Ezek az iskolák ontják magukból a milliárdosokat: Magyarországon is szép számmal akadnak – nincs mese, ide kell járni tanulni

A világ leggazdagabb emberei közül sokan ugyanott kezdték: amerikai elit egyetemeken. A Harvard, a Stanford és a Pennsylvaniai Egyetem évtizedek óta ontja magából a milliárdos vállalkozókat és befektetőket, ugyanakkor a Corvinus, a BME, vagy épp a Gödöllői Agrártudományi Egyetem falai között is tanultak mára már milliárdossá lett vállalkozók. A trendek is azt mutatják, hogy a következő generációk gazdasági óriásai már nem feltétlenül csak az Egyesült Államokban ülnek majd az iskolapadba.

Az amerikai egyetemek továbbra is uralják a „milliárdosképzők” ranglistáját, de az ázsiai intézmények – például a Tsinghua vagy a Mumbai Egyetem – egyre közelebb kerülnek hozzájuk. A változás nemcsak az oktatás színvonalát tükrözi, hanem a globális gazdasági erőviszonyok átrendeződését is.

A világ leggazdagabb embereinek vagyona jellemzően technológiai start-upokból és vállalkozói kezdeményezésekből épült fel – gondoljunk csak a Microsoft, a Google, a DoorDash vagy a Baidu alapítóira.

Az alábbi ábra azt mutatja meg, mely intézményekből került ki a legtöbb milliárdos, rávilágítva az amerikai dominanciára és az ázsiai egyetemek gyors felzárkózására. Az adatok Salas Díaz és Young (2024) tanulmányából származnak, amelyeket 2021 márciusában gyűjtöttek.

A top 20-as listán szerepel még a Moszkvai Állami Egyetem és a Princeton 13-13 milliárdos öregdiákkal – utóbbi intézmény végzett hallgató között ott van többek közt Jeff Bezos, az Amazon alapítója – továbbá a Kalifornia, a Chicagói, a Fudan, a Szöuli Nemzeti és a Zhejiang Egyetem is, mind 12 milliárdos öregdiákkal.

Harvard, a milliárdosképző

A Harvard összesen 125 milliárdost nevelt ki, akiknek becsült vagyona összesen közel 600 milliárd dollárra rúg. Az egyetem az első helyen áll a listán, még akkor is, ha nem számoljuk bele az olyan neveket, mint Bill Gates és Mark Zuckerberg, akik bár ott tanultak, de soha nem szerezték meg a diplomájukat.

A Stanford Egyetem milliárdos öregdiákjai között ott van Jerry Yang, a Yahoo társalapítója, és Andy Fang, a DoorDash társalapítója. A Pennsylvaniai Egyetemen végzett többek közt Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója. A Columbia Egyetem legnevesebb végzettjei között megtalálható Warren Buffett, a Berkshire Hathaway mögött álló legendás befektető, míg a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) mind a technológiai, mind az ipari vezetők képzésében játszott meghatározó szerepet, többek között Charles Koch, a Koch Industries tulajdonosa is itt végzett. A Dél-kaliforniai Egyetemen öregdiákjai között pedig többek közt George Lucas, a Star Wars univerzum megalkotója is ott van.

USA kontra Ázsia: folyamatban a hatalmi átrendeződés

Bár az amerikai iskolák továbbra is uralják a rangsort, a Salas Díaz & Young adatai azt mutatják, hogy az ázsiai egyetemek zárkóznak.

Az olyan intézmények, mint a Mumbai Egyetem, a Tsinghua, a Pekingi Egyetem és a Szöuli Nemzeti Egyetem is már előkelő helyen szerepelnek a listán. Ennek oka többek közt Ázsia szélesebb körű gazdasági bővülése, a vállalkozói szellem növekedése és a hazai tőkepiacok erősödése.

A Pekingi Egyetem, Kína egyik legrangosabb iskolája, milliárdos végzettjei között tudhatja Robin Li-t, a Baidu társalapítóját. Mukesh Ambani, a Reliance Industries elnöke és India leggazdagabb embere pedig vegyészmérnöknek tanult a Mumbai Egyetemen.

Hol végeztek a magyar milliárdosok?

Csányi Sándor, az OTP Bank vezérigazgatója és Magyarország második leggazdagabb embere a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán (ma ez a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem), valamint a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (ma ez a Budapesti Corvinus Egyetem) végzett.

Veres Tibor, az AutoWallis fő tulajdonosának, a Wallis Csoportnak az elnöke és Magyarország negyedik leggazdagabb embere a Moszkvai Állami Egyetemen szerzett diplomát.

Gattyán György üzletember a Magyar Testnevelési Főiskolán (ma Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem) és a Kodolányi János Egyetemen tanult. Jellinek Dániel, az Indotek Group alapítója a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végzett.

Jászai Gellért a 4iG többségi tulajdonosa és elnöke a mára már a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe olvadt Államigazgatási Főiskolán tanult. Széles Gábor, a Videoton és Ikarus nagyvállalatok elnök-tulajdonosa a Budapesti Műszaki Egyetemem végzett, majd a Harvardon is tanult. Garancsi István, Market Építő Zrt., az Ok Bau és az LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft. tulajdonosa pedig a Janus Pannonius Tudományegyetemen (mára Pécsi Tudományegyetem) szerezte a diplomáját.

