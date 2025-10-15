2025. október 15. szerda Teréz
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. szeptember 1.Lázár János építési és közlekedési miniszter a Közlekedési infó sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztériumban 2025.szeptember 1-jén.MTI/Kocsis Zoltán
Nyugdíj

Belengette Lázár János, jöhet a 14. havi nyugdíj: rengeteg idős magyar juthat pluszpénzhez?

Pénzcentrum
2025. október 15. 09:12

A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik a kisnyugdíjasok helyzetének javítása érdekében - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter kaposvári fórumán, ahol részletesen ismertette a magyar nyugdíjrendszer jelenlegi kihívásait és a tervezett intézkedéseket - jelentette a Portfolio.

Lázár János építési és közlekedési miniszter kaposvári rendezvényén átfogó képet adott a hazai nyugdíjrendszer aktuális helyzetéről. Hangsúlyozta, hogy a közel 2,4 millió nyugdíjas ellátását nem korábbi megtakarításokból finanszírozzák, hanem a jelenleg aktív munkavállalók befizetéseiből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszter rávilágított a nyugdíjak közötti jelentős egyenlőtlenségekre. Elmondása szerint a nyugdíjasok közül félmillióan 240 ezer forint alatti összeget kapnak havonta, míg 250 ezren mindössze 140 ezer forint alatti juttatásban részesülnek.

"Sok somogyi faluban, ahol mezőgazdasági nyugdíjasok élnek, a juttatások 100-130 ezer forint körül mozognak" – emelte ki Lázár.

A tárcavezető emlékeztetett, hogy a kormány már korábban visszaállította a 13. havi nyugdíjat, azonban az infláció további intézkedéseket tesz szükségessé. Bejelentette, hogy november végén és decemberben minden nyugdíjas körülbelül 50 ezer forintos nyugdíj-kiegészítést, valamint 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kap.

Kapcsolódó cikkeink:

Lázár János felidézte a 2001-es tapasztalatokat is, amikor a kisebb nyugdíjak sávos emelésével próbálkoztak. Ez a megoldás azonban politikai nehézségeket és igazságtalanságérzetet okozott, mivel nehéz volt meghatározni a megfelelő határvonalat a különböző nyugdíjkategóriák között.

A miniszter határozott álláspontja szerint a legmegfelelőbb megoldás a 14. havi nyugdíj bevezetése lenne. "Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk, kőkeményen dolgozunk azon, hogy ez megvalósítható legyen" – fogalmazott.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA 

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!

 

 
#nyugdij #kormány #nyugdíjas #nyugdíjrendszer #kisnyugdíjas #13. havi nyugdíj #nyugdíjasok #lázár jános #miniszter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:12
09:11
09:03
08:44
08:37
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 14.
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság
2025. október 14.
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
2025. október 14.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 15. szerda
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
1 hónapja
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
2 hónapja
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
4
1 hónapja
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
5
3 hónapja
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
BUBOR
Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegű kínálati kamatláb. Ez az alapja egyes hitelek kamatának, a változó kamatozású hitelek jellemzően a 3, 6 vagy 12 hónapos BUBOR-hoz vannak kötve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 07:00
Ideje bankot váltani: újra itt vannak az ingyenes bankszámlák, rengeteget spórolhatsz - OTP, Erste, CIB, UniCredit, Raiffeisen díj nélküli számlacsomagok
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 06:31
Kitört a batáta-háború a diszkontokban: durván alá ment a Lidl árazásának az Aldi
Agrárszektor  |  2025. október 15. 08:14
Egyre több a külföldi szilva ezeken a piacokon: innen érkezik a java