Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak

Az ingatlanpiac rejtett folyamataitól a kecskeméti Mercedes‑gyár aggasztó híreiig, a bűnözési toplistától a nyugdíjas kedvezményekig: rendkívül erős és változatos hetet zárt a Pénzcentrum. Olvasóink idén is elsősorban azokat a témákat keresték, amelyek közvetlenül érintik a mindennapjaikat – legyen szó lakásvásárlásról, munkaerőpiacról, megtakarításokról vagy éppen a digitális világ új kihívásairól. Most összegyűjtöttük, mely cikkek pörögtek a legjobban 2026 6.hetében, és miért váltottak ki ekkora érdeklődést.

Az ingatlanpiacon továbbra is a készpénzes vevők adják a piac gerincét, különösen a luxusingatlanoknál, a kistelepüléseken és Budapesten - mondták a Pénzcentrumnak megszólaló szakértők. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint az euróban történő vásárlás nem tömegjelenség, de a főváros prémium és luxus szegmensében, illetve árfolyam-ingadozások idején érezhetően felerősödik. Az Otthon Centrum tapasztalatai alapján az eurós árképzés elsősorban a budapesti befektetői piacra és a Balaton környékére jellemző. A vidéki és agglomerációs tranzakciók döntő többsége továbbra is forintban, jellemzően hitel segítségével zajlik.

Tippeljetek, 2025-ben hol volt a legveszélyesebb élni Magyarországon: Budapesten, Heves megyében vagy Jászapáti környékén? A HelloVidék most utánajárt, hogyan alakult tavaly a bűnözés helyzete: mely megyékben követték el a legtöbb bűncselekményt, és mely járások számítanak a legbiztonságosabbnak.

Bajban a kecskeméti Mercedes-gyár? A dolgozók állítják: alig kapnak munkát, a toborzás is leállt

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában egy műszakra csökkentették a termelést, komplett gépsorokat bontanak le, és a dolgozók egy része hónapok óta kevesebb munkaórát kap – a munkavállalói beszámolók szerint. Azt mondták, az üzem már hónapok óta legfeljebb a kapacitása felét használja ki, de akár ennél is alacsonyabb lehet a termelés.

Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek

A Randstad legfrissebb felmérése szerint a magyar vállalatok óvatosan optimisták a 2026-os üzleti kilátásokat illetően, miközben a bérköltségek továbbra is jelentős kihívást jelentenek számukra.

A február sok nyugdíjasnak hoz egy kis anyagi könnyebbséget, hiszen megérkezik a 13. havi nyugdíj, amit az Auchan áruházakban most igazán okosan lehet elkölteni. A megszokott 5% helyett ugyanis egész februárban 10% blokkvégi kedvezményt kapnak a Bizalomkártyával rendelkező nyugdíjas vásárlók, ha valamelyik hétfői nyugdíjas napon vásárolnak.

A magyar lakások túlnyomó többsége papíron védett egy súlyos káresemény után, de ez önmagában még nem jelent valódi biztonságot. A MABISZ szerint ugyan a hazai ingatlanok mintegy 80 százalékára van olyan lakásbiztosítás, amely kiterjed a legsúlyosabb kockázatokra, a fedezet értéke könnyen elmaradhat a valós költségektől. Az infláció, az építőipari árak emelkedése és az ingatlanok átalakítása gyorsan alulbiztosítottsághoz vezethet. A biztosítási védelem szintjét ezért nem a szerződés léte, hanem annak rendszeres felülvizsgálata határozza meg - hívták fel a figyelmet.

Lengyelországi számokról érkező, feltételezetten csaló hívásokra figyelmeztetnek a telefonok, miközben az SMS-es átverések is soha nem látott számban terjednek Magyarországon.

Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk

Modern világunkban az egyik legértékesebb erőforrás az adat, amelyet a tudatos felhasználók egyre inkább igyekeznek védeni. A közösségi média platformok üzleti modelljei folyamatosan feszegetik a személyes adatokhoz fűződő jogaink határait, miközben a mesterséges intelligencia megjelenése új szintre emeli ezt a bizonytalanságot. Ki szabályozhatja ezeket a globális technológiákat, milyen eszközei vannak erre az államoknak vagy az Európai Uniónak, és egyáltalán létezik-e olyan kompromisszum, amely egyszerre szolgálja a felhasználók, a platformok és a társadalom érdekeit? Dessewffy Tibor digitális szociológussal, az ELTE Szociálpszichológiai Tanszékének habilitált egyetemi docensével arról beszélgettünk, miért van a szabályozás szinte törvényszerű késésben a technológiai fejlődéshez képest, hogyan ütközik a nemzetállami jogalkotás a globális techcégek erejével, és miért problematikus már maga az „arany középút” fogalma is. Az interjúban szó esik a politikai hirdetések tilalmáról, az AI-tartalmak ellenőrizhetőségéről, a valóságba vetett hit megingásáról, valamint arról is, milyen társadalmi következményekkel járhat egy olyan nyilvánosság, ahol az algoritmusok formálják a közbeszédet.