Őrületes akcióval nyitja meg első magyar üzletét a SharkNinja: ilyen cuccokat árulnak, most akár féláron is

Megnyitja a SharkNinja első magyar üzletét a Westend bevásárlóközpontban Budapesten. A SharkNinja, az amerikai háztartási és konyhai gépek vezető márkája - írták a megnyitó esemény beharangozójában. "Őrületes" nyitási akcióval is készülnek: minden második termékre 50% kedvezményt adnak.

Budapesten, a Westendben nyitja meg első magyarországi boltját a SharkNinja. 2025. október 21-én, kedden térhetnek be az első vásárlók az üzletbe, és rögtön akár féláron is megvásárolhatják a nagy teljesítményű Shark háztartási kisgépeket vagy a hajszárító- és formázó eszközöket, illetve a Ninja okos konyhai eszközeit.

A Westendben most nagy a pörgés, nemrég nyitott meg a Popeyes csirkés étterem, jövő héten pedig már a SharkNinja nyitja meg új boltját.