Eger, Hungary, view over medieval Old town from the historical fortress on sunset
Kvíz

Kvíz: Jártál már az egri várban? Mutasd, mit tudsz az ország leghíresebb történelmi kirándulóhelyéről!

Pénzcentrum
2025. október 16. 18:00

Október 17-én ünnepeljük Magyarországon az Egri Vár Napját. Ezen a jeles napon tisztelgünk az egri várvédők előtt és emlékezünk meg mesébe illő győzelmükről, melynek köszönhetően a Magyar Királyságnak sikerült hosszú időre megőriznie függetlenségét. Te vajon tudod, melyik jeles alkalom évfordulójáról beszélünk? Ha jártál már az egri várban, sőt mi több, ha Egerben élsz, itt az ideje, hogy próbára tedd a várvédők hősiességéhez és az egri vár történetéhez fűződő tudásod. Lássuk, hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni!

Kvíz: Jártál már az egri várban? Mutasd, mit tudsz az ország leghíresebb történelmi kirándulóhelyéről!

1/10 kérdés
Miért október 17-én ünnepeljük az Egri Vár Napját?
ezen a napon vették először használatba a várat 1342-ben
ezen a napon nevezték ki Egert megye jogú várossá 1990-ben
ezen a napon alapította meg Szent István király az egri egyházmegyét 1004-ben
ez a nap az 1552-es egri diadal évfordulója
2/10 kérdés
Ki volt az egri vár kapitánya az 1552-es diadal idején?
Szondy György
Zrínyi Miklós
Balassi Bálint
Dobó István
3/10 kérdés
Hány napig tartott az egri vár 1552-es ostroma?
66
114
38
1
4/10 kérdés
Ki írta a diadal történetét feldolgozó Egri csillagok c. magyar történelmi regényt?
Molnár Ferenc
Jókai Mór
Mikszáth Kálmán
Gárdonyi Géza
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik szimbólum nem látható Eger címerén?
várfal
félhold
kígyó
unikornis
6/10 kérdés
Melyik híres végvári vitéz neve kötődik az egri vár 1552-es ostromához?
Dugovics Titusz
Dózsa György
Bornemissza Gergely
Bottyán János
7/10 kérdés
Melyik évben került végül Eger vára is török kézre?
1604
1623
1559
1596
8/10 kérdés
Hány évig tartozott Eger a Hódoltság fennhatósága alá?
91
45
76
12
9/10 kérdés
Miért robbantotta fel 1701-ben a Habsburg császári haditanács a külső vár védőműveit?
mert árnyékot vetett az Egri Borvidék szőlőseire
hogy építőanyagnak használhassák a lerombolt várfalat
hogy ne jelentsen erős támpontot a kurucoknak
mert omlásveszély fenyegette az egri lakosokat
10/10 kérdés
Mikor nyílt meg a Dobó István Vármúzeum?
1934
2001
1973
1958
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #város #szórakozás #kirándulás #történelem #városok #kvíz #történelmi kvíz

