2025. október 15. szerda Teréz
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fakockák a GDP szóval és fel-le nyilakkal. Egy instabil gazdaság az országban. Egy adott időszakban előállított összes végtermék és szolgáltatás piaci értékének pénzügyi mérőszáma.
Gazdaság

Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak

Jeki Gabriella
2025. október 15. 19:00

Az Európai Unió gazdasága mérsékelt ütemben növekedett 2025 második negyedévében, de tagállamonként jelentős eltérések mutatkoznak. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése szerint miközben egyes országok már lendületet vettek, mások – köztük Magyarország is – még mindig a kilábalás korai szakaszában járnak. Hazánk 0,3%-os GDP-növekedése enyhe javulást jelent, de továbbra is elmarad az uniós átlagtól. A növekedést főként a szolgáltatások húzzák, míg az ipar és a beruházások teljesítménye gyenge maradt.

Az elmúlt évek válságai – köztük a világjárvány, az energiaválság és a geopolitikai feszültségek – jelentősen visszavetették az európai gazdaság teljesítményét. 2025 második negyedévének adatai azonban már óvatos optimizmusra adhatnak okot. Az Eurostat friss számai szerint ugyan még mindig jelentős különbségek vannak az uniós tagállamok gazdasági mutatói között, de néhány ország egyértelműen kiemelkedik a mezőnyből. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése ezekre a trendekre világít rá, megmutatva, hogy mely államok járnak élen, és hol akadozik még a kilábalás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vizsgált időszakban az Európai Unió gazdasága összességében 0,2 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest. Bár ez szerény növekedés, irányát tekintve pozitív fejleménynek számít. A kontinens gazdasági motorját jelenleg főként a szolgáltató szektor és a háztartási fogyasztás adja, miközben az ipari termelés és a beruházások továbbra is gyengélkednek. Különösen figyelemre méltó Dánia 1,3 százalékos GDP-bővülése, valamint Horvátország és Románia dinamikus növekedése. Ezek az eredmények részben a turizmus élénkülésének és a belső fogyasztás megerősödésének köszönhetők. Ezzel párhuzamosan az euró árfolyama is jelentős kilengéseket mutat, reagálva a piaci hangulat változásaira.

Magyarország helyzete: mérsékelt javulás, de vegyes kép

Magyarország gazdasági teljesítménye az uniós átlagnál kissé szerényebb, de pozitív irányú. A CHART by Pénzcentrum gyűjtése szerint hazánk 2025 második negyedévében 0,3 százalékos GDP-növekedést ért el, ami a középmezőnybe sorolja az országot. Bár ez előrelépés az előző negyedévekhez képest, továbbra is számos strukturális kihívás nehezíti a gazdasági bővülést. A növekedés motorját a szolgáltatások és a kiskereskedelem adták, míg az ipari teljesítmény gyenge maradt, részben a globális kereslet visszaesése és az energiaárak tartósan magas szintje miatt.

Kilátások és kockázatok

Bár az inflációs nyomás mérséklődése kedvező hatással van a reáljövedelmekre, a lakossági fogyasztás még mindig nem érte el a járvány előtti szintet. A beruházások továbbra is visszafogottak, részben a gazdasági bizonytalanság és a kamatkörnyezet következményeként. Az eurózónán belül a második negyedéves növekedést jellemzően a készletek újratöltése és a belső kereslet segítette, ugyanakkor a külkereskedelmi mérleg és a tőkebefektetések továbbra is gyenge pontjai maradtak a kilábalási folyamatnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A következő hónapokban kulcskérdés lesz, hogy a kedvező trendek képesek-e tartósan fennmaradni, vagy újabb külső sokkok vetnek gátat a gazdasági stabilizációnak.

Kapcsolódó cikkeink:

Jövőbe mutató adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#pénzcentrum.hu #magyarország #európai unió #gazdaság #eurostat #gdp #gazdasági növekedés #chart #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:04
19:34
19:00
18:47
18:33
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 15. 16:33
Több pénz jut ingatlanfelújításra - Könnyebb a támogatást megszerezni  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 15. 18:30
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány fu...
Holdblog  |  2025. október 15. 08:59
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát önti...
Bankmonitor  |  2025. október 15. 08:21
Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás
Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a n...
MEDIA1  |  2025. október 14. 17:16
A Media1 információja ezúttal is igaznak bizonyult: megszűnik az MTV több csatornája
A Media1.hu még júliusban megírta, hogy az év végén megszűnik több MTV-csatorna - erről akkor a csat...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 15.
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
2025. október 15.
Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
2025. október 15.
Ezek az iskolák ontják magukból a milliárdosokat: Magyarországon is szép számmal akadnak – nincs mese, ide kell járni tanulni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 15. szerda
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
1 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
3
1 hete
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
4
2 hete
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
5
2 hete
Kiszivárgott! Már készülnek a magyar euró bevezetésére: így fog kinézni az érme, bankjegy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Proporcionális
Jelentése arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 18:04
Kvíz: Jól ismered a röviditalokat? Lássuk, tudod-e melyik ital miből készül!
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 17:42
Milliárdos bitcoinfogás: kattant a bilincs a csalók kezén, súlyos évek várnak rájuk
Agrárszektor  |  2025. október 15. 19:31
Szemünk előtt a megoldás? Tényleg így lehetne felpörgetni a gazdaságokat?