Rejtélyes sajtóeseményt tartott a Lidl október 16-án az ecseri főhadiszállásán. Ezen elmondták, buszjáratokat fognak indítani.
Ennyiért ehetsz az új budapesti gyorsétteremben, a Popeyes-ben: retteghet a Meki, KFC, Burger King?
Kiderült végre, mennyibe kerülnek az ételek a ma megnyitott Popeyes-lánc első éttermében.
Csütörtökön délelőtt megnyitott az amerikai, jellemzően csirkés gyorsételeket kínáló Popeyes gyorsétteremlánc első egysége.
A lánc az első éttermét Budapesten, a Westendben nyitotta meg, nem is akármilyen show-val: az ételek első adagját egy helikopter hozta a pláza tetejére, ahol jazz-zenekar játszott.
A megnyitó a Popeyes gyors ütemű európai terjeszkedésének része, amelynek során a márka nemrég Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, Lengyelországban és Csehországban is megjelent. Magyarországon a Popeyes®-t kizárólagosan a Fusion-BP Restaurants Kft. fejleszti és üzemelteti, amely a The Fusion Group Zrt. 100%-os tulajdonában áll.
Az is kiderült, hogy mennyiért ehetünk ebben az étteremben, az alábbiakban az árakat közöljük:
Szendvicsek
- Deluxe Sandwich: 2 590 Ft
- BBQ Bacon&Cheese Sandwich: 2 790 Ft
- The Chicken Sandwich: 2 290 Ft
Wrapek
- Classic Wrap: 1 990 Ft
- Bacon&Cheese Wrap: 2 290 Ft
Csirkedarabok
- 3 db: 1 590 Ft
- 5 db: 2 190 Ft
- 8 db: 2 990 Ft
Ha menüben kérjük bármelyiket, akkor az üdítő és krumpli plusz 700 forintba kerül.
