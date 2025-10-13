Indulhat az őszi covid-hullám? Máris 200 ezer magyar fordult orvoshoz: ez még csak a kezdet

Világszerte több mint 100 millióan használnak e-cigarettát, közülük 15 millióan 13 és 15 év közöttiek -
2025. 40. héttől hazánkban is megkezdődött az légúti figyelőszolgálat működése. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint megállapítható, hogy 2025. szeptember 29 - október 5. között az országban 24 600 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 203 800 fő akut légúti fertőzés tüneteivel - közölte az NNGYK.
Idén is megkezdte működését a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ légúti figyelőszolgálata. A légúti sentinel surveillance célja az influenza, a SARSCoV-2 és az RSV (légúti óriássejtes vírus) által okozott vírusfertőzések figyelemmel kísérése. A klinikai adatgyűjtés az influenzaszerű megbetegedések (ISZM) mellett az akut légúti fertőzésekre megbetegedésekre (acute respiratory infection, ARI) és a kórházi alapú súlyos akut légúti fertőzésekre (SARI) is kiterjed. A 2025/2026. évi szezonban, a figyelőszolgálatban 1288 háziorvos és házi gyermekorvos által ellátott praxishoz tartozó lakos megbetegedési adatai alapján történik az influenzaszerű megbetegedések és az akut légúti fertőzések előfordulásának monitorozása. Tavaly még több háziorvos, 1304-en vettek részt az adatgyűjtésben.
A friss adatok szerint a 40. héten az országban 24 600 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 203 800 fő akut légúti fertőzés tüneteivel. Viszonyításképpen 2024. 40. hetén 228 000 fő akut légúti fertőzés tüneteivel, 18 600 fő influenzaszerű megbetegedéssel fordult orvoshoz; 2023-ban pedig 11 700 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 164 300 fő akut légúti fertőzés tüneteivel. Tehát az influenzások száma idén magasabbnak mondható a 40. hét környékén.
Várhatóan idén is, ahogy minden évben, hétről hétre az esetszámok növekedésére számíthatunk az őszi szünet után egészen a téli szünetig. A szennyvízadatokból is az látszik, hogy a covid-járvány később indulhat idén, de az esetszámok növekedésére lehet számítani.
A NNGYK azt is közölte: a 40. héten orvoshoz fordult, influenzaszerű megbetegedéses betegek 22,8%-a 0-14 éves gyermek, 36,3%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 28,9%-uk a 35-59 évesek, 12,0%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az akut légúti fertőzéses betegeknek pedig 43,3%-a 0-14 éves gyermek, 28,5%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 18,3%-uk a 35-59 évesek, 9,9%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.
A 40. héten bölcsődéket, óvodákat, az általános és középiskolai közösségeket érintő akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.
Azt írták, a 40. héten összesen 123 betegtől érkezett értékelhető légúti minta az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 103 minta közül húsz betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. A SARS-CoV-2 pozitivitási arány 19,4% volt. A sentinel kórházak által beküldött 8 minta közül két betegnél SARS-CoV-2 vírust mutattak ki. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 12 légúti minta közül egy SARS-CoV-2 vírus, egy rhinovírus pozitív volt.
A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 40. héten 94 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 10 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban. A kórházi ápolást igénylő 94 SARI beteg 28,7%-a (27 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 43,6%-a (41 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül egy főnél influenza A, 33 főnél a SARS-CoV-2 állt a megbetegedések hátterében. A COVID19 fertőzöttek 69,7%-a (23 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.
Minden harmadik orvos és ápoló depressziós vagy szorongásos tünetekről számolt be. Ez ötszöröse az európai lakosság körében mért aránynak.
Hogyan igényelhető rokkant kocsi, elektromos moped közgyógyra, egyáltalán kinek jár a rokkantkocsi tb-re? Mennyibe kerül egy elektromos moped tb támogatással mozgássérülteknek?
Egy új tanulmány szerint a csupasz vakondpatkányok különleges DNS-javító mechanizmusa magyarázatot adhat rendkívüli élettartamukra
A lelki egészség világnapja alkalmából a WHC Csoport kisgyerekeket kérdezett meg, hogy ténylegesen mennyire viszi haza egy adott szülő a munkahelyi terheket.
A Lelki Egészség Világnapja kapcsán a hazai állapotokról Dr. Wernigg Róbertet, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkárát kérdeztük.
Kutatások szerint az anti-aging krémek 97%-a fizikailag képtelen elérni a bőrnek azt a rétegét, ahol a ráncok valójában kialakulnak
Az október–március közötti időszakban mindenkinek javasolt a D-vitamin pótlás: az ajánlott beviteli érték pedig kortól, egészségi állapottól, élethelyzettől függően változhat.
Újra megjelent az afrikai sertéspestis Arad megyében, miután fél évig nem észleltek fertőzést a térségben.
Te is cigarettázol, fogyasztasz kávét, energiaitalt? Súlyos dolog derült ki róluk, sok magyar nem is sejti
A mindennapi életben leggyakrabban fogyasztott italok közé tartozik a kávé és az energiaital.
Meghatóan végződött Zacher Gábor utolsó mentős műszakja a nyugdíjba vonulása előtt.
A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már kollektív népbetegség.
Több millió magyar nem jut el időben fogorvoshoz. Anyagi gond, orvoshiány, hosszú várólisták – meglepő adatok Európából és itthonról is!
Dán kutatók több mint 6500 beteg egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tramadol növeli a súlyos mellékhatások, köztük a szívbetegségek kockázatát.
Sokakat érint, mégsem tudnak róla: brutális, mit okozhat a fűtési szezon indulása, erre kell figyelni
Ahogy csökken a hőmérséklet és bekapcsoljuk a fűtést, sokan tapasztalják, hogy arcbőrük feszesebb, szárazabb és irritáltabb lesz.
Figyelem! Rákkeltő anyagot is találtak a közkedvelt bolti fűszerekben: nehogy megedd, ha ilyet vettél
Minden második oregánó megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nagyszabású célellenőrzésén, amelynek fókuszában az oregánó és az őrölt bors állt.
Vesztegetés gyanújával fogtak el két főorvost és egy szociális munkást Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.
Október 1-jéig 4739 lakóépület gyulladt ki Magyarországon, ami 128-cal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
