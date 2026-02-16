2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
Mérnökök kezében tábla a napelemek tetején. Elektromos mérnök dolgozik a fotovoltaikus farm, mérnökök kezében tablet áll a napelemek tetőn, üzletember ellenőrizze a program ellátási elektromos gyár , napenergia tető koncepció
Gazdaság

Épp akkor drágul a napelem és az akku, amikor végre beindulna a magyar támogatási program

Pénzcentrum
2026. február 16. 12:04

Éppen akkor szünteti meg Kína a napelemes termékek exportját segítő áfa-visszatérítést, amikor Magyarországon jelentős állami támogatási programok indulnak a megújuló energiaforrások telepítésének ösztönzésére. A változás várhatóan 10-20 százalékos áremelkedést hoz, ami részben ellensúlyozhatja a magyar támogatások pozitív hatását - írta meg a Telex.

Április elsejétől a kínai napelemexportőrök elveszítik a jelenlegi 9 százalékos áfa-visszatérítést. Ezzel párhuzamosan az energiatároló akkumulátorok esetében a kedvezmény mértéke 9-ről 6 százalékra mérséklődik. Az intézkedés már régóta napirenden szerepelt, az akkumulátoroknál pedig 2027-re várhatóan teljes egészében megszűnik ez a támogatás  - írta meg a Telex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az időzítés különösen kedvezőtlen a magyar piac számára. Hazánkban ugyanis február elején indult el a lakossági napelemes pályázati program, amelyben háztartásonként legfeljebb 2,5 millió forint támogatás igényelhető akkumulátoros napelemes rendszerek telepítésére.

A február 2-án megnyílt pályázati felületre néhány nap alatt 75 ezer jelentkező regisztrált. Ez a szám jóval meghaladja a kezdeti 100 milliárd forintos keretösszeggel tervezett 40 ezres pályázói létszámot. A jelentkezési határidő március 15., ezt követően kezdődhet a részletes tervezési és kivitelezési szakasz. Emellett február 10-én a vállalkozások számára is megnyílt a Jedlik Ányos Program 50 milliárd forintos kerete az energiatároló rendszerek támogatására.

A kínai adókedvezmény kivezetése közvetlen hatással van az exportárakra. Egy egyszerűsített példával szemléltetve: ha egy kínai gyártó 70 jüan értékű alapanyagból állít elő egy napelemet, amelyet 100 jüan nettó áron értékesít, akkor a beszerzés után 9,1 jüan (13 százalékos) áfafizetési kötelezettsége keletkezne. Export esetén azonban eddig ezt az összeget csökkenthette a nettó eladási ár 9 százalékával, vagyis 9 jüannal.

Április után ez a kedvezmény eltűnik, így a gyártónak 109 jüanra kell növelnie az értékesítési árát ahhoz, hogy ugyanakkora profitot érjen el. Az akkumulátoroknál a fennmaradó 6 százalékos visszatérítés miatt egyelőre kisebb, mintegy 3 százalékos költségnövekedés várható.

A magyar piaci szereplők 10-20 százalékos drágulásra számítanak, ami meghaladja a puszta adóváltozásból következő mértéket. A Wagner Solar Hungária Kft. stratégiai igazgatója szerint a 3-9 százalék inkább csak az alsó határnak tekinthető.

Címlapkép: Getty Images
