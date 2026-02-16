Történelmi csúcsot döntött a Magyarországról kivándorlók száma 2024-ben, amikor először haladta meg az évi 40 ezres lélektani határt.
Épp akkor drágul a napelem és az akku, amikor végre beindulna a magyar támogatási program
Éppen akkor szünteti meg Kína a napelemes termékek exportját segítő áfa-visszatérítést, amikor Magyarországon jelentős állami támogatási programok indulnak a megújuló energiaforrások telepítésének ösztönzésére. A változás várhatóan 10-20 százalékos áremelkedést hoz, ami részben ellensúlyozhatja a magyar támogatások pozitív hatását - írta meg a Telex.
Április elsejétől a kínai napelemexportőrök elveszítik a jelenlegi 9 százalékos áfa-visszatérítést. Ezzel párhuzamosan az energiatároló akkumulátorok esetében a kedvezmény mértéke 9-ről 6 százalékra mérséklődik. Az intézkedés már régóta napirenden szerepelt, az akkumulátoroknál pedig 2027-re várhatóan teljes egészében megszűnik ez a támogatás - írta meg a Telex.
Az időzítés különösen kedvezőtlen a magyar piac számára. Hazánkban ugyanis február elején indult el a lakossági napelemes pályázati program, amelyben háztartásonként legfeljebb 2,5 millió forint támogatás igényelhető akkumulátoros napelemes rendszerek telepítésére.
A február 2-án megnyílt pályázati felületre néhány nap alatt 75 ezer jelentkező regisztrált. Ez a szám jóval meghaladja a kezdeti 100 milliárd forintos keretösszeggel tervezett 40 ezres pályázói létszámot. A jelentkezési határidő március 15., ezt követően kezdődhet a részletes tervezési és kivitelezési szakasz. Emellett február 10-én a vállalkozások számára is megnyílt a Jedlik Ányos Program 50 milliárd forintos kerete az energiatároló rendszerek támogatására.
A kínai adókedvezmény kivezetése közvetlen hatással van az exportárakra. Egy egyszerűsített példával szemléltetve: ha egy kínai gyártó 70 jüan értékű alapanyagból állít elő egy napelemet, amelyet 100 jüan nettó áron értékesít, akkor a beszerzés után 9,1 jüan (13 százalékos) áfafizetési kötelezettsége keletkezne. Export esetén azonban eddig ezt az összeget csökkenthette a nettó eladási ár 9 százalékával, vagyis 9 jüannal.
Április után ez a kedvezmény eltűnik, így a gyártónak 109 jüanra kell növelnie az értékesítési árát ahhoz, hogy ugyanakkora profitot érjen el. Az akkumulátoroknál a fennmaradó 6 százalékos visszatérítés miatt egyelőre kisebb, mintegy 3 százalékos költségnövekedés várható.
A magyar piaci szereplők 10-20 százalékos drágulásra számítanak, ami meghaladja a puszta adóváltozásból következő mértéket. A Wagner Solar Hungária Kft. stratégiai igazgatója szerint a 3-9 százalék inkább csak az alsó határnak tekinthető.
Ha a politikai és társadalmi akadályokat sikerülne leküzdeni, a korona feladása a becslések szerint legalább négy évet venne igénybe.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
A lakáshitelek és az adófizetés terhei sok család költségvetését feszítik, miközben több állami könnyítés továbbra is elérhető, mégis sokszor kihasználatlan marad.
Míg 2018-ban 740 ezren igényelték az szja-bevallás tervezetének postai kiküldést, addig 2025-ben már csak 75 ezren éltek ezzel a lehetőséggel.
Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Eltelt egy újabb hét, ez az évben már a hetedik volt. Mutatjuk, mely cikkeket érdekelték a legtöbb embert február idusán.
Óriási aranyláz ütötte fel a fejét a világban: Magyarország is rákapott az ízére, nagyon rég láttunk ilyet - vajon jó lóra tettünk?
Miközben az arany ára 2020 óta több mint a duplájára emelkedett, a világ jegybankjai példátlan felvásárlási hullámba kezdtek.
Nagyon fontos dolgot jelentettek be az euróval kapcsolatban: ez egy jó időre megváltoztathat mindent
Az Európai Központi Bank (EKB) bővíti az eurólikviditást biztosító Eurep-keretét, hogy mérsékelje az euróövezeten kívüli finanszírozási piacok zavarainak kockázatát.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
Magyarországon évente több ezer ember lép ki a börtön kapuján úgy, hogy a társadalom már az első pillanatban hátat fordít neki.
Szociális intézkedések terén Európa verhetetlen, ugyanis az egészségügy, az oktatás, a munkavédelem és a társadalmi biztonság összehasonlításában is jobban teljesít.
Blochamps elemzése szerint az egymilliárdos „gazdag-küszöb” ma már nem a kivételes vagyont jelöli, sokkal inkább az elmúlt évtized inflációját és ingatlanár-robbanását tükrözi.
A munkás nem biztosította magát a hevederrel, ezért az ideiglenes fa járófelületről lezuhant.
A Gödöllői Járásbíróság rendelte el a körözést, az eljárást a III. kerületi rendőrség folytatja.
Elég egyetlen rossz kattintás, és az összes pénzed bukhatod – így élnek vissza az MVM és NAV nevével a csalók
Az elmúlt két hónapban mintegy 150 bejelentés érkezett az NMHH-hoz hamis SMS-ek és e-mailek miatt, amelyekkel bankkártyaadatokat próbálnak kicsalni.
Többszörös lakásépítési rekord jöhet 2026-ban: a részletek megdöbbentőek, erre sokan felkapják majd a fejüket
Az építőipar továbbra is szenvedi a vállalati és a kormányzati beruházások hiányát, de nem teljesített jól a lakás szegmens sem.
Egy kisfiút megdobott, egy kislány száját és orrát pedig leragasztotta a nevelő.
A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.
A 2012-ben meghirdetett keleti nyitás stratégia nem hozott átütő sikert a magyar export diverzifikációjában, bár részsikerek azért voltak.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
