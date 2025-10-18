Németországban a tíz legkeresettebb sörmárka közül hatnak a termelői ára mostanság vagy a közeli hónapokban nőni fog.
Őrületes akcióval nyitja meg első magyar üzletét a SharkNinja: ilyen cuccokat árulnak, most akár féláron is
Megnyitja a SharkNinja első magyar üzletét a Westend bevásárlóközpontban Budapesten. A SharkNinja, az amerikai háztartási és konyhai gépek vezető márkája - írták a megnyitó esemény beharangozójában. "Őrületes" nyitási akcióval is készülnek: minden második termékre 50% kedvezményt adnak.
Budapesten, a Westendben nyitja meg első magyarországi boltját a SharkNinja. 2025. október 21-én, kedden térhetnek be az első vásárlók az üzletbe, és rögtön akár féláron is megvásárolhatják a nagy teljesítményű Shark háztartási kisgépeket vagy a hajszárító- és formázó eszközöket, illetve a Ninja okos konyhai eszközeit.
A Westendben most nagy a pörgés, nemrég nyitott meg a Popeyes csirkés étterem, jövő héten pedig már a SharkNinja nyitja meg új boltját.
A kávé világpiaca rendkívül volatilis volt az elmúlt egy évben.
A Bizottságra egyre nagyobb nyomás nehezedik, mivel az alkohol rákkeltő kockázatairól szóló vita politikai színtérre lépett.
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: hamarosan nyit a strasbourgi adventi vásár a karácsony fővárosában
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz karácsonyi vásár Strasbourgban, hol lesznek a strasbourgi adventi vásár helyszínei! Miért Strasbourg a karácsony fővárosa?
A magyar vásárlók többsége akkor költ a legszívesebben, ha akciót lát, és ezt nem is titkolják.
Összesen 48 helyszínre jut el a Lidl busz ősszel, 80 termék lesz kapható annyiért, amennyibe az áruházban kerül.
Olívalevél lehet a morzsolt oregánóban, ezért veszélyes lehet a fogyasztása - írta az élelmiszerfelügyeleti hatóság.
Így néz ki, ezt árulja a Lidl első mozgóboltja: 48 magyar településen indul a szolgáltatás - versenytársat kap a Family Frost
80 termék lesz benne kapható, ugyanolyan árak lesznek, mint a rendes áruházakban. Mutatjuk, hogy néz ki a Lidl-busz.
Kiderült végre, mennyibe kerülnek az ételek a ma megnyitott Popeyes-lánc első éttermében.
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
A Lidl ismét különleges termékkel rukkolt elő: nem lehet csak úgy a polcról levenni, kizárólag az alkalmazáson keresztül, előrendeléssel érhető el.
A 187. áruház a szokásosnál nagyobb alapterülettel, új bolti belső kialakítással és számos kedvezménnyel várja a vásárlókat.
Meglepően olcsón kínálják a héten az édesburgonyát az áruházláncok – de mi áll a hirtelen árzuhanás mögött?
Nagyvárad karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a nagyváradi adventi vásár és hol lesz a karácsonyi vásár Nagyváradon! Milyen programok lesznek a nagyváradi vásárban?
Több mint 157 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Gucci, a Chloé és a Loewe luxusdivatmárkákra.
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
Úgy tűnik, a Lidl újra szemet vetett az IKEA egy termékére. Most egy desszert terméket olcsósítottak.
Hatalmas feketepiacot számoltak fel Magyarországon: nagyban ment a seftelés, tetemes kárt okoztak az ügyeskedők
Közös hatósági akcióval szorították vissza a Budapesti Nagybani Piac környékén kialakult illegális gyümölcspiacot.
A hazai élelmiszerárak 81,6 százalékkal emelkedtek hat év alatt, ami messze meghaladja a világpiaci nyersanyagárak növekedését.
Évente egyetlen egyszer hirdetnek ilyen akciót a magyar boltok: indul a roham a Lidlbe, Aldiba, Tescóba
Érdemes lehet körülnézni a boltokban halottak napja előtt, mivel a gyertyák és mécsesek most akciós áron várják a vásárlókat.
Pécs karácsonyi vásár 2025: mikor lesz karácsonyi vásár Pécsen és hol tartják meg a pécsi adventi vásárt? Tudd meg, mik a pécsi karácsonyi vásár 2025...
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
