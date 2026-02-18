2026. február 18. szerda Bernadett
4 °C Budapest
A képen egy pénztárca látható, kezében néhány magyar forintos bankjeggyel. Három tízezer forintos és egy húszezer forintos bankjegy. Összesen 50000 forint. A háttér fekete színű. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Gazdaság

Szárnyra kapott a forint, fordult a hangulat a devizapiacon

Pénzcentrum/MTI
2026. február 18. 08:12

Erősödött a forint árfolyama szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hét órakor 378 forinton jegyezték a kedd esti 378,18 forint után. A dollár jegyzése 319,12 forintra gyengült 319,55 forintról, a svájci franké pedig 414,08 forintról 413,97 forintra csökkent.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az euró árfolyam 1,1846 dollárra erősödött a kedd esti 1,1834 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
