyar leves látható a képen? lebbencsleves csorbaleves furkóleves köménymagos leves Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik klasszikus magyar ételt ábrázolja a fénykép? krumplilángos Gundel-palacsinta csusztatott tészta hortobágyi húsos palacsinta Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy hívják a képen látható régi magyar kalácsféleséget? kalinkó kazári ferentő fumu húsvéti fonott kalács Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik hagyományos magyar sajtféle látható a képen? orda gomolya noszolyi pálpusztai Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik gazdag magyar ragulevest ábrázolja a fotó? nyírségi krumpligombóc leves Jókai-bableves palócleves gulyásleves Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a neve a képen látható népies süteménynek? puszedli prósza cvekedli rétes Következő kérdés 8/10 kérdés Hogy hívják a fényképen látható hagyományos magyar köretféleséget? tarhonya szalvétagombóc laska csusza Következő kérdés 9/10 kérdés Mi a neve a fényképen lévő paprikával töltött kalácsnak? kattancs vízen kullogó kolduskalács bodag Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a képen látható édes főétel/desszert népies megnevezése? barátfüle puliszka görhe nokedli Eredmények Fotó: Tóth Viktória A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK