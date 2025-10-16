Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Október 17-én ünnepeljük Magyarországon az Egri Vár Napját. Ezen a jeles napon tisztelgünk az egri várvédők előtt és emlékezünk meg mesébe illő győzelmükről, melynek köszönhetően a Magyar Királyságnak sikerült hosszú időre megőriznie függetlenségét. Te vajon tudod, melyik jeles alkalom évfordulójáról beszélünk? Ha jártál már az egri várban, sőt mi több, ha Egerben élsz, itt az ideje, hogy próbára tedd a várvédők hősiességéhez és az egri vár történetéhez fűződő tudásod. Lássuk, hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már az egri várban? Mutasd, mit tudsz az ország leghíresebb történelmi kirándulóhelyéről! 1/10 kérdés Miért október 17-én ünnepeljük az Egri Vár Napját? ezen a napon vették először használatba a várat 1342-ben ezen a napon nevezték ki Egert megye jogú várossá 1990-ben ezen a napon alapította meg Szent István király az egri egyházmegyét 1004-ben ez a nap az 1552-es egri diadal évfordulója Következő kérdés 2/10 kérdés Ki volt az egri vár kapitánya az 1552-es diadal idején? Szondy György Zrínyi Miklós Balassi Bálint Dobó István Következő kérdés 3/10 kérdés Hány napig tartott az egri vár 1552-es ostroma? 66 114 38 1 Következő kérdés 4/10 kérdés Ki írta a diadal történetét feldolgozó Egri csillagok c. magyar történelmi regényt? Molnár Ferenc Jókai Mór Mikszáth Kálmán Gárdonyi Géza Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik szimbólum nem látható Eger címerén? várfal félhold kígyó unikornis Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik híres végvári vitéz neve kötődik az egri vár 1552-es ostromához? Dugovics Titusz Dózsa György Bornemissza Gergely Bottyán János Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik évben került végül Eger vára is török kézre? 1604 1623 1559 1596 Következő kérdés 8/10 kérdés Hány évig tartozott Eger a Hódoltság fennhatósága alá? 91 45 76 12 Következő kérdés 9/10 kérdés Miért robbantotta fel 1701-ben a Habsburg császári haditanács a külső vár védőműveit? mert árnyékot vetett az Egri Borvidék szőlőseire hogy építőanyagnak használhassák a lerombolt várfalat hogy ne jelentsen erős támpontot a kurucoknak mert omlásveszély fenyegette az egri lakosokat Következő kérdés 10/10 kérdés Mikor nyílt meg a Dobó István Vármúzeum? 1934 2001 1973 1958 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK