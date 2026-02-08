Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
Az ingatlanpiac rejtett folyamataitól a kecskeméti Mercedes‑gyár aggasztó híreiig, a bűnözési toplistától a nyugdíjas kedvezményekig: rendkívül erős és változatos hetet zárt a Pénzcentrum. Olvasóink idén is elsősorban azokat a témákat keresték, amelyek közvetlenül érintik a mindennapjaikat – legyen szó lakásvásárlásról, munkaerőpiacról, megtakarításokról vagy éppen a digitális világ új kihívásairól. Most összegyűjtöttük, mely cikkek pörögtek a legjobban 2026 6.hetében, és miért váltottak ki ekkora érdeklődést.
Az ingatlanpiacon továbbra is a készpénzes vevők adják a piac gerincét, különösen a luxusingatlanoknál, a kistelepüléseken és Budapesten - mondták a Pénzcentrumnak megszólaló szakértők. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint az euróban történő vásárlás nem tömegjelenség, de a főváros prémium és luxus szegmensében, illetve árfolyam-ingadozások idején érezhetően felerősödik. Az Otthon Centrum tapasztalatai alapján az eurós árképzés elsősorban a budapesti befektetői piacra és a Balaton környékére jellemző. A vidéki és agglomerációs tranzakciók döntő többsége továbbra is forintban, jellemzően hitel segítségével zajlik.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van
Tippeljetek, 2025-ben hol volt a legveszélyesebb élni Magyarországon: Budapesten, Heves megyében vagy Jászapáti környékén? A HelloVidék most utánajárt, hogyan alakult tavaly a bűnözés helyzete: mely megyékben követték el a legtöbb bűncselekményt, és mely járások számítanak a legbiztonságosabbnak.
Bajban a kecskeméti Mercedes-gyár? A dolgozók állítják: alig kapnak munkát, a toborzás is leállt
A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában egy műszakra csökkentették a termelést, komplett gépsorokat bontanak le, és a dolgozók egy része hónapok óta kevesebb munkaórát kap – a munkavállalói beszámolók szerint. Azt mondták, az üzem már hónapok óta legfeljebb a kapacitása felét használja ki, de akár ennél is alacsonyabb lehet a termelés.
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
A Randstad legfrissebb felmérése szerint a magyar vállalatok óvatosan optimisták a 2026-os üzleti kilátásokat illetően, miközben a bérköltségek továbbra is jelentős kihívást jelentenek számukra.
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
A február sok nyugdíjasnak hoz egy kis anyagi könnyebbséget, hiszen megérkezik a 13. havi nyugdíj, amit az Auchan áruházakban most igazán okosan lehet elkölteni. A megszokott 5% helyett ugyanis egész februárban 10% blokkvégi kedvezményt kapnak a Bizalomkártyával rendelkező nyugdíjas vásárlók, ha valamelyik hétfői nyugdíjas napon vásárolnak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
A magyar lakások túlnyomó többsége papíron védett egy súlyos káresemény után, de ez önmagában még nem jelent valódi biztonságot. A MABISZ szerint ugyan a hazai ingatlanok mintegy 80 százalékára van olyan lakásbiztosítás, amely kiterjed a legsúlyosabb kockázatokra, a fedezet értéke könnyen elmaradhat a valós költségektől. Az infláció, az építőipari árak emelkedése és az ingatlanok átalakítása gyorsan alulbiztosítottsághoz vezethet. A biztosítási védelem szintjét ezért nem a szerződés léte, hanem annak rendszeres felülvizsgálata határozza meg - hívták fel a figyelmet.
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
Lengyelországi számokról érkező, feltételezetten csaló hívásokra figyelmeztetnek a telefonok, miközben az SMS-es átverések is soha nem látott számban terjednek Magyarországon.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
Modern világunkban az egyik legértékesebb erőforrás az adat, amelyet a tudatos felhasználók egyre inkább igyekeznek védeni. A közösségi média platformok üzleti modelljei folyamatosan feszegetik a személyes adatokhoz fűződő jogaink határait, miközben a mesterséges intelligencia megjelenése új szintre emeli ezt a bizonytalanságot. Ki szabályozhatja ezeket a globális technológiákat, milyen eszközei vannak erre az államoknak vagy az Európai Uniónak, és egyáltalán létezik-e olyan kompromisszum, amely egyszerre szolgálja a felhasználók, a platformok és a társadalom érdekeit? Dessewffy Tibor digitális szociológussal, az ELTE Szociálpszichológiai Tanszékének habilitált egyetemi docensével arról beszélgettünk, miért van a szabályozás szinte törvényszerű késésben a technológiai fejlődéshez képest, hogyan ütközik a nemzetállami jogalkotás a globális techcégek erejével, és miért problematikus már maga az „arany középút” fogalma is. Az interjúban szó esik a politikai hirdetések tilalmáról, az AI-tartalmak ellenőrizhetőségéről, a valóságba vetett hit megingásáról, valamint arról is, milyen társadalmi következményekkel járhat egy olyan nyilvánosság, ahol az algoritmusok formálják a közbeszédet.
A nyugati korlátozások dacára dinamikusan bővül az A7 orosz pénzügyi társaság.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a magyar gazdaság gyenge teljesítményét elsősorban külső tényezőkkel, mindenekelőtt a német gazdaság problémáival magyarázza.
Rekordmagasságba, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka január végére a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Mol jelentős előrehaladást ért el a százhalombattai Dunai Finomító tűzkárt szenvedett AV3 üzemének helyreállításában.
Tizenöt hónapos mélypontra, 66 000 dollárra esett a Bitcoin árfolyama, noha Donald Trump amerikai elnök korábban látványosan a kriptovaluták mellé állt.
Az Amazon 200 milliárd dollárt tervez mesterséges intelligenciára és kapcsolódó infrastruktúrára költeni, jóval túlszárnyalva a tavalyi 125 milliárdos MI-kiadását.
A SAFE programot létrehozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok jogállamisági feltételekhez kössék a terv elfogadását.
Az előző év azonos időszakához mérten 1,8, az előző hónaphoz képest 0,9%-kal bővült az ipari termelés
Pénteken érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-ei országgyűlési választásról.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 3492,59 pontos, 2,62 százalékos csökkenéssel 129 819,11 ponton zárt csütörtökön.
A forint és a cseh korona is erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben, ami egyes vállalatoknál költségcsökkenést, másoknál jövedelmezőségi nyomást okozott.
Fontos dátum a mai a 2026-os országgyűlési választás szempontjából: ezeknek a választóknak április 2-ig dönteniük kell, különben nem szavazhatnak
Február 5-e kulcsdátum a 2026-os országgyűlési választás előtt: ettől a naptól lehet kérni az átjelentkezést, a mozgóurnát vagy a külképviseleti szavazást.
Az FBI segítségével buktak le a magyar csalók: irdatlan mennyiségű hamis arannyal bizniszeltek + Videó
Miközben a magyar nyomozók a hazai szálakat derítették fel, az FBI New Jersey állambeli, newarki kirendeltsége a sértettek azonosítását végezte.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a forgalom 0,2 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
