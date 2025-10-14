Egyre kevesebben házasodnak, sokan akkor döntenek a válás mellett, amikor a gyerekeik már kirepültek otthonról.
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
A német gazdaság megingása, az amerikai vámháború, a geopolitikai átrendeződések és a beruházások visszaesése komoly kihívások elé állítják a magyar gazdaságpolitikát. Miközben a hazai fogyasztás lassan stabilizálódik, a vállalati szektor gyengélkedése és az exportpiacok beszűkülése súlyos strukturális problémákat jeleznek. A kormány gazdaságpolitikai fókusza ezért egyre inkább a vállalatok megerősítésére és a technológiai fejlesztésekre helyeződik át. A helyzet azonban túlmutat a belpolitikai eszköztáron: Magyarország gazdasági mozgástere továbbra is szorosan kötődik az Európai Unióhoz és Németországhoz. Hogy ebből a függőségből milyen új irányt vehet a növekedés, arról Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferencián beszéltek a szakértők.
Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter nyitóelőadásában azt a kérdést tette fel: „Magyarország az Európai Unió nélkül gazdaságilag tud-e sikeres lenni?”, majd kijelentette, hogy a válasz egyértelműen nem. Szerinte a magyar gazdaság hosszú távú növekedése csak addig fenntartható, amíg a német és az uniós gazdaság működőképes marad, hiszen a magyar konjunktúra erősen függ e két piac teljesítményétől.
Ez a megállapítás különösen drámai fényben tűnik fel annak tudatában, hogy Németország gazdasága 2024-ben már a második egymást követő évben esett vissza, ami több mint két évtizede nem fordult elő. A német autóipar – amely korábban a kontinens gazdasági motorjaként működött – Kínában és még az Európai Unióban is teret veszít. A magyar és német autóipari teljesítmény szinte teljesen szinkronban mozog, ami egyértelműen jelzi a két ország gazdaságának kölcsönös egymásra utaltságát. Sőt, Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a német üzleti hangulatindexek jobban előrejelzik a magyar GDP alakulását, mint a németét, ami szintén bizonyítja a gazdaságok szoros összefonódását.
Ez a szoros kapcsolat azonban komoly kockázatokat is hordoz. Az OECD adatai szerint
Magyarország az EU-ban a hetedik leginkább kitett ország az amerikai piac irányába a közvetlen és közvetett export alapján.
Mivel a magyar autóipar nagyrészt a német beszállítói láncokon keresztül kapcsolódik az amerikai piacokhoz, és Németország USA-exportjának 28,3 százaléka autóipari termék, az USA-vámok közvetett hatásai szintén érzékenyen érinthetik Magyarországot.
A miniszter szerint jelenleg a hazai növekedés fő forrása a belső fogyasztás és a fiskális expanzió, miközben az export nettó hatása negatív maradhat. Úgy látja, a háztartások pénzügyi helyzete stabil, viszont a vállalati szektor gyengélkedése fékezi a gazdaságot, ezért a kormány a cégek támogatására helyezi a hangsúlyt. Zárásként leszögezte, hogy Magyarország jövője az energiafüggetlenség, a technológiai beruházások és a vállalkozások támogatásán múlik.
Diagnózis a magyar gazdaság problémáira
A konferencia makroelemzői panelján a nagybankok vezető közgazdászai is megerősítették: bár Magyarországon talán nincs klasszikus gazdasági válság, növekedési kihívás mindenképpen van. A magyar gazdaság jelenleg stagnál, és a következő években legfeljebb 2,5 százalékos növekedésre számíthat. Az erős fogyasztás ellenére a beruházások visszaesése és az export csökkenése visszafogja a teljesítményt.
Az elemzők szerint a korábbi, 4–5 százalékos növekedési időszak mesterségesen fenntartott volt, és ma már csak átmenetileg érhető el – súlyos áron, például magasabb inflációval és romló külkereskedelmi mérleggel. A fő korlátokat a munkaerőhiány, az alacsony termelékenység és a tőkeállomány stagnálása jelentik.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a beruházások már nem eshetnek tovább, de a külső sokkok továbbra is fékezik a kilábalást. Trippon Mariann, a CIB Bank vezető makrogazdasági elemzője és Tardos Gergely, az OTP Bank, Elemzési Központjánakigazgatója kiemelte, hogy a fogyasztás csak ideiglenesen tarthatja életben a növekedést, miközben a gazdaság strukturális gondjai nem oldódtak meg. Az elemzők szerint a 2010-es évek alacsony inflációs korszaka nem tér vissza: 3–4 százalék lehet az új egyensúlyi szint.
A bankszektor dilemmája
A makrogazdasági kilátások mellett a pénzügyi rendszer egészsége is kulcskérdés: a bankok tőkehelyzete, hitelezési hajlandósága és jövedelmezősége alapvetően befolyásolja a gazdasági kilábalást. Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a bankszektor szemszögéből világított rá a magyar gazdaság problémáira. Kiemelte, hogy Magyarországnak az eddigi, termelési tényezők bővítésére épülő gazdasági modell helyett a hatékonyság és termelékenység növelésére kell átállnia. A magyar hitelpenetráció még mindig elmarad az eurózóna és a régió szintjétől, bár szerinte az Otthon Start program segítheti a lakossági hitelezés kétszámjegyű bővülését.
A bankvezéri kerekasztalon elhangzottak szerint azonban a szektor súlyos terhekkel küzd:
2010 óta mindössze két évben haladta meg a jövedelmezőség a befektetők elvárt szintjét.
Bencsik László (OTP Bank) rámutatott, hogy a magyar bankrendszer tőkearányos hozama 9% alatt van, ami messze elmarad a minimálisan elvárt 12-13%-tól. Jelasity Radován (Erste Bank) külön kiemelte, hogy a magyar bankszektor a neobankok megjelenésével hirtelen globális versenybe került, ami drasztikusan megváltoztatta a piaci helyzetet.
Néhány cég kezében a jövő
A McKinsey Global Institute kutatása szerint a nemzetgazdaságok versenyképessége rendkívül koncentrált: Németországban 13, az Egyesült Államokban mindössze 6 vállalat felel a termelékenységi növekedés túlnyomó részéért. Jan Mischke, a McKinsey Global Institute partnere a konferencián bemutatta, hogy a globális gazdaságban buborékszerűen nőtt az adósság és az eszközárak értéke, amelyet csak a termelékenység növelése tehet fenntarthatóvá.
Mischke szerint a világgazdaságot alapjaiban formálják át az amerikai vámháborúk, amelyek hosszú távon velünk maradnak, és újraértékelik a versenyképesség szerepét. A külföldi tőkeáramlás átrendeződése – Kína háttérbe szorulása és az USA, valamint Európa megerősödése – azt mutatja, hogy a befektetések egyre inkább a stratégiai ágazatokra, például a technológiára és félvezetőiparra összpontosulnak. A jövő sikere azon múlik, hogy a vállalatok képesek-e stratégiai gondolkodással, innovációval és mesterséges intelligencia-vezérelt fejlesztésekkel javítani hatékonyságukat.
Új globalizáció vagy gazdasági széttöredezés?
A vállalati szintű termelékenység kérdése szorosan összefügg a világgazdasági átrendeződéssel, amely új szabályokat és szerepeket hoz a nemzetközi porondon. Harold James, a Princeton Egyetem professzora szerint a világ jelenlegi gazdasági helyzete – az infláció, vámháborúk és geopolitikai feszültségek ellenére – nem a globalizáció végét, hanem egy új korszak kezdetét jelzi. Négy nagy, egymással összefüggő folyamat alakítja szerinte a korszakot:
- a mesterséges intelligencia forradalma,
- a világgazdaság geopolitikai széttöredezése,
- a tartós infláció és
- a piacok irracionális eufóriája.
A professzor „boombo”-nak nevezi a fellendülés és buborék keverékét, amelyet történelmi mintázatokhoz kapcsol. A Covid-válság óta a kínálati sokkok, az ellátási láncok fegyverként való használata és Kína nyersanyag-fölénye új hatalmi egyensúlyt hozott létre. James szerint a világ a stabilitást keresve ismét a fizikai értékekhez, például az aranyhoz fordul, és bár a bizonytalanság nő, a mostani átalakulás inkább a globalizáció megújulásának, semmint hanyatlásának jele.
Orbán Krisztián, az Oriens ügyvezető partnere ettől eltérő nézetet képviselt: szerinte véget ért a globalizáció, ahogy eddig ismertük, mivel az USA már nem biztosít egységes szabályrendszert a világgazdaságban. Ez Európa számára különösen nehéz helyzetet teremt:
a kontinensnek választania kell Kína „katasztrofális" és az USA „enyhén megalázó" ajánlata között,
és a geopolitikai szempontok, elsősorban Oroszországtól való védelem, az amerikai opció elfogadását kényszerítik ki.
Az Egyesült Államok az exportvámok, dollárkényszer és technológiai korlátozások révén biztosítja a saját gazdasági előnyét, miközben Európa kénytelen alkalmazkodni. Orbán Krisztián szerint az EU stratégiáját az amerikai függőség és a nemzetbiztonsági szempontok alakítják, ami átrendezi a gazdaság fókuszát: az export helyett az infrastrukturális és védelmi beruházások kerülnek előtérbe.
Ez a szerkezetváltás a belső keresletre és állami megrendelésekre épít, ami hosszú távon lehetővé teheti a termelékenység ugrásszerű javulását. A digitalizáció valódi makrogazdasági hatásai így az új nemzetbiztonsági és beruházási prioritásokkal együtt jelentkezhetnek.
Európa ideológiai vakfoltjai
Miközben a globális gazdaság új erővonalai kirajzolódnak, Európa belső dilemmáival is szembe kell néznie: a versenyképesség és az ideológiai elköteleződések között egyre nehezebb egyensúlyt találni. Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy az unió GDP-részesedése a globális gazdaságból 22 százalékról 15 százalékra esett vissza néhány év alatt. A folyamat megállítására Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök átfogó versenyképességi jelentésében évi 800 milliárd eurós beruházást javasolt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A MOL vezérigazgatója szerint Európa ideológiai döntésekkel gyengíti versenyképességét, és figyelmen kívül hagyja a gazdasági racionalitást. Kijelentette, szerinte az EU bürokratikus rendszere és ambiciózus zöldcéljai hátráltatják az ipart, miközben az orosz energia kivezetése új függőségeket teremt. A MOL vezérigazgatója szerint az EU belső kereskedelmi korlátai rosszabb hatással vannak a gazdaságra, mint Trump vámjai.
„Az ipar elvesztése szuverenitásvesztést is jelentene" – fogalmazott Hernádi, aki a megoldást a hatékonyságban, a diverzifikációban és a piac szabadságában látja. Felhívta a figyelmet, hogy a keleti kooperációt sem zárhatjuk ki, és minden európainak dolgozni kell a versenyképességen.
AI: boom vagy buborék?
Rózsai Rezső, a KPMG Magyarország vezérigazgatója ismertette a vállalat idei CEO Outlook felmérését, amely szerint a cégvezetők világgazdaságba vetett bizalma 68%-ra esett – ez ötéves mélypont. A kutatás alapján azonban a vállalatok számára a legnagyobb kihívást már nem a geopolitikai kockázatok, hanem a technológiai átalakulás és a mesterséges intelligencia rohamos térnyerése jelenti.
A vezérigazgatók 71%-a szerint az AI a legfontosabb befektetési terület, és 86%-uk három éven belüli megtérülést vár tőle.
Nagy Márton miniszter is megerősítette ezt a trendet, amikor a nemzeti MI-stratégia felülvizsgálatáról beszélt. A konkrét fejlesztések között szerepel a szuperszámítógépes kapacitás bővítése, a társadalmi beágyazottság és a nemzetbiztonsági szempontok erősítése, valamint két új tőkealap létrehozása.
A profi pénzügyi befektetők kerekasztalán az AI, Kína és a forint helyzetéről beszéltek. Elhangoztt, hogy az AI-forradalom egyszerre boom és buborék: a technológiai áttörések drágák, de kihagyhatatlanok. A kezdeti beruházások költségesek, utána viszont a belépés könnyebbé válik. A trendben sokan az internetbuborékhoz hasonló jelenségeket látnak, különösen Kína növekvő szerepével a piacon.
Város kontra állam
A polgármesterek panelbeszélgetése egy másik fontos dimenziót világított meg: a helyi önkormányzatok mozgásterének szűkülését. Székesfehérvár, Debrecen és Győr polgármesterei egyetértettek abban, hogy a szolidaritási hozzájárulás rendszerét alapjaiban kell átalakítani, mert jelenlegi formájában aránytalan és kiszámíthatatlan.
Cser-Palkovics András (Székesfehérvár) szerint
a városok versenyképessége nélkül nincs erős magyar gazdaság.
Papp László (Debrecen) átláthatóbb és stabilabb önkormányzati finanszírozást sürgetett, míg Pintér Bence (Győr) ennél is tovább ment: szerinte a rendszert el kell törölni, hogy az önkormányzatok nagyobb mozgásteret kapjanak.
A polgármesterek a nagyberuházások lehetőségeiről és kockázatairól is beszéltek. Debrecen például tíz év alatt 12,5 milliárd euró tőkét vonzott, de már nem új iparterületek kialakítását látja a jövő útjának. Győr a gazdasági diverzifikációra törekszik, míg Székesfehérvár a heterogén iparszerkezetet tekinti értéknek. Mindhárman hangsúlyozták, hogy a városi infrastruktúra – különösen az energiaellátás és a közlekedés – fejlesztése elengedhetetlen.
A közgazdászok receptje
A Portfolio közgazdász panelbeszélgetésén Bod Péter Ákos, Kurali Zoltán, Surányi György és Zsiday Viktor a magyar gazdaság jövőjét elemezték. A résztvevők eltértek abban, hogy stagflációról van-e szó: Kurali szerint nincs klasszikus stagfláció, míg Zsiday a hároméves alacsony növekedést és magas inflációt már annak tekinti.
Surányi György kiemelte, hogy az árkorlátozások és a kamatbefagyasztások torzítják a gazdasági folyamatokat, és politikai üzenetekkel nem szabad befolyásolni a jegybank döntéseit, különben a forint akár 400-ig gyengülhet. Bod Péter Ákos hangsúlyozta, hogy az MNB függetlensége kulcsfontosságú.
Kurali Zoltán szerint a reálkamat jelenleg 1 százalék, ami nem restriktív, és a forint hosszabb távon erősödnie kell, miközben a devizamegtakarítások növekedése figyelmeztető jel. Surányi szerint a belföldi kereslet élénkítése kevés, a növekedéshez az export erősítésére van szükség.
Zsiday szerint az állami beruházások túl nagy súlya és alacsony hatékonysága torzítja a gazdaságot, ezért a humán tőke fejlesztésébe, például a nyelvtanulásba érdemes befektetni. Surányi rámutatott, hogy a gazdaságfejlesztési támogatások túlzottak, évente csökkenteni kellene azokat, és a hiányt 1–2 százalékra mérsékelni.
Bod Péter Ákos zárásként hangsúlyozta, hogy a versenynek vissza kell térnie a gazdaságba,
az állam ne jelölje ki a győzteseket és veszteseket. A szakértők hangsúlyozták, hogy a fenntartható növekedéshez strukturális reformok és a verseny erősítése szükséges.
A konferencia üzenete egyértelmű: a magyar gazdaság sikere elválaszthatatlanul összefonódik a globális és európai folyamatokkal, különösen Németország teljesítményével. A konferencia résztvevői azonban nemcsak a kihívásokat, hanem a lehetséges megoldásokat is felvázolták.
A termelékenység növelése, a mesterséges intelligencia stratégiai alkalmazása, az energiafüggetlenség, a humán tőke fejlesztése és a verseny erősítése mind-mind olyan területek, amelyek meghatározhatják Magyarország gazdasági jövőjét. A külső kockázatok – a német recesszió, az amerikai vámháború, a geopolitikai átrendeződés – azonban olyan mértékűek, hogy önmagában a hazai politika eszköztára már nem biztos, hogy elegendő.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Vegyes képet mutat a forint teljesítménye kedd reggelre a főbb devizákkal szemben: az euró kissé erősödött, a dollár gyengült, míg a svájci frank tovább drágult.
Európa és Németország már dübörög, Magyarország tovább csúszik lefelé: vészjósló adatok érkeztek, erre rámehet a gazdaság
2025 júliusában az ipari termelés 1,8%-kal emelkedett az Európai Unióban az előző év azonos időszakához képest.
Vegyes teljesítményt mutatott a forint árfolyama hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizapiacon.
A forgalom meghaladta a 14 milliárd forintot, a vezető papírok vegyes teljesítményt mutattak.
Megszólalt Gyárfás Tamás ügyvédje, új fejlemény a Fenyő-ügyben: ez tisztázhatja a volt úszóelnököt a vádak alól?
Gyárfás Tamás ügyvédje szerint új, perdöntő bizonyítékok állnak rendelkezésre védence ártatlanságának igazolására a Fenyő-gyilkosság ügyében.
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
A 2025. 41. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A Standard & Poor's pénteken megerősítette Magyarország BBB mínusz besorolását negatív kilátással.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 604,28 pontos, 0,6 százalékos emelkedéssel, 101 990,76 ponton zárt pénteken.
A magyar gyümölcstermesztők kapták az egyik legnagyobb uniós mentőcsomagot, és a pénzt akár meg is duplázhatja is a kormány.
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 424,57 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után.
A forint csütörtökön kora estére gyengült a vezető devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX 0,42 százalékos eséssel, 424,57 pont mínuszban, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Az áremelkedést elsősorban a fokozódó politikai és gazdasági bizonytalanságok táplálják.
Zátonyra futott a MOL áhított üzlete: "Az Adria-kőolajvezeték nem eladó. Horvát volt, és az is marad!"
A horvát kormányfő hangsúlyozta, hogy bár a Mollal továbbra is jó kereskedelmi kapcsolatokat, kedvező árakat és stabil olajellátást kívánnak fenntartani.
A kormány benyújtotta első adócsomagját, amely főként technikai módosításokat és kisebb könnyítéseket tartalmaz.
A védekezés két alappillére a fertőzött tőkék felderítése és azonnali megsemmisítése, valamint a terjesztő rovar elleni hatékony növényvédelem.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.