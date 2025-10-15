Belengette Lázár János, jöhet a 14. havi nyugdíj: rengeteg idős magyar juthat pluszpénzhez?

A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik a kisnyugdíjasok helyzetének javítása érdekében - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter kaposvári fórumán, ahol részletesen ismertette a magyar nyugdíjrendszer jelenlegi kihívásait és a tervezett intézkedéseket - jelentette a Portfolio.

Lázár János építési és közlekedési miniszter kaposvári rendezvényén átfogó képet adott a hazai nyugdíjrendszer aktuális helyzetéről. Hangsúlyozta, hogy a közel 2,4 millió nyugdíjas ellátását nem korábbi megtakarításokból finanszírozzák, hanem a jelenleg aktív munkavállalók befizetéseiből.

A miniszter rávilágított a nyugdíjak közötti jelentős egyenlőtlenségekre. Elmondása szerint a nyugdíjasok közül félmillióan 240 ezer forint alatti összeget kapnak havonta, míg 250 ezren mindössze 140 ezer forint alatti juttatásban részesülnek.

"Sok somogyi faluban, ahol mezőgazdasági nyugdíjasok élnek, a juttatások 100-130 ezer forint körül mozognak" – emelte ki Lázár.

A tárcavezető emlékeztetett, hogy a kormány már korábban visszaállította a 13. havi nyugdíjat, azonban az infláció további intézkedéseket tesz szükségessé. Bejelentette, hogy november végén és decemberben minden nyugdíjas körülbelül 50 ezer forintos nyugdíj-kiegészítést, valamint 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kap.

Lázár János felidézte a 2001-es tapasztalatokat is, amikor a kisebb nyugdíjak sávos emelésével próbálkoztak. Ez a megoldás azonban politikai nehézségeket és igazságtalanságérzetet okozott, mivel nehéz volt meghatározni a megfelelő határvonalat a különböző nyugdíjkategóriák között.

A miniszter határozott álláspontja szerint a legmegfelelőbb megoldás a 14. havi nyugdíj bevezetése lenne. "Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk, kőkeményen dolgozunk azon, hogy ez megvalósítható legyen" – fogalmazott.

