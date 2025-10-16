A világ nyolc országában a lakosság több mint fele napi maximum 1000 forintból él, ami több száz millió embert jelent, azonban nem ez lehet a...
Kvíz: Jártál már az egri várban? Mutasd, mit tudsz az ország leghíresebb történelmi kirándulóhelyéről!
Október 17-én ünnepeljük Magyarországon az Egri Vár Napját. Ezen a jeles napon tisztelgünk az egri várvédők előtt és emlékezünk meg mesébe illő győzelmükről, melynek köszönhetően a Magyar Királyságnak sikerült hosszú időre megőriznie függetlenségét. Te vajon tudod, melyik jeles alkalom évfordulójáról beszélünk? Ha jártál már az egri várban, sőt mi több, ha Egerben élsz, itt az ideje, hogy próbára tedd a várvédők hősiességéhez és az egri vár történetéhez fűződő tudásod. Lássuk, hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni!
A mai kvíz témája a röviditalok és összetevőik: tesztelheted, mennyit tudsz; akár még újdonságot is tanulhatsz!
A mai kvíz során megtudhatod, mit tudsz és mit lenne érdemes tudnod a magyarok egyik legkedveltebb hétvégi úti céljáról!
Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és tedd próbára az arannyal kapcsolatos tudásod: mutasd meg nekünk, mit tudsz a világ egyik legértékesebb ásványi anyagáról!
Kvíz: Te is olvastad Jane Austen műveit, láttál sok adaptációt? Ez a 10 kérdés rajongóknak sem könnyű!
A mai kvíz során Jane Austen regényeivel és azok adaptációival kapcsolatos kérdéseket teszünk fel.
Ha jól ismered Európa, Ázsia, Amerikai és Afrika országait, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásodat: nézzük, meg tudod-e mondani, melyik országnak hogyan hívják a...
Október 11. a magyar fürdőkultúra napja. A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére 2012 óta ünnepeljük ezt a jeles napot október második szombatján. Teszteld magad mai kvízünkkel!
Kvíz: Otthon vagy a Nobel-díjas írók világában? Teszteld, mit tudsz a világirodalom nagyjairól és műveikről!
A Pénzcentrum legújabb irodalmi kvíze a Nobel-díjas írók témájában mélyül el. Te mennyire vagy jártas a világirodalom híres alkotóinak munkásságában?
Jártál már Tatabányán, netalántán te is itt élsz? Ha úgy hiszed, mindent tudsz a Dunántúl híres vármegyeszékhelyéről, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásod!
Kvíz: Fókuszban a Magyar Posta! Erre a 10 kérdésre a postáról és postásokról kevesen tudják a választ
Október 9-e a Posta Világnapja, amikor világszerte a postásokat és a postai dolgozókat ünnepeljük, akik gondoskodnak róla, hogy leveleink és csomagjaink célba érjenek.
Válaszold meg kérdéseinket és mutasd meg nekünk, mit tudsz a Pepsi a múltjáról és jelenéről, na és persze a nagyvállalat világhírű kólájáról! Készen állsz a...
Tedd próbára magad a Pénzcentum mai kvízével és derítsd ki, mennyire ismered a magyar Nobel-díjasok lenyűgöző történetét! Jöhet most egy izgalmas, szórakoztató kvíz? Lássuk!
A mai kvíz témája az aradi tizenhármak és 1849. október 6-a eseményei a nemzeti gyásznap alkalmából.
A magyar könnyűzene története tele van ikonikus dalokkal, zenekarokkal. Teszteld tudásod a Pénzcentrum kvízével és derítsd ki, hogy ismered-e a magyar rock és pop klasszikusait!
Kvíz: Hallottál már az inkvizíció brutális boszorkánypereiről? Lássuk, mit tudsz a véres középkori eljárásról!
Te vajon meg tudnád mondani, mi volt az inkvizíció célja és mit jelent az, hogy „eretnek”? Mikor és hol folytatták a valaha volt legbrutálisabb pereket...
Kvíz: Felismered fotókról a világ nevezetességeit? Lássuk, kifog-e rajtad a modern világ 10 csodája!
Te is nagy utazó vagy, érdekelnek a különleges helyek, építmények a világban?
Ha úgy érzed, jól ismered Kecskemét térségét, ne késlekedj kitölteni a Pénzcentrum mai kvízét: tedd próbára tudásod, lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!
Kvíz: Tudod milyen étel a tócsni, barátfüle, keszőce? Teszteld, jól ismered-e az ételek tájnyelvi neveit!
A magyar konyha nemcsak az ízeiben, hanem a nyelvében is gazdag: ugyanaz az étel más nevet kaphat attól függően, hogy az ország melyik részén járunk....
A mai kvíz során próbára teheted, mire emlékszel a tananyagból, mit tudsz még a magyar történelem egyik fontos időszakáról
