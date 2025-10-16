Ennyiért ehetsz az új budapesti gyorsétteremben, a Popeyes-ben: retteghet a Meki, KFC, Burger King?

Kiderült végre, mennyibe kerülnek az ételek a ma megnyitott Popeyes-lánc első éttermében.

Csütörtökön délelőtt megnyitott az amerikai, jellemzően csirkés gyorsételeket kínáló Popeyes gyorsétteremlánc első egysége.

A lánc az első éttermét Budapesten, a Westendben nyitotta meg, nem is akármilyen show-val: az ételek első adagját egy helikopter hozta a pláza tetejére, ahol jazz-zenekar játszott.

A megnyitó a Popeyes gyors ütemű európai terjeszkedésének része, amelynek során a márka nemrég Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, Lengyelországban és Csehországban is megjelent. Magyarországon a Popeyes®-t kizárólagosan a Fusion-BP Restaurants Kft. fejleszti és üzemelteti, amely a The Fusion Group Zrt. 100%-os tulajdonában áll.

Az is kiderült, hogy mennyiért ehetünk ebben az étteremben, az alábbiakban az árakat közöljük:

Szendvicsek

Deluxe Sandwich: 2 590 Ft

BBQ Bacon&Cheese Sandwich: 2 790 Ft

The Chicken Sandwich: 2 290 Ft

Wrapek

Classic Wrap: 1 990 Ft

Bacon&Cheese Wrap: 2 290 Ft

Csirkedarabok

3 db: 1 590 Ft

5 db: 2 190 Ft

8 db: 2 990 Ft

Ha menüben kérjük bármelyiket, akkor az üdítő és krumpli plusz 700 forintba kerül.