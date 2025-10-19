Szombaton hidegfront haladt át az ország felett, annak hatására hidegebb és szárazabb léghullámok érkeztek.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
A közösségi médiában nemcsak az ételfutárok álomfizetéséről terjednek videók, hanem arról is, milyen jól lehet keresni ingatlanosként. Természetesen, ahogy szinte minden szakmában el lehet érni csúcsfizetéseket, van ingatlanos, aki milliókat tesz zsebre havonta, azonban nem ez az általános. A Pénzcentrum heti videóblogja, a CashTag most ezt a témát járta alaposan körül.
Ahogy általában az értékesítő szakmákban, ahol a fizetést nagyban meghatározza a jutalékrendszer, és ebben az esetben is igaz, hogy sok munkával sok pénzt is lehet keresni. Ehhez nemcsak elhivatottság szükséges, hanem némi rátermettség is, de nem lehetetlen milliós fizetést elérni havonta - mondják az ingatlanszakma szakértői. Miközben az átlag nem keres kiemelkedően.
"A határ a csillagos ég" - mondta el a CashTag stábjának Kollár Ábel Gergő, az Intor Ingatlan ügyvezető igazgatója arra a kérdésre, mennyit lehet keresni ingatlanosként valójában. A szakértő szerint 70 ezer forinttól akár 10 millió forint havi fizetés is elérhető, attól függően, milyen ügyfélkapcsolatot épít ki valaki, melyik irodánál dolgozik, van-e saját irodája, jól kezeli-e az idejét (egyáltalán mennyi időt szán rá, hajlandó-e hétvégén is dolgozni az ember).
Szabó Béla, a SzabóIngatlan tulajdonosa szerint, amit a közösségi médiában látunk, hogy milyen jól keresnek, milyen gazdagok az ingatlanosok, az csak egy szűk kör. Több milliót, több tízmilliót is meg lehet keresni a tanulmányok, közösségi média szerint, de az átlag valójában nem keres jól, vagy átlagosan keres. Sőt, van aki egyáltalán nem is keres - mondta el a CashTag adásában.
Csorba Dániel ingatlanos is elmondta az adásban, hogy vannak, akik extrém sokat keres, de ez csak a felső néhány százalék lehet. A szakértőket nemcsak a fizetésekről kérdeztük, hanem arról is, hogy működik valójában a jutalékrendszer, illetve hogyan lehet valaki sikeres ebben a szakmában:
A KSH utolsó friss statisztikája szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete "ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző" kategóriában 498 170 volt havonta 2024-ben. Ha az összes szakmát néznénk együttvéve, az országos átlag bruttó 670 182 forint/hó, tehát az alkalmazásban állók bére, köztük lehet sok ingatlanos, elmarad az átlagtól is. Azt viszont érdemes figyelembe venni, hogy ebben a statisztikákban a vállalkozók nem szerepelnek, csak azok, akik alkalmazottként dolgoznak.
Még egy érdekességet meg lehet figyelni az adatsorban: a 30 év alatti "ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző" foglalkozásúak átlagosan bruttó 522 211 forintot keresnek, míg 30-39 éves korig 575 694 forintot. 40 év felett az átlagfizetés is csökken, amiből arra lehet következtetni, hogy az alkalmazottként dolgozó ingatlanosok fizetése is egyre versenyképesebb, a fiatalok már jobb bérekre számíthatnak.
Ahhoz, hogy valaki ingatlanosként helyezkedjen el, nem kell feltétlenül felsőfokú végzettség, szakvizsga, vagy papír. Azonban ajánlott szakvizsgát tenni, megszerezni a szükséges jogi, gazdasági, műszaki ismereteket. A szakvizsgára felkészítő tanfolyamok nem tartanak évekig: általában 2-3 hónap a képzési idő. Így akár középiskola után is bele lehet vágni, de például karrierváltóknak is ideális lehet.
Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy mint minden értékesítői munka során, sok múlik azon, van-e érzéke valakinek ehhez a szakmához. Viszont - ahogy az a legújabb CashTag adásban is elhangzott - az, aki igazán elhivatott, milliókat is kereshet havonta.
