Kvíz: Jobban ismered Budapest térképét, mint a tenyered? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!

Egy tősgyökeres fővárosi számára semmi furcsaság nincs abban, ha valaki azt mondja, Farkasrétről kellett átszaladnia Rákospalotára, vagy hogy ismerősei Kispestről Budafokra költöztek. Míg sokan könnyedén meg tudnák mutatni ezeket a városrészeket a térképen, másoknak fogalmuk sincs, merre találhatók ezek a helyek; még a 23 kerület különféle elnevezései is fejtörést okozhatnak. Te úgy ismered a főváros térképét, mint a tenyered, a legtöbb városrészről tudod, merre van? Vagy teljesen el vagy veszve az ilyen elnevezések hallatán? A mai kvíz során tesztelheted, milyen jól ismered Budapest városrészeit!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered Budapest térképét, az összes városrészt? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés! 1/10 kérdés Hány városrésze van összesen Budapestnek a 2012-es módosítás alapján? (A 23 kerületen belül olyan kisebb részekre kell gondolni, mint a Palotanegyed, Rózsadomb vagy Csillaghegy.) 421 78 124 203 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik fővárosi kerületben található Hűvösvölgy? II. kerület XIII. kerület XII. kerület III. kerület Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik városrész nem Zuglóban található az alábbiak közül? Gazdagrét Herminamező Törökőr Városliget Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik kerülethez tartozik a Margitsziget városrész? III. egyikhez sem I. XIII. Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen városnegyed nem található a VIII. kerületben az alábbiak közül? Gyár negyed Palotanegyed Corvin negyed Magdolna negyed Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik városrész tartozik az alábbiak közül a XIII. kerülethez? Angyalföld Rózsadomb Békásmegyer Pasarét Következő kérdés 7/10 kérdés Hogyan nevezzük Budapest XXI. kerületét? Csepel Erzsébetváros Soroksár Kőbánya Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem pusztán egy városrész, hanem egy teljes kerület neve? Újlipótváros Lipótváros Krisztinaváros Terézváros Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik "hegy" nevezetű városrész nem a XII. kerületben található az alábbiak közül? Jánoshegy Svábhegy Istenhegy Ferihegy Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik "telep" elnevezésű városrész található Budapest XIX. kerületében, vagyis Kispesten? Pacsirtatelep Wekerletelep Millenniumtelep Erzsébettelep Eredmények

