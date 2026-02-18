Hiába a botrány és a nyomásgyakorlás: mégis szakszervezet alakult a gödi Samsung-gyárban

Szakszervezeti alapszervezet alakult a Samsung SDI gödi gyárában, nem sokkal azután, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség segélyvonalat indított a dolgozók támogatására. A kezdeményezést már be is jelentették a dél-koreai vállalat vezetésének, írja a Telex.

Szakszervezeti alapszervezet jött létre a Samsung SDI gödi üzemében – néhány órával azt követően, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) akciót indított a városban, és segélyvonalat hozott létre a munkavállalók számára. A fejleményről Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) elnöke tájékoztatta a Telexet. Elmondása szerint a megalakulást kedden már be is jelentették a dél-koreai vállalat vezetésének.

A MASZSZ közösségi oldalán azt írta: a szakszervezet létrejötte önmagában nem oldja meg automatikusan a problémákat, ugyanakkor a dolgozók számára ez jelenti az egyetlen valódi esélyt arra, hogy méltó munkakörülményeket harcoljanak ki.

A VDSZ korábban már tett kísérletet érdekképviselet létrehozására a Samsung SDI Zrt.-nél, ám az eredménytelen maradt. Székely Tamás szerint azokat a munkavállalókat, akik támogatták a kezdeményezést, elbocsátották vagy megfélemlítették. Úgy véli, a vállalat érdeke az volt, hogy a működés során tapasztalható hiányosságok ne kerüljenek nyilvánosságra, ami szerinte versenyelőnyt biztosíthat más akkumulátorgyárakkal szemben.

A szakszervezeti vezető felszólalt a „Nem vagyunk feláldozhatók”, Külügyminisztérium elé szervezett tüntetésen is. A demonstráció szervezői azt hangsúlyozták: hosszú ideig úgy vélték, tisztában vannak a gödi és más akkumulátoripari létesítmények környezeti hatásaival, ám állításuk szerint a valós helyzet ennél súlyosabb, és erről a kormány is tudhatott.

A MASZSZ kedden szórólapokon tájékoztatta a gyár dolgozóit a segélyvonalról és az elindított petícióról. Zlati Róbert, a szövetség elnöke közölte: széles társadalmi összefogással kívánják elérni, hogy a jövőben az olyan, szerintük jogsértő módon működő vállalatok, mint a Samsung, öt évig ne részesülhessenek állami támogatásban.

