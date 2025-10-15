Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak
Az Európai Unió gazdasága mérsékelt ütemben növekedett 2025 második negyedévében, de tagállamonként jelentős eltérések mutatkoznak. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése szerint miközben egyes országok már lendületet vettek, mások – köztük Magyarország is – még mindig a kilábalás korai szakaszában járnak. Hazánk 0,3%-os GDP-növekedése enyhe javulást jelent, de továbbra is elmarad az uniós átlagtól. A növekedést főként a szolgáltatások húzzák, míg az ipar és a beruházások teljesítménye gyenge maradt.
Az elmúlt évek válságai – köztük a világjárvány, az energiaválság és a geopolitikai feszültségek – jelentősen visszavetették az európai gazdaság teljesítményét. 2025 második negyedévének adatai azonban már óvatos optimizmusra adhatnak okot. Az Eurostat friss számai szerint ugyan még mindig jelentős különbségek vannak az uniós tagállamok gazdasági mutatói között, de néhány ország egyértelműen kiemelkedik a mezőnyből. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése ezekre a trendekre világít rá, megmutatva, hogy mely államok járnak élen, és hol akadozik még a kilábalás.
A vizsgált időszakban az Európai Unió gazdasága összességében 0,2 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest. Bár ez szerény növekedés, irányát tekintve pozitív fejleménynek számít. A kontinens gazdasági motorját jelenleg főként a szolgáltató szektor és a háztartási fogyasztás adja, miközben az ipari termelés és a beruházások továbbra is gyengélkednek. Különösen figyelemre méltó Dánia 1,3 százalékos GDP-bővülése, valamint Horvátország és Románia dinamikus növekedése. Ezek az eredmények részben a turizmus élénkülésének és a belső fogyasztás megerősödésének köszönhetők. Ezzel párhuzamosan az euró árfolyama is jelentős kilengéseket mutat, reagálva a piaci hangulat változásaira.
Magyarország helyzete: mérsékelt javulás, de vegyes kép
Magyarország gazdasági teljesítménye az uniós átlagnál kissé szerényebb, de pozitív irányú. A CHART by Pénzcentrum gyűjtése szerint hazánk 2025 második negyedévében 0,3 százalékos GDP-növekedést ért el, ami a középmezőnybe sorolja az országot. Bár ez előrelépés az előző negyedévekhez képest, továbbra is számos strukturális kihívás nehezíti a gazdasági bővülést. A növekedés motorját a szolgáltatások és a kiskereskedelem adták, míg az ipari teljesítmény gyenge maradt, részben a globális kereslet visszaesése és az energiaárak tartósan magas szintje miatt.
Kilátások és kockázatok
Bár az inflációs nyomás mérséklődése kedvező hatással van a reáljövedelmekre, a lakossági fogyasztás még mindig nem érte el a járvány előtti szintet. A beruházások továbbra is visszafogottak, részben a gazdasági bizonytalanság és a kamatkörnyezet következményeként. Az eurózónán belül a második negyedéves növekedést jellemzően a készletek újratöltése és a belső kereslet segítette, ugyanakkor a külkereskedelmi mérleg és a tőkebefektetések továbbra is gyenge pontjai maradtak a kilábalási folyamatnak.
A következő hónapokban kulcskérdés lesz, hogy a kedvező trendek képesek-e tartósan fennmaradni, vagy újabb külső sokkok vetnek gátat a gazdasági stabilizációnak.
Európa egyik legnagyobb gazdaságában, Franciaországban ismét napirendre került a vagyonadó.
Meghátrált a kormány: visszavonták a sokakat térdre kényszerítő rendeletet, elképesztő baj lett volna belőle
Egyetlen hét alatt jött a fordulat: a papíripar vészhelyzetet jelentett, a minisztérium pedig szó nélkül hátrált meg.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Leleplezték: évekig trükköztek ezek a cégek Magyarországon, sokan futottak bele - komoly bírságokat szórtak ki
A döntés egy közigazgatási bírósági felülvizsgálatot követő, megismételt eljárás eredménye – közölte a versenyhivatal.
Brutálisan lerontotta Magyarország kilátásait az IMF: csúnyán földbe állt a gazdaság 2025-ben, jövőre sem várható repülőrajt
Az IMF jelentősen rontotta Magyarország gazdasági kilátásait: az idei évre mindössze 0,6%-os, 2026-ra pedig 2,1%-os GDP-növekedést prognosztizál.
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
Gazdasági helyzetkép Magyarországon – beszámoló a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról.
Egyre kevesebben házasodnak, sokan akkor döntenek a válás mellett, amikor a gyerekeik már kirepültek otthonról.
Enyhe negatív korrekcióval és inkább kiváró hangulattal indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
Brutális visszaesés a magyar autógyárakban: egyre nagyobb bajban az ipar, ebből nem lesz könnyű kimászni
Az előző hónaphoz képest sem jött enyhülés, a szezonálisan kiigazított adatok 2,3%-os visszaesést mutatnak.
Vegyes képet mutat a forint teljesítménye kedd reggelre a főbb devizákkal szemben: az euró kissé erősödött, a dollár gyengült, míg a svájci frank tovább drágult.
Európa és Németország már dübörög, Magyarország tovább csúszik lefelé: vészjósló adatok érkeztek, erre rámehet a gazdaság
2025 júliusában az ipari termelés 1,8%-kal emelkedett az Európai Unióban az előző év azonos időszakához képest.
Vegyes teljesítményt mutatott a forint árfolyama hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizapiacon.
A forgalom meghaladta a 14 milliárd forintot, a vezető papírok vegyes teljesítményt mutattak.
Megszólalt Gyárfás Tamás ügyvédje, új fejlemény a Fenyő-ügyben: ez tisztázhatja a volt úszóelnököt a vádak alól?
Gyárfás Tamás ügyvédje szerint új, perdöntő bizonyítékok állnak rendelkezésre védence ártatlanságának igazolására a Fenyő-gyilkosság ügyében.
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
A 2025. 41. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A Standard & Poor's pénteken megerősítette Magyarország BBB mínusz besorolását negatív kilátással.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 604,28 pontos, 0,6 százalékos emelkedéssel, 101 990,76 ponton zárt pénteken.
A magyar gyümölcstermesztők kapták az egyik legnagyobb uniós mentőcsomagot, és a pénzt akár meg is duplázhatja is a kormány.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.