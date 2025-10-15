Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak

Az Európai Unió gazdasága mérsékelt ütemben növekedett 2025 második negyedévében, de tagállamonként jelentős eltérések mutatkoznak. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése szerint miközben egyes országok már lendületet vettek, mások – köztük Magyarország is – még mindig a kilábalás korai szakaszában járnak. Hazánk 0,3%-os GDP-növekedése enyhe javulást jelent, de továbbra is elmarad az uniós átlagtól. A növekedést főként a szolgáltatások húzzák, míg az ipar és a beruházások teljesítménye gyenge maradt.

Az elmúlt évek válságai – köztük a világjárvány, az energiaválság és a geopolitikai feszültségek – jelentősen visszavetették az európai gazdaság teljesítményét. 2025 második negyedévének adatai azonban már óvatos optimizmusra adhatnak okot. Az Eurostat friss számai szerint ugyan még mindig jelentős különbségek vannak az uniós tagállamok gazdasági mutatói között, de néhány ország egyértelműen kiemelkedik a mezőnyből. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése ezekre a trendekre világít rá, megmutatva, hogy mely államok járnak élen, és hol akadozik még a kilábalás.

A vizsgált időszakban az Európai Unió gazdasága összességében 0,2 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest. Bár ez szerény növekedés, irányát tekintve pozitív fejleménynek számít. A kontinens gazdasági motorját jelenleg főként a szolgáltató szektor és a háztartási fogyasztás adja, miközben az ipari termelés és a beruházások továbbra is gyengélkednek. Különösen figyelemre méltó Dánia 1,3 százalékos GDP-bővülése, valamint Horvátország és Románia dinamikus növekedése. Ezek az eredmények részben a turizmus élénkülésének és a belső fogyasztás megerősödésének köszönhetők. Ezzel párhuzamosan az euró árfolyama is jelentős kilengéseket mutat, reagálva a piaci hangulat változásaira.

Magyarország helyzete: mérsékelt javulás, de vegyes kép

Magyarország gazdasági teljesítménye az uniós átlagnál kissé szerényebb, de pozitív irányú. A CHART by Pénzcentrum gyűjtése szerint hazánk 2025 második negyedévében 0,3 százalékos GDP-növekedést ért el, ami a középmezőnybe sorolja az országot. Bár ez előrelépés az előző negyedévekhez képest, továbbra is számos strukturális kihívás nehezíti a gazdasági bővülést. A növekedés motorját a szolgáltatások és a kiskereskedelem adták, míg az ipari teljesítmény gyenge maradt, részben a globális kereslet visszaesése és az energiaárak tartósan magas szintje miatt.

Kilátások és kockázatok

Bár az inflációs nyomás mérséklődése kedvező hatással van a reáljövedelmekre, a lakossági fogyasztás még mindig nem érte el a járvány előtti szintet. A beruházások továbbra is visszafogottak, részben a gazdasági bizonytalanság és a kamatkörnyezet következményeként. Az eurózónán belül a második negyedéves növekedést jellemzően a készletek újratöltése és a belső kereslet segítette, ugyanakkor a külkereskedelmi mérleg és a tőkebefektetések továbbra is gyenge pontjai maradtak a kilábalási folyamatnak.

A következő hónapokban kulcskérdés lesz, hogy a kedvező trendek képesek-e tartósan fennmaradni, vagy újabb külső sokkok vetnek gátat a gazdasági stabilizációnak.

