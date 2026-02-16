A munkáltatók idei évre vonatkozó bérfejlesztési tervei óvatosabbak a tavalyinál.
Brutális fordulat a gázpiacon: 80%-os száguldás után összeomlott az ár
Az amerikai földgázárak rendkívüli ingadozást mutattak az elmúlt hetekben. A januári hideghullám okozta 82 százalékos emelkedést követően az árfolyam gyakorlatilag visszatért a kiindulási szintre. A fagyos időjárás következtében az Egyesült Államok gázkitermelésének 17 százaléka állt le átmenetileg.
Az amerikai földgázpiac rendkívüli ármozgásokat mutatott az elmúlt időszakban. A Henry Hub gáztőzsde jegyzései január közepétől a hónap végéig közel 80 százalékkal emelkedtek, ezt követően azonban az árak szinte teljesen visszakorrigáltak a korábbi szintekre - írta a Portfolio.
Az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatala (EIA) statisztikái szerint a januári átlagos földgázár 7,72 dollár volt brit hőegységre (MMBtu) vetítve a Henry Hub tőzsdén. Az áremelkedést a megnövekedett fűtési igény, a visszaeső termelés, valamint a készletek fokozott felhasználása okozta, miután a Fern nevű téli vihar végigsöpört az ország jelentős részén.
A vihar január 26-án tetőzött. A Wood Mackenzie elemzőcég adatai alapján ekkor naponta mintegy 518 millió köbméter gáztermelés esett ki a "freeze-off" néven ismert jelenség miatt. Ez akkor következik be, amikor az extrém alacsony hőmérséklet hatására a nyersgázban lévő folyadék megfagy, ami elzárja a vezetékeket és akadályozza a kitermelést.
A kiesés az Egyesült Államok teljes földgáztermelésének közel 17 százalékát érintette, ami gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra tűnt el a piacról. Jelenleg, közel három héttel a hideghullám után is napi mintegy 85 millió köbméternyi kapacitás hiányzik. A váratlan, szélsőséges időjárási viszonyok természetesen jelentősen befolyásolták a földgáz árfolyamát.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
A kilátásokat illetően az EIA mérsékeltebb áremelkedéssel számol. A tavasz közeledtével várhatóan emelkedik a hőmérséklet, a fúrási tevékenység élénkülése pedig a termelés bővülését eredményezheti. A kínálat növekedése vélhetően kiegyensúlyozottabb piaci viszonyokat és mérsékeltebb árakat hoz majd.
Az EIA előrejelzése alapján a Henry Hub azonnali (spot) ára az idei évben átlagosan 4,3 dollár körül alakul MMBtu-nként. A hivatal 2027-re 4,4 dolláros átlagárat vetít előre ugyanebben a mértékegységben.
Éppen akkor szünteti meg Kína a napelemes termékek exportját segítő áfa-visszatérítést, amikor Magyarországon jelentős állami támogatási programok indulnak.
Történelmi csúcsot döntött a Magyarországról kivándorlók száma 2024-ben, amikor először haladta meg az évi 40 ezres lélektani határt.
A holland Spar Holding operatív igazgatója 2026 tavaszán, több mint egy évtized után távozik pozíciójából.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
A lakáshitelek és az adófizetés terhei sok család költségvetését feszítik, miközben több állami könnyítés továbbra is elérhető, mégis sokszor kihasználatlan marad.
Kiderült, mi vágta sutba a magyar gazdaság növekedési receptjét: a versenykésességünk is mélyütést kapott
A magyar infláció nem csupán nagyobb mértékű, hanem eltérő szerkezetű is volt a nyugat-európai országokhoz képest.
Míg 2018-ban 740 ezren igényelték az szja-bevallás tervezetének postai kiküldést, addig 2025-ben már csak 75 ezren éltek ezzel a lehetőséggel.
Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Eltelt egy újabb hét, ez az évben már a hetedik volt. Mutatjuk, mely cikkeket érdekelték a legtöbb embert február idusán.
Óriási aranyláz ütötte fel a fejét a világban: Magyarország is rákapott az ízére, nagyon rég láttunk ilyet - vajon jó lóra tettünk?
Miközben az arany ára 2020 óta több mint a duplájára emelkedett, a világ jegybankjai példátlan felvásárlási hullámba kezdtek.
Nagyon fontos dolgot jelentettek be az euróval kapcsolatban: ez egy jó időre megváltoztathat mindent
Az Európai Központi Bank (EKB) bővíti az eurólikviditást biztosító Eurep-keretét, hogy mérsékelje az euróövezeten kívüli finanszírozási piacok zavarainak kockázatát.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
Magyarországon évente több ezer ember lép ki a börtön kapuján úgy, hogy a társadalom már az első pillanatban hátat fordít neki.
Szociális intézkedések terén Európa verhetetlen, ugyanis az egészségügy, az oktatás, a munkavédelem és a társadalmi biztonság összehasonlításában is jobban teljesít.
Blochamps elemzése szerint az egymilliárdos „gazdag-küszöb” ma már nem a kivételes vagyont jelöli, sokkal inkább az elmúlt évtized inflációját és ingatlanár-robbanását tükrözi.
A munkás nem biztosította magát a hevederrel, ezért az ideiglenes fa járófelületről lezuhant.
A Gödöllői Járásbíróság rendelte el a körözést, az eljárást a III. kerületi rendőrség folytatja.
Elég egyetlen rossz kattintás, és az összes pénzed bukhatod – így élnek vissza az MVM és NAV nevével a csalók
Az elmúlt két hónapban mintegy 150 bejelentés érkezett az NMHH-hoz hamis SMS-ek és e-mailek miatt, amelyekkel bankkártyaadatokat próbálnak kicsalni.
Többszörös lakásépítési rekord jöhet 2026-ban: a részletek megdöbbentőek, erre sokan felkapják majd a fejüket
Az építőipar továbbra is szenvedi a vállalati és a kormányzati beruházások hiányát, de nem teljesített jól a lakás szegmens sem.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
