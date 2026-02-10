A vállalat vezetése szerint a nehéz időszak után fordulat következhet a globális luxuspiacon.
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
A One Magyarország Zrt. arra hívja fel a figyelmet, hogy csalók a nevükben küldenek adathalász e-maileket, SMS-eket és kezdeményeznek telefonhívásokat. A vállalat részletes tájékoztatást adott ki arról, hogyan ismerhetők fel a hamis megkeresések, és mit kell tenni, ha valaki már áldozattá vált.
A One Magyarország Zrt. közleménye szerint az elmúlt időszakban megszaporodtak azok a csalási kísérletek, amelyek során ismeretlenek a szolgáltató nevével visszaélve próbálnak pénzt vagy személyes adatokat kicsalni az ügyfelektől. A csalók jellemzően számlabefizetésre felszólító e-maileket küldenek, amelyekben egy linkre kattintva kínálnak fizetési lehetőséget.
Az adathalász üzenetek egyik leggyakoribb ismertetőjegye a sürgető hangvétel: „azonnali befizetésre”, „utolsó felszólításra” hivatkoznak, és gyakran az üzenet tárgyában is szerepel valamilyen azonosító szám. Gyanúra adhat okot az is, ha az e-mail ismeretlen vagy gyanús címről érkezik. A One hangsúlyozza: kizárólag hivatalos e-mail-címekről keresi ügyfeleit.
Szintén figyelmeztető jel lehet, ha a levélben található link nem a megszokott hivatalos weboldalra vagy alkalmazásba vezet, hanem csak arculatában hasonlít a One felületeire. Ezek a hamis oldalak sokszor megtévesztően élethűek, ezért különösen fontos a webcím ellenőrzése. A közlemény szerint a csatolmány megnyitására, illetve személyes vagy banki adatok megadására felszólító üzenetek szinte biztosan csalási kísérletek.
A One arra kéri ügyfeleit, hogy gyanús e-mail esetén ne kattintsanak a benne szereplő linkekre, ne nyissák meg a csatolmányokat, és semmilyen adatot ne adjanak meg. Az ilyen leveleket nem törölni kell, hanem továbbítani a szolgáltató ügyfélszolgálati e-mail-címére.
A vállalat arra is figyelmeztet, hogy a csalók nemcsak e-mailben, hanem SMS-ben és telefonon is próbálkoznak. A One hangsúlyozza: soha nem kér jelszót, banki adatot vagy személyes információt semmilyen indokkal. Ha valaki a cég nevében telefonál, és a hívás gyanús, az ügyfélnek javasolt bontani a vonalat, majd a hivatalos ügyfélszolgálati számot hívni vissza.
Azoknak, akik már rákattintottak egy gyanús linkre vagy adatot adtak meg, a One több lépést is javasol: azonnali kapcsolatfelvételt a bankkal, rendőrségi bejelentést, jelszavak megváltoztatását, valamint a készülék átvizsgálását és szükség esetén gyári visszaállítását. A csalást minden esetben érdemes jelezni a szolgáltató felé is.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 176,21 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 129 854,13 ponton zárt hétfőn.
A dollár gyengülése és a magas hazai kamatszint továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára.
A piacon továbbra is az OTP Private Banking számít piacvezetőnek, 3676 milliárd forintos kezelt vagyonnal, ami a teljes szektor mintegy 28 százalékának felel meg.
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
ost összegyűjtöttük, mely cikkek pörögtek a legjobban 2026 6.hetében, és miért váltottak ki ekkora érdeklődést.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az Európai Bizottság frissen közzétett Megfizethető Energia Cselekvési Terve az energiaárak mérséklését tűzi ki célul,
A nyugati korlátozások dacára dinamikusan bővül az A7 orosz pénzügyi társaság.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a magyar gazdaság gyenge teljesítményét elsősorban külső tényezőkkel, mindenekelőtt a német gazdaság problémáival magyarázza.
Rekordmagasságba, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka január végére a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Mol jelentős előrehaladást ért el a százhalombattai Dunai Finomító tűzkárt szenvedett AV3 üzemének helyreállításában.
Tizenöt hónapos mélypontra, 66 000 dollárra esett a Bitcoin árfolyama, noha Donald Trump amerikai elnök korábban látványosan a kriptovaluták mellé állt.
Az Amazon 200 milliárd dollárt tervez mesterséges intelligenciára és kapcsolódó infrastruktúrára költeni, jóval túlszárnyalva a tavalyi 125 milliárdos MI-kiadását.
A SAFE programot létrehozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok jogállamisági feltételekhez kössék a terv elfogadását.
Az előző év azonos időszakához mérten 1,8, az előző hónaphoz képest 0,9%-kal bővült az ipari termelés
Pénteken érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-ei országgyűlési választásról.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 3492,59 pontos, 2,62 százalékos csökkenéssel 129 819,11 ponton zárt csütörtökön.
