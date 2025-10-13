Indulhat az őszi covid-hullám? Máris 200 ezer magyar fordult orvoshoz: ez még csak a kezdet

2025. 40. héttől hazánkban is megkezdődött az légúti figyelőszolgálat működése. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint megállapítható, hogy 2025. szeptember 29 - október 5. között az országban 24 600 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 203 800 fő akut légúti fertőzés tüneteivel - közölte az NNGYK.

Idén is megkezdte működését a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ légúti figyelőszolgálata. A légúti sentinel surveillance célja az influenza, a SARSCoV-2 és az RSV (légúti óriássejtes vírus) által okozott vírusfertőzések figyelemmel kísérése. A klinikai adatgyűjtés az influenzaszerű megbetegedések (ISZM) mellett az akut légúti fertőzésekre megbetegedésekre (acute respiratory infection, ARI) és a kórházi alapú súlyos akut légúti fertőzésekre (SARI) is kiterjed. A 2025/2026. évi szezonban, a figyelőszolgálatban 1288 háziorvos és házi gyermekorvos által ellátott praxishoz tartozó lakos megbetegedési adatai alapján történik az influenzaszerű megbetegedések és az akut légúti fertőzések előfordulásának monitorozása. Tavaly még több háziorvos, 1304-en vettek részt az adatgyűjtésben.

A friss adatok szerint a 40. héten az országban 24 600 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 203 800 fő akut légúti fertőzés tüneteivel. Viszonyításképpen 2024. 40. hetén 228 000 fő akut légúti fertőzés tüneteivel, 18 600 fő influenzaszerű megbetegedéssel fordult orvoshoz; 2023-ban pedig 11 700 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 164 300 fő akut légúti fertőzés tüneteivel. Tehát az influenzások száma idén magasabbnak mondható a 40. hét környékén.

Várhatóan idén is, ahogy minden évben, hétről hétre az esetszámok növekedésére számíthatunk az őszi szünet után egészen a téli szünetig. A szennyvízadatokból is az látszik, hogy a covid-járvány később indulhat idén, de az esetszámok növekedésére lehet számítani.

A NNGYK azt is közölte: a 40. héten orvoshoz fordult, influenzaszerű megbetegedéses betegek 22,8%-a 0-14 éves gyermek, 36,3%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 28,9%-uk a 35-59 évesek, 12,0%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az akut légúti fertőzéses betegeknek pedig 43,3%-a 0-14 éves gyermek, 28,5%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 18,3%-uk a 35-59 évesek, 9,9%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A 40. héten bölcsődéket, óvodákat, az általános és középiskolai közösségeket érintő akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.

Azt írták, a 40. héten összesen 123 betegtől érkezett értékelhető légúti minta az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 103 minta közül húsz betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. A SARS-CoV-2 pozitivitási arány 19,4% volt. A sentinel kórházak által beküldött 8 minta közül két betegnél SARS-CoV-2 vírust mutattak ki. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 12 légúti minta közül egy SARS-CoV-2 vírus, egy rhinovírus pozitív volt.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 40. héten 94 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 10 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban. A kórházi ápolást igénylő 94 SARI beteg 28,7%-a (27 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 43,6%-a (41 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül egy főnél influenza A, 33 főnél a SARS-CoV-2 állt a megbetegedések hátterében. A COVID19 fertőzöttek 69,7%-a (23 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.