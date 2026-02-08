2026. február 8. vasárnap Aranka
1 °C Budapest
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
Gazdaság

Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak

Pénzcentrum
2026. február 8. 19:01

Az ingatlanpiac rejtett folyamataitól a kecskeméti Mercedes‑gyár aggasztó híreiig, a bűnözési toplistától a nyugdíjas kedvezményekig: rendkívül erős és változatos hetet zárt a Pénzcentrum. Olvasóink idén is elsősorban azokat a témákat keresték, amelyek közvetlenül érintik a mindennapjaikat – legyen szó lakásvásárlásról, munkaerőpiacról, megtakarításokról vagy éppen a digitális világ új kihívásairól. Most összegyűjtöttük, mely cikkek pörögtek a legjobban 2026 6.hetében, és miért váltottak ki ekkora érdeklődést.

Az ingatlanpiacon továbbra is a készpénzes vevők adják a piac gerincét, különösen a luxusingatlanoknál, a kistelepüléseken és Budapesten - mondták a Pénzcentrumnak megszólaló szakértők. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint az euróban történő vásárlás nem tömegjelenség, de a főváros prémium és luxus szegmensében, illetve árfolyam-ingadozások idején érezhetően felerősödik. Az Otthon Centrum tapasztalatai alapján az eurós árképzés elsősorban a budapesti befektetői piacra és a Balaton környékére jellemző. A vidéki és agglomerációs tranzakciók döntő többsége továbbra is forintban, jellemzően hitel segítségével zajlik.

Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
A legnagyobb hazai ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint az eurós árképzés elsősorban a budapesti befektetői piacra és a Balaton környékére jellemző.

Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van

Tippeljetek, 2025-ben hol volt a legveszélyesebb élni Magyarországon: Budapesten, Heves megyében vagy Jászapáti környékén? A HelloVidék most utánajárt, hogyan alakult tavaly a bűnözés helyzete: mely megyékben követték el a legtöbb bűncselekményt, és mely járások számítanak a legbiztonságosabbnak.

Bajban a kecskeméti Mercedes-gyár? A dolgozók állítják: alig kapnak munkát, a toborzás is leállt

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában egy műszakra csökkentették a termelést, komplett gépsorokat bontanak le, és a dolgozók egy része hónapok óta kevesebb munkaórát kap – a munkavállalói beszámolók szerint. Azt mondták, az üzem már hónapok óta legfeljebb a kapacitása felét használja ki, de akár ennél is alacsonyabb lehet a termelés.

Bajban a kecskeméti Mercedes-gyár? A dolgozók állítják: alig kapnak munkát, a toborzás is leállt
Bajban a kecskeméti Mercedes-gyár? A dolgozók állítják: alig kapnak munkát, a toborzás is leállt
A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában egy műszakra csökkentették a termelést, komplett gépsorokat bontanak le, és a dolgozók egy része hónapok óta kevesebb munkaórát kap.

Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek

A Randstad legfrissebb felmérése szerint a magyar vállalatok óvatosan optimisták a 2026-os üzleti kilátásokat illetően, miközben a bérköltségek továbbra is jelentős kihívást jelentenek számukra.

Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
A munkahely vonzerejét továbbra is elsősorban a versenyképes fizetés és juttatási csomag, a munka-magánélet egyensúlya és a rugalmas munkavégzés határozza meg.

Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség

A február sok nyugdíjasnak hoz egy kis anyagi könnyebbséget, hiszen megérkezik a 13. havi nyugdíj, amit az Auchan áruházakban most igazán okosan lehet elkölteni. A megszokott 5% helyett ugyanis egész februárban 10% blokkvégi kedvezményt kapnak a Bizalomkártyával rendelkező nyugdíjas vásárlók, ha valamelyik hétfői nyugdíjas napon vásárolnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
Az amerikai munkaerőpiacon 2034-ig több mint 5,2 millió új munkahely jöhet létre, ám a növekedés messze nem egyenletes.
Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta
Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta
Fenyő Miklós szerette a Balatont, és Zamárdiban álló villáját igazi nyári menedékként alakította ki. Az épületet néhány éve vásárolta meg, majd építtette újjá.

Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak

A magyar lakások túlnyomó többsége papíron védett egy súlyos káresemény után, de ez önmagában még nem jelent valódi biztonságot. A MABISZ szerint ugyan a hazai ingatlanok mintegy 80 százalékára van olyan lakásbiztosítás, amely kiterjed a legsúlyosabb kockázatokra, a fedezet értéke könnyen elmaradhat a valós költségektől. Az infláció, az építőipari árak emelkedése és az ingatlanok átalakítása gyorsan alulbiztosítottsághoz vezethet. A biztosítási védelem szintjét ezért nem a szerződés léte, hanem annak rendszeres felülvizsgálata határozza meg - hívták fel a figyelmet.

Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!

Lengyelországi számokról érkező, feltételezetten csaló hívásokra figyelmeztetnek a telefonok, miközben az SMS-es átverések is soha nem látott számban terjednek Magyarországon.

A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
A piaci elemzők szerint az idei magyar gazdasági növekedés 1,5–2,5 százalék között alakulhat, kedvezőtlen forgatókönyv esetén azonban akár 1 százalék alá is lassulhat.

Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk

Modern világunkban az egyik legértékesebb erőforrás az adat, amelyet a tudatos felhasználók egyre inkább igyekeznek védeni. A közösségi média platformok üzleti modelljei folyamatosan feszegetik a személyes adatokhoz fűződő jogaink határait, miközben a mesterséges intelligencia megjelenése új szintre emeli ezt a bizonytalanságot. Ki szabályozhatja ezeket a globális technológiákat, milyen eszközei vannak erre az államoknak vagy az Európai Uniónak, és egyáltalán létezik-e olyan kompromisszum, amely egyszerre szolgálja a felhasználók, a platformok és a társadalom érdekeit? Dessewffy Tibor digitális szociológussal, az ELTE Szociálpszichológiai Tanszékének habilitált egyetemi docensével arról beszélgettünk, miért van a szabályozás szinte törvényszerű késésben a technológiai fejlődéshez képest, hogyan ütközik a nemzetállami jogalkotás a globális techcégek erejével, és miért problematikus már maga az „arany középút” fogalma is. Az interjúban szó esik a politikai hirdetések tilalmáról, az AI-tartalmak ellenőrizhetőségéről, a valóságba vetett hit megingásáról, valamint arról is, milyen társadalmi következményekkel járhat egy olyan nyilvánosság, ahol az algoritmusok formálják a közbeszédet.

Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
Modern világunkban az egyik legértékesebb erőforrás az adat, amelyet a tudatos felhasználók egyre inkább igyekeznek védeni – nem véletlenül.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #Balaton #Budapest #euró #gazdaság #luxusingatlan #bűnözés #munkaerőpiac #ingatlanpiac #mercedes-benz #2026

19:01
18:33
18:02
17:25
17:01
2026. február 8.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
2026. február 7.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
2026. február 8.
Küszöbön az újabb hitelvészhelyzet? Rekordszinten a háztartások adóssága: már Magyarországon vannak jelek
2026. február 8.
Így foszja ki a magyarokat a lappangó rezsi: kevesen tudják, mennyit fizetnek valójában
2026. február 7.
Magyarországot is elérte a sörhorror 2026-ra: most látni csak igazán, óriási a baj
1
1 hete
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
1 hete
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
1 hete
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
4
1 hete
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
5
1 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amilyenre rég volt példa Magyarországon: minden egy irányba mutat
Pénzcentrum  |  2026. február 8. 18:02
Kvíz: Szívesen eszel fánkot és nem is csak farsangkor? Képeken a világ legfinomabb fánkjai - Ez a kvíz feladja a leckét!
Pénzcentrum  |  2026. február 8. 16:06
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. február 8. 18:03
Lesz itt minden jövő héten: durva időjárás közelít felénk