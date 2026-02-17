Az uniós vizsgálat középpontjában az illegális termékek forgalmazása, a platform függőséget okozó kialakítása és az ajánlórendszerek átláthatatlansága áll.
Most érkezett: komoly áremelkedés várható a magyar benzinkutaknál
Az elemzői várakozások szerint a Barátság kőolajvezeték leállása rövid távon érezhető hatással lehet az üzemanyagárakra Magyarországon, miközben az ellátás pótlása már alternatív útvonalakon zajlik. Az orosz olajszállítás január végi kiesése után a Mol a stratégiai készletekhez nyúlna, és tengeri úton próbálja biztosítani a finomítók ellátását, ami azonban hosszabb logisztikai időt és magasabb költségeket jelent.
A szakértői értékelés szerint a vezeték kiesése elsősorban a finomítók működését érinti, mivel az orosz kőolaj hiánya ideiglenesen szűkítheti a feldolgozási lehetőségeket. A Dunai Finomító ellátása ezért részben a stratégiai tartalékokra és a tengeri import fokozatos felfuttatására támaszkodhat, az első alternatív szállítmányok várhatóan a horvátországi kikötőkön keresztül érkeznek, majd további napok alatt jutnak el a finomítókba.
Az elemző arra is rámutatott, hogy a tengeri beszerzés drágább és lassabb folyamat, mint a vezetéken érkező orosz olaj, ami költségnövekedést okozhat az ellátási láncban. Ez közvetve megjelenhet a hazai üzemanyagárakban is, így a benzin és a gázolaj ára emelkedhet, ha tartós marad a kiesés. A helyzet súlyosságát növeli, hogy a Barátság vezetékrendszer az elmúlt években többször leállt, de a mostani fennakadás komolyabbnak tűnhet az ellátási szünet elhúzódása miatt.
Mindeközben a Mol hosszabb távon a leválást is gyorsítaná az orosz kőolajról: a tervek szerint 2027 körül már teljes kapacitással működhetnének a finomítók tengeri úton érkező nyersolajjal is. Rövid távon azonban a kapacitás akár 70–80 százalék körül alakulhat, ha a vezetékes szállítás tartósan kiesik, ami szintén nyomást gyakorolhat a piacra és az árakra.
Lassan elporlad a forint bivalyereje? Erre számíthatunk a választásokig: meglepően mozoghat az árfolyam
Hónapok óta szokatlanul stabil pályán mozog a forint, miközben a globális pénzpiacokat továbbra is bizonytalanság, geopolitikai kockázatok és változó kamatvárakozások jellemzik.
Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Őrület, ami a forint árfolyamával történik: megint erősödött a magyar pénz - ennyit ér most egy euró
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Egy orosz támadást követően nemrég leállt a Barátság Kőolajvezeték.
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
Amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.
Januári orosz légicsapás következtében megszakadt az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia irányába.
Az amerikai földgázárak rendkívüli ingadozást mutattak az elmúlt hetekben.
Ha a politikai és társadalmi akadályokat sikerülne leküzdeni, a korona feladása a becslések szerint legalább négy évet venne igénybe.
Éppen akkor szünteti meg Kína a napelemes termékek exportját segítő áfa-visszatérítést, amikor Magyarországon jelentős állami támogatási programok indulnak.
Történelmi csúcsot döntött a Magyarországról kivándorlók száma 2024-ben, amikor először haladta meg az évi 40 ezres lélektani határt.
A holland Spar Holding operatív igazgatója 2026 tavaszán, több mint egy évtized után távozik pozíciójából.
Kiderült, mi vágta sutba a magyar gazdaság növekedési receptjét: a versenykésességünk is mélyütést kapott
A magyar infláció nem csupán nagyobb mértékű, hanem eltérő szerkezetű is volt a nyugat-európai országokhoz képest.
Míg 2018-ban 740 ezren igényelték az szja-bevallás tervezetének postai kiküldést, addig 2025-ben már csak 75 ezren éltek ezzel a lehetőséggel.
Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Eltelt egy újabb hét, ez az évben már a hetedik volt. Mutatjuk, mely cikkeket érdekelték a legtöbb embert február idusán.
Óriási aranyláz ütötte fel a fejét a világban: Magyarország is rákapott az ízére, nagyon rég láttunk ilyet - vajon jó lóra tettünk?
Miközben az arany ára 2020 óta több mint a duplájára emelkedett, a világ jegybankjai példátlan felvásárlási hullámba kezdtek.
Nagyon fontos dolgot jelentettek be az euróval kapcsolatban: ez egy jó időre megváltoztathat mindent
Az Európai Központi Bank (EKB) bővíti az eurólikviditást biztosító Eurep-keretét, hogy mérsékelje az euróövezeten kívüli finanszírozási piacok zavarainak kockázatát.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén