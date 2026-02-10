2026. február 10. kedd Elvira
4 °C Budapest
Férfi sötétben dolgozik laptopon az asztalnál ülve. Hálózati biztonság. Hacker nyomkövetés. Kiberbűnözés koncepció.
Gazdaság

Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt

Pénzcentrum
2026. február 10. 12:53

A One Magyarország Zrt. arra hívja fel a figyelmet, hogy csalók a nevükben küldenek adathalász e-maileket, SMS-eket és kezdeményeznek telefonhívásokat. A vállalat részletes tájékoztatást adott ki arról, hogyan ismerhetők fel a hamis megkeresések, és mit kell tenni, ha valaki már áldozattá vált.

A One Magyarország Zrt. közleménye szerint az elmúlt időszakban megszaporodtak azok a csalási kísérletek, amelyek során ismeretlenek a szolgáltató nevével visszaélve próbálnak pénzt vagy személyes adatokat kicsalni az ügyfelektől. A csalók jellemzően számlabefizetésre felszólító e-maileket küldenek, amelyekben egy linkre kattintva kínálnak fizetési lehetőséget.

Az adathalász üzenetek egyik leggyakoribb ismertetőjegye a sürgető hangvétel: „azonnali befizetésre”, „utolsó felszólításra” hivatkoznak, és gyakran az üzenet tárgyában is szerepel valamilyen azonosító szám. Gyanúra adhat okot az is, ha az e-mail ismeretlen vagy gyanús címről érkezik. A One hangsúlyozza: kizárólag hivatalos e-mail-címekről keresi ügyfeleit.

Szintén figyelmeztető jel lehet, ha a levélben található link nem a megszokott hivatalos weboldalra vagy alkalmazásba vezet, hanem csak arculatában hasonlít a One felületeire. Ezek a hamis oldalak sokszor megtévesztően élethűek, ezért különösen fontos a webcím ellenőrzése. A közlemény szerint a csatolmány megnyitására, illetve személyes vagy banki adatok megadására felszólító üzenetek szinte biztosan csalási kísérletek.

Kapcsolódó cikkeink:

A One arra kéri ügyfeleit, hogy gyanús e-mail esetén ne kattintsanak a benne szereplő linkekre, ne nyissák meg a csatolmányokat, és semmilyen adatot ne adjanak meg. Az ilyen leveleket nem törölni kell, hanem továbbítani a szolgáltató ügyfélszolgálati e-mail-címére.

A vállalat arra is figyelmeztet, hogy a csalók nemcsak e-mailben, hanem SMS-ben és telefonon is próbálkoznak. A One hangsúlyozza: soha nem kér jelszót, banki adatot vagy személyes információt semmilyen indokkal. Ha valaki a cég nevében telefonál, és a hívás gyanús, az ügyfélnek javasolt bontani a vonalat, majd a hivatalos ügyfélszolgálati számot hívni vissza.

Azoknak, akik már rákattintottak egy gyanús linkre vagy adatot adtak meg, a One több lépést is javasol: azonnali kapcsolatfelvételt a bankkal, rendőrségi bejelentést, jelszavak megváltoztatását, valamint a készülék átvizsgálását és szükség esetén gyári visszaállítását. A csalást minden esetben érdemes jelezni a szolgáltató felé is.
Címlapkép: Getty Images
