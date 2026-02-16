2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
0 °C Budapest
Brutális fordulat a gázpiacon: 80%-os száguldás után összeomlott az ár
Gazdaság

Brutális fordulat a gázpiacon: 80%-os száguldás után összeomlott az ár

Pénzcentrum
2026. február 16. 14:32

Az amerikai földgázárak rendkívüli ingadozást mutattak az elmúlt hetekben. A januári hideghullám okozta 82 százalékos emelkedést követően az árfolyam gyakorlatilag visszatért a kiindulási szintre. A fagyos időjárás következtében az Egyesült Államok gázkitermelésének 17 százaléka állt le átmenetileg.

Az amerikai földgázpiac rendkívüli ármozgásokat mutatott az elmúlt időszakban. A Henry Hub gáztőzsde jegyzései január közepétől a hónap végéig közel 80 százalékkal emelkedtek, ezt követően azonban az árak szinte teljesen visszakorrigáltak a korábbi szintekre - írta a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatala (EIA) statisztikái szerint a januári átlagos földgázár 7,72 dollár volt brit hőegységre (MMBtu) vetítve a Henry Hub tőzsdén. Az áremelkedést a megnövekedett fűtési igény, a visszaeső termelés, valamint a készletek fokozott felhasználása okozta, miután a Fern nevű téli vihar végigsöpört az ország jelentős részén.

A vihar január 26-án tetőzött. A Wood Mackenzie elemzőcég adatai alapján ekkor naponta mintegy 518 millió köbméter gáztermelés esett ki a "freeze-off" néven ismert jelenség miatt. Ez akkor következik be, amikor az extrém alacsony hőmérséklet hatására a nyersgázban lévő folyadék megfagy, ami elzárja a vezetékeket és akadályozza a kitermelést.

A kiesés az Egyesült Államok teljes földgáztermelésének közel 17 százalékát érintette, ami gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra tűnt el a piacról. Jelenleg, közel három héttel a hideghullám után is napi mintegy 85 millió köbméternyi kapacitás hiányzik. A váratlan, szélsőséges időjárási viszonyok természetesen jelentősen befolyásolták a földgáz árfolyamát.

A kilátásokat illetően az EIA mérsékeltebb áremelkedéssel számol. A tavasz közeledtével várhatóan emelkedik a hőmérséklet, a fúrási tevékenység élénkülése pedig a termelés bővülését eredményezheti. A kínálat növekedése vélhetően kiegyensúlyozottabb piaci viszonyokat és mérsékeltebb árakat hoz majd.

Az EIA előrejelzése alapján a Henry Hub azonnali (spot) ára az idei évben átlagosan 4,3 dollár körül alakul MMBtu-nként. A hivatal 2027-re 4,4 dolláros átlagárat vetít előre ugyanebben a mértékegységben.

Címlapkép: Getty Images
#gáz #energia #árfolyam #gazdaság #földgáz #előrejelzés #usa #szélsőséges időjárás #amerikai egyesült államok #energiaárak

