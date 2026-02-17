Most érkezett: komoly áremelkedés várható a magyar benzinkutaknál

Az elemzői várakozások szerint a Barátság kőolajvezeték leállása rövid távon érezhető hatással lehet az üzemanyagárakra Magyarországon, miközben az ellátás pótlása már alternatív útvonalakon zajlik. Az orosz olajszállítás január végi kiesése után a Mol a stratégiai készletekhez nyúlna, és tengeri úton próbálja biztosítani a finomítók ellátását, ami azonban hosszabb logisztikai időt és magasabb költségeket jelent.

A szakértői értékelés szerint a vezeték kiesése elsősorban a finomítók működését érinti, mivel az orosz kőolaj hiánya ideiglenesen szűkítheti a feldolgozási lehetőségeket. A Dunai Finomító ellátása ezért részben a stratégiai tartalékokra és a tengeri import fokozatos felfuttatására támaszkodhat, az első alternatív szállítmányok várhatóan a horvátországi kikötőkön keresztül érkeznek, majd további napok alatt jutnak el a finomítókba.

Az elemző arra is rámutatott, hogy a tengeri beszerzés drágább és lassabb folyamat, mint a vezetéken érkező orosz olaj, ami költségnövekedést okozhat az ellátási láncban. Ez közvetve megjelenhet a hazai üzemanyagárakban is, így a benzin és a gázolaj ára emelkedhet, ha tartós marad a kiesés. A helyzet súlyosságát növeli, hogy a Barátság vezetékrendszer az elmúlt években többször leállt, de a mostani fennakadás komolyabbnak tűnhet az ellátási szünet elhúzódása miatt.

Mindeközben a Mol hosszabb távon a leválást is gyorsítaná az orosz kőolajról: a tervek szerint 2027 körül már teljes kapacitással működhetnének a finomítók tengeri úton érkező nyersolajjal is. Rövid távon azonban a kapacitás akár 70–80 százalék körül alakulhat, ha a vezetékes szállítás tartósan kiesik, ami szintén nyomást gyakorolhat a piacra és az árakra.