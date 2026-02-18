2026. február 18. szerda Bernadett
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!? ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Göd, 2020. január 28.A gödi Samsung SDI gyár 2020. január 28-án. A gyár a koronavírus terjedése miatt munkába állás elõtt karanténba helyezi és orvosi vizsgálat alá vonja Kínából érkezõ alkalmazottjait, bár a céget érintõen s
Gazdaság

Hiába a botrány és a nyomásgyakorlás: mégis szakszervezet alakult a gödi Samsung-gyárban

Pénzcentrum
2026. február 18. 09:32

Szakszervezeti alapszervezet alakult a Samsung SDI gödi gyárában, nem sokkal azután, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség segélyvonalat indított a dolgozók támogatására. A kezdeményezést már be is jelentették a dél-koreai vállalat vezetésének, írja a Telex.

Szakszervezeti alapszervezet jött létre a Samsung SDI gödi üzemében – néhány órával azt követően, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) akciót indított a városban, és segélyvonalat hozott létre a munkavállalók számára. A fejleményről Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) elnöke tájékoztatta a Telexet. Elmondása szerint a megalakulást kedden már be is jelentették a dél-koreai vállalat vezetésének.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A MASZSZ közösségi oldalán azt írta: a szakszervezet létrejötte önmagában nem oldja meg automatikusan a problémákat, ugyanakkor a dolgozók számára ez jelenti az egyetlen valódi esélyt arra, hogy méltó munkakörülményeket harcoljanak ki.

A VDSZ korábban már tett kísérletet érdekképviselet létrehozására a Samsung SDI Zrt.-nél, ám az eredménytelen maradt. Székely Tamás szerint azokat a munkavállalókat, akik támogatták a kezdeményezést, elbocsátották vagy megfélemlítették. Úgy véli, a vállalat érdeke az volt, hogy a működés során tapasztalható hiányosságok ne kerüljenek nyilvánosságra, ami szerinte versenyelőnyt biztosíthat más akkumulátorgyárakkal szemben.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakszervezeti vezető felszólalt a „Nem vagyunk feláldozhatók”, Külügyminisztérium elé szervezett tüntetésen is. A demonstráció szervezői azt hangsúlyozták: hosszú ideig úgy vélték, tisztában vannak a gödi és más akkumulátoripari létesítmények környezeti hatásaival, ám állításuk szerint a valós helyzet ennél súlyosabb, és erről a kormány is tudhatott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A MASZSZ kedden szórólapokon tájékoztatta a gyár dolgozóit a segélyvonalról és az elindított petícióról. Zlati Róbert, a szövetség elnöke közölte: széles társadalmi összefogással kívánják elérni, hogy a jövőben az olyan, szerintük jogsértő módon működő vállalatok, mint a Samsung, öt évig ne részesülhessenek állami támogatásban.

Címlapi kép: Mónus Márton, MTI/MTVA
#samsung #gyár #munka #szakszervezet #gazdaság #dolgozók #munkavállalók #samsung göd #akkugyár #akkumulátorgyár #göd

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:21
10:13
10:05
09:55
09:50
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 17. 16:40
Trump asztalán dől el Ukrajna sorsa: ki kínálja a jobb dealt?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. február 17. 19:38
Amazon (AMZN): a digitális gazdaság svájci bicskája
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
MEDIA1  |  2026. február 17. 18:05
Kiderült, mikor nevezik vissza FEM3-ra a TV2 Klubot
Nőnapra időzítik a TV2 Klub visszaalakítását FEM3-ra. Változik az arculat és a tartalomkínálat is, e...
Bankmonitor  |  2026. február 17. 13:49
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem...
Holdblog  |  2026. február 17. 08:00
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 17.
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 18.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
2026. február 18.
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
2026. február 17.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
1 hete
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
3
1 hete
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
4
2 napja
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
5
5 napja
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
PÉNZÜGYI KISOKOS
CAMEL-módszer
A bankok értékelésére a nemzetközi gyakorlatban bevett módszer. A bankokat a következő öt fő szempont alapján értékelik: tőkemegfelelés (Capital adequacy), eszközminőség (Asset quality), menedzsment (Management), jövedelmezőség (Earnings) és likviditás (Liquidity).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 10:05
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 06:28
Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?
Agrárszektor  |  2026. február 18. 09:01
Már ide is eljutott a gyilkos kór: tömegesen pusztulnak az állatok
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel