Lélegzetelállító légi felvétel Budapest látképéről, Terézváros városrészével.
Kvíz

Kvíz: Jobban ismered Budapest térképét, mint a tenyered? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!

Pénzcentrum
2025. október 18. 17:58

Egy tősgyökeres fővárosi számára semmi furcsaság nincs abban, ha valaki azt mondja, Farkasrétről kellett átszaladnia Rákospalotára, vagy hogy ismerősei Kispestről Budafokra költöztek. Míg sokan könnyedén meg tudnák mutatni ezeket a városrészeket a térképen, másoknak fogalmuk sincs, merre találhatók ezek a helyek; még a 23 kerület különféle elnevezései is fejtörést okozhatnak. Te úgy ismered a főváros térképét, mint a tenyered, a legtöbb városrészről tudod, merre van? Vagy teljesen el vagy veszve az ilyen elnevezések hallatán? A mai kvíz során tesztelheted, milyen jól ismered Budapest városrészeit!

Kvíz: Jól ismered Budapest térképét, az összes városrészt? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!

1/10 kérdés
Hány városrésze van összesen Budapestnek a 2012-es módosítás alapján? (A 23 kerületen belül olyan kisebb részekre kell gondolni, mint a Palotanegyed, Rózsadomb vagy Csillaghegy.)
421
78
124
203
2/10 kérdés
Melyik fővárosi kerületben található Hűvösvölgy?
II. kerület
XIII. kerület
XII. kerület
III. kerület
3/10 kérdés
Melyik városrész nem Zuglóban található az alábbiak közül?
Gazdagrét
Herminamező
Törökőr
Városliget
4/10 kérdés
Melyik kerülethez tartozik a Margitsziget városrész?
III.
egyikhez sem
I.
XIII.
5/10 kérdés
Milyen városnegyed nem található a VIII. kerületben az alábbiak közül?
Gyár negyed
Palotanegyed
Corvin negyed
Magdolna negyed
6/10 kérdés
Melyik városrész tartozik az alábbiak közül a XIII. kerülethez?
Angyalföld
Rózsadomb
Békásmegyer
Pasarét
7/10 kérdés
Hogyan nevezzük Budapest XXI. kerületét?
Csepel
Erzsébetváros
Soroksár
Kőbánya
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem pusztán egy városrész, hanem egy teljes kerület neve?
Újlipótváros
Lipótváros
Krisztinaváros
Terézváros
9/10 kérdés
Melyik "hegy" nevezetű városrész nem a XII. kerületben található az alábbiak közül?
Jánoshegy
Svábhegy
Istenhegy
Ferihegy
10/10 kérdés
Melyik "telep" elnevezésű városrész található Budapest XIX. kerületében, vagyis Kispesten?
Pacsirtatelep
Wekerletelep
Millenniumtelep
Erzsébettelep
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #térkép #főváros #kerület #kerületek #kvíz #budapesti #általános műveltségi kvíz #budapest kvíz

