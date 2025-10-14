2025. október 14. kedd Helén
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felnőtt senior sokszínű multietnikus kaukázusi spanyolajkú közel-keleti CEO ügyvezető csapat üzleti emberek együtt konferenciateremben tárgyalóteremben modern modern irodában fényes napsütéses napfény naplemente alkonyat beszélgetés me
Gazdaság

Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet

Hegyi Letícia
2025. október 14. 10:04

A német gazdaság megingása, az amerikai vámháború, a geopolitikai átrendeződések és a beruházások visszaesése komoly kihívások elé állítják a magyar gazdaságpolitikát. Miközben a hazai fogyasztás lassan stabilizálódik, a vállalati szektor gyengélkedése és az exportpiacok beszűkülése súlyos strukturális problémákat jeleznek. A kormány gazdaságpolitikai fókusza ezért egyre inkább a vállalatok megerősítésére és a technológiai fejlesztésekre helyeződik át. A helyzet azonban túlmutat a belpolitikai eszköztáron: Magyarország gazdasági mozgástere továbbra is szorosan kötődik az Európai Unióhoz és Németországhoz. Hogy ebből a függőségből milyen új irányt vehet a növekedés, arról Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferencián beszéltek a szakértők.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter nyitóelőadásában azt a kérdést tette fel: „Magyarország az Európai Unió nélkül gazdaságilag tud-e sikeres lenni?”, majd kijelentette, hogy a válasz egyértelműen nem. Szerinte a magyar gazdaság hosszú távú növekedése csak addig fenntartható, amíg a német és az uniós gazdaság működőképes marad, hiszen a magyar konjunktúra erősen függ e két piac teljesítményétől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a megállapítás különösen drámai fényben tűnik fel annak tudatában, hogy Németország gazdasága 2024-ben már a második egymást követő évben esett vissza, ami több mint két évtizede nem fordult elő. A német autóipar – amely korábban a kontinens gazdasági motorjaként működött – Kínában és még az Európai Unióban is teret veszít. A magyar és német autóipari teljesítmény szinte teljesen szinkronban mozog, ami egyértelműen jelzi a két ország gazdaságának kölcsönös egymásra utaltságát. Sőt, Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a német üzleti hangulatindexek jobban előrejelzik a magyar GDP alakulását, mint a németét, ami szintén bizonyítja a gazdaságok szoros összefonódását.

Ez a szoros kapcsolat azonban komoly kockázatokat is hordoz. Az OECD adatai szerint

Magyarország az EU-ban a hetedik leginkább kitett ország az amerikai piac irányába a közvetlen és közvetett export alapján.

Mivel a magyar autóipar nagyrészt a német beszállítói láncokon keresztül kapcsolódik az amerikai piacokhoz, és Németország USA-exportjának 28,3 százaléka autóipari termék, az USA-vámok közvetett hatásai szintén érzékenyen érinthetik Magyarországot.

A miniszter szerint jelenleg a hazai növekedés fő forrása a belső fogyasztás és a fiskális expanzió, miközben az export nettó hatása negatív maradhat. Úgy látja, a háztartások pénzügyi helyzete stabil, viszont a vállalati szektor gyengélkedése fékezi a gazdaságot, ezért a kormány a cégek támogatására helyezi a hangsúlyt. Zárásként leszögezte, hogy Magyarország jövője az energiafüggetlenség, a technológiai beruházások és a vállalkozások támogatásán múlik.

Kapcsolódó cikkeink:

Diagnózis a magyar gazdaság problémáira

A konferencia makroelemzői panelján a nagybankok vezető közgazdászai is megerősítették: bár Magyarországon talán nincs klasszikus gazdasági válság, növekedési kihívás mindenképpen van. A magyar gazdaság jelenleg stagnál, és a következő években legfeljebb 2,5 százalékos növekedésre számíthat. Az erős fogyasztás ellenére a beruházások visszaesése és az export csökkenése visszafogja a teljesítményt.

Az elemzők szerint a korábbi, 4–5 százalékos növekedési időszak mesterségesen fenntartott volt, és ma már csak átmenetileg érhető el – súlyos áron, például magasabb inflációval és romló külkereskedelmi mérleggel. A fő korlátokat a munkaerőhiány, az alacsony termelékenység és a tőkeállomány stagnálása jelentik.

Bruttó hazai termék (GDP) alakulásaBruttó hazai termék (GDP) alakulása

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a beruházások már nem eshetnek tovább, de a külső sokkok továbbra is fékezik a kilábalást. Trippon Mariann, a CIB Bank vezető makrogazdasági elemzője és Tardos Gergely, az OTP Bank, Elemzési Központjánakigazgatója kiemelte, hogy a fogyasztás csak ideiglenesen tarthatja életben a növekedést, miközben a gazdaság strukturális gondjai nem oldódtak meg. Az elemzők szerint a 2010-es évek alacsony inflációs korszaka nem tér vissza: 3–4 százalék lehet az új egyensúlyi szint.

A bankszektor dilemmája

A makrogazdasági kilátások mellett a pénzügyi rendszer egészsége is kulcskérdés: a bankok tőkehelyzete, hitelezési hajlandósága és jövedelmezősége alapvetően befolyásolja a gazdasági kilábalást. Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a bankszektor szemszögéből világított rá a magyar gazdaság problémáira. Kiemelte, hogy Magyarországnak az eddigi, termelési tényezők bővítésére épülő gazdasági modell helyett a hatékonyság és termelékenység növelésére kell átállnia. A magyar hitelpenetráció még mindig elmarad az eurózóna és a régió szintjétől, bár szerinte az Otthon Start program segítheti a lakossági hitelezés kétszámjegyű bővülését.

A bankvezéri kerekasztalon elhangzottak szerint azonban a szektor súlyos terhekkel küzd:

2010 óta mindössze két évben haladta meg a jövedelmezőség a befektetők elvárt szintjét.

Bencsik László (OTP Bank) rámutatott, hogy a magyar bankrendszer tőkearányos hozama 9% alatt van, ami messze elmarad a minimálisan elvárt 12-13%-tól. Jelasity Radován (Erste Bank) külön kiemelte, hogy a magyar bankszektor a neobankok megjelenésével hirtelen globális versenybe került, ami drasztikusan megváltoztatta a piaci helyzetet.

Néhány cég kezében a jövő

A McKinsey Global Institute kutatása szerint a nemzetgazdaságok versenyképessége rendkívül koncentrált: Németországban 13, az Egyesült Államokban mindössze 6 vállalat felel a termelékenységi növekedés túlnyomó részéért. Jan Mischke, a McKinsey Global Institute partnere a konferencián bemutatta, hogy a globális gazdaságban buborékszerűen nőtt az adósság és az eszközárak értéke, amelyet csak a termelékenység növelése tehet fenntarthatóvá.

Mischke szerint a világgazdaságot alapjaiban formálják át az amerikai vámháborúk, amelyek hosszú távon velünk maradnak, és újraértékelik a versenyképesség szerepét. A külföldi tőkeáramlás átrendeződése – Kína háttérbe szorulása és az USA, valamint Európa megerősödése – azt mutatja, hogy a befektetések egyre inkább a stratégiai ágazatokra, például a technológiára és félvezetőiparra összpontosulnak. A jövő sikere azon múlik, hogy a vállalatok képesek-e stratégiai gondolkodással, innovációval és mesterséges intelligencia-vezérelt fejlesztésekkel javítani hatékonyságukat.

Kapcsolódó cikkeink:

Új globalizáció vagy gazdasági széttöredezés?

A vállalati szintű termelékenység kérdése szorosan összefügg a világgazdasági átrendeződéssel, amely új szabályokat és szerepeket hoz a nemzetközi porondon. Harold James, a Princeton Egyetem professzora szerint a világ jelenlegi gazdasági helyzete – az infláció, vámháborúk és geopolitikai feszültségek ellenére – nem a globalizáció végét, hanem egy új korszak kezdetét jelzi. Négy nagy, egymással összefüggő folyamat alakítja szerinte a korszakot:

  • a mesterséges intelligencia forradalma,
  • a világgazdaság geopolitikai széttöredezése,
  • a tartós infláció és
  • a piacok irracionális eufóriája.

A professzor „boombo”-nak nevezi a fellendülés és buborék keverékét, amelyet történelmi mintázatokhoz kapcsol. A Covid-válság óta a kínálati sokkok, az ellátási láncok fegyverként való használata és Kína nyersanyag-fölénye új hatalmi egyensúlyt hozott létre. James szerint a világ a stabilitást keresve ismét a fizikai értékekhez, például az aranyhoz fordul, és bár a bizonytalanság nő, a mostani átalakulás inkább a globalizáció megújulásának, semmint hanyatlásának jele.

Orbán Krisztián, az Oriens ügyvezető partnere ettől eltérő nézetet képviselt: szerinte véget ért a globalizáció, ahogy eddig ismertük, mivel az USA már nem biztosít egységes szabályrendszert a világgazdaságban. Ez Európa számára különösen nehéz helyzetet teremt:

a kontinensnek választania kell Kína „katasztrofális" és az USA „enyhén megalázó" ajánlata között,

és a geopolitikai szempontok, elsősorban Oroszországtól való védelem, az amerikai opció elfogadását kényszerítik ki.

Az Egyesült Államok az exportvámok, dollárkényszer és technológiai korlátozások révén biztosítja a saját gazdasági előnyét, miközben Európa kénytelen alkalmazkodni. Orbán Krisztián szerint az EU stratégiáját az amerikai függőség és a nemzetbiztonsági szempontok alakítják, ami átrendezi a gazdaság fókuszát: az export helyett az infrastrukturális és védelmi beruházások kerülnek előtérbe.

Ez a szerkezetváltás a belső keresletre és állami megrendelésekre épít, ami hosszú távon lehetővé teheti a termelékenység ugrásszerű javulását. A digitalizáció valódi makrogazdasági hatásai így az új nemzetbiztonsági és beruházási prioritásokkal együtt jelentkezhetnek.

Európa ideológiai vakfoltjai

Miközben a globális gazdaság új erővonalai kirajzolódnak, Európa belső dilemmáival is szembe kell néznie: a versenyképesség és az ideológiai elköteleződések között egyre nehezebb egyensúlyt találni. Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy az unió GDP-részesedése a globális gazdaságból 22 százalékról 15 százalékra esett vissza néhány év alatt. A folyamat megállítására Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök átfogó versenyképességi jelentésében évi 800 milliárd eurós beruházást javasolt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A világ hat legnagyobb gazdaságának részesedése a globális GDP-ből 1980 és 2024 között. Forrás: Visual CapitalistA világ hat legnagyobb gazdaságának részesedése a globális GDP-ből 1980 és 2024 között. Forrás: Visual Capitalist

A MOL vezérigazgatója szerint Európa ideológiai döntésekkel gyengíti versenyképességét, és figyelmen kívül hagyja a gazdasági racionalitást. Kijelentette, szerinte az EU bürokratikus rendszere és ambiciózus zöldcéljai hátráltatják az ipart, miközben az orosz energia kivezetése új függőségeket teremt. A MOL vezérigazgatója szerint az EU belső kereskedelmi korlátai rosszabb hatással vannak a gazdaságra, mint Trump vámjai.

„Az ipar elvesztése szuverenitásvesztést is jelentene" – fogalmazott Hernádi, aki a megoldást a hatékonyságban, a diverzifikációban és a piac szabadságában látja. Felhívta a figyelmet, hogy a keleti kooperációt sem zárhatjuk ki, és minden európainak dolgozni kell a versenyképességen.

AI: boom vagy buborék?

Rózsai Rezső, a KPMG Magyarország vezérigazgatója ismertette a vállalat idei CEO Outlook felmérését, amely szerint a cégvezetők világgazdaságba vetett bizalma 68%-ra esett – ez ötéves mélypont. A kutatás alapján azonban a vállalatok számára a legnagyobb kihívást már nem a geopolitikai kockázatok, hanem a technológiai átalakulás és a mesterséges intelligencia rohamos térnyerése jelenti.

A vezérigazgatók 71%-a szerint az AI a legfontosabb befektetési terület, és 86%-uk három éven belüli megtérülést vár tőle.

Nagy Márton miniszter is megerősítette ezt a trendet, amikor a nemzeti MI-stratégia felülvizsgálatáról beszélt. A konkrét fejlesztések között szerepel a szuperszámítógépes kapacitás bővítése, a társadalmi beágyazottság és a nemzetbiztonsági szempontok erősítése, valamint két új tőkealap létrehozása.

A profi pénzügyi befektetők kerekasztalán az AI, Kína és a forint helyzetéről beszéltek. Elhangoztt, hogy az AI-forradalom egyszerre boom és buborék: a technológiai áttörések drágák, de kihagyhatatlanok. A kezdeti beruházások költségesek, utána viszont a belépés könnyebbé válik. A trendben sokan az internetbuborékhoz hasonló jelenségeket látnak, különösen Kína növekvő szerepével a piacon.

Kapcsolódó cikkeink:

Város kontra állam

A polgármesterek panelbeszélgetése egy másik fontos dimenziót világított meg: a helyi önkormányzatok mozgásterének szűkülését. Székesfehérvár, Debrecen és Győr polgármesterei egyetértettek abban, hogy a szolidaritási hozzájárulás rendszerét alapjaiban kell átalakítani, mert jelenlegi formájában aránytalan és kiszámíthatatlan.

Cser-Palkovics András (Székesfehérvár) szerint

a városok versenyképessége nélkül nincs erős magyar gazdaság.

Papp László (Debrecen) átláthatóbb és stabilabb önkormányzati finanszírozást sürgetett, míg Pintér Bence (Győr) ennél is tovább ment: szerinte a rendszert el kell törölni, hogy az önkormányzatok nagyobb mozgásteret kapjanak.

A polgármesterek a nagyberuházások lehetőségeiről és kockázatairól is beszéltek. Debrecen például tíz év alatt 12,5 milliárd euró tőkét vonzott, de már nem új iparterületek kialakítását látja a jövő útjának. Győr a gazdasági diverzifikációra törekszik, míg Székesfehérvár a heterogén iparszerkezetet tekinti értéknek. Mindhárman hangsúlyozták, hogy a városi infrastruktúra – különösen az energiaellátás és a közlekedés – fejlesztése elengedhetetlen.

A közgazdászok receptje

A Portfolio közgazdász panelbeszélgetésén Bod Péter Ákos, Kurali Zoltán, Surányi György és Zsiday Viktor a magyar gazdaság jövőjét elemezték. A résztvevők eltértek abban, hogy stagflációról van-e szó: Kurali szerint nincs klasszikus stagfláció, míg Zsiday a hároméves alacsony növekedést és magas inflációt már annak tekinti.

Surányi György kiemelte, hogy az árkorlátozások és a kamatbefagyasztások torzítják a gazdasági folyamatokat, és politikai üzenetekkel nem szabad befolyásolni a jegybank döntéseit, különben a forint akár 400-ig gyengülhet. Bod Péter Ákos hangsúlyozta, hogy az MNB függetlensége kulcsfontosságú.

Kurali Zoltán szerint a reálkamat jelenleg 1 százalék, ami nem restriktív, és a forint hosszabb távon erősödnie kell, miközben a devizamegtakarítások növekedése figyelmeztető jel. Surányi szerint a belföldi kereslet élénkítése kevés, a növekedéshez az export erősítésére van szükség.

Zsiday szerint az állami beruházások túl nagy súlya és alacsony hatékonysága torzítja a gazdaságot, ezért a humán tőke fejlesztésébe, például a nyelvtanulásba érdemes befektetni. Surányi rámutatott, hogy a gazdaságfejlesztési támogatások túlzottak, évente csökkenteni kellene azokat, és a hiányt 1–2 százalékra mérsékelni.

Bod Péter Ákos zárásként hangsúlyozta, hogy a versenynek vissza kell térnie a gazdaságba,

az állam ne jelölje ki a győzteseket és veszteseket. A szakértők hangsúlyozták, hogy a fenntartható növekedéshez strukturális reformok és a verseny erősítése szükséges.

A konferencia üzenete egyértelmű: a magyar gazdaság sikere elválaszthatatlanul összefonódik a globális és európai folyamatokkal, különösen Németország teljesítményével. A konferencia résztvevői azonban nemcsak a kihívásokat, hanem a lehetséges megoldásokat is felvázolták.

A termelékenység növelése, a mesterséges intelligencia stratégiai alkalmazása, az energiafüggetlenség, a humán tőke fejlesztése és a verseny erősítése mind-mind olyan területek, amelyek meghatározhatják Magyarország gazdasági jövőjét. A külső kockázatok – a német recesszió, az amerikai vámháború, a geopolitikai átrendeződés – azonban olyan mértékűek, hogy önmagában a hazai politika eszköztára már nem biztos, hogy elegendő.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #magyarország #európai unió #infláció #gazdaság #németország #növekedés #autóipar #makrogazdaság #portfolio konferencia #nagy márton

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:04
09:44
09:38
09:30
09:22
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 13. 16:59
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
MEDIA1  |  2025. október 13. 16:59
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa 4. születésnapja előtt
Ezekben a napokban lesz 4 éve, hogy Palik László társaival elindította a Palikék Világa című YouTube...
Bankmonitor  |  2025. október 13. 09:58
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során h...
Holdblog  |  2025. október 13. 08:16
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, min...
Összkép  |  2025. október 12. 02:19
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás tém...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 14.
Egyre több magyarnak kell számolgatni hó végén: te hogy érzed, kijössz a pénzedből?
2025. október 13.
Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
2025. október 13.
Kevés magyar autós tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: rengeteg pénzt lehet bukni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 14. kedd
Helén
42. hét
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
2 hete
Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény
3
1 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
4
6 napja
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
5
2 hete
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
PÉNZÜGYI KISOKOS
THM - Teljes Hiteldíj Mutató
A Teljes Hiteldíj Mutató rövidítése a köznyelvben használt THM, amely a fogyasztók érdekében lett bevezetve, segítségével a bankok által kínált hitelek összehasonlíthatóvá váltak. Erről a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet rendelkezik. A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, d��j- és kezelési költséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 09:09
Botrány a Péterfy kórházban: pénzt szedtek a betegektől, aki megtagadta, repült az osztályról
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 06:32
Évente egyetlen egyszer hirdetnek ilyen akciót a magyar boltok: indul a roham a Lidlbe, Aldiba, Tescóba
Agrárszektor  |  2025. október 14. 08:59
Kifakadtak a spanyol termelők: elutasítják az EU-Marokkó megállapodást