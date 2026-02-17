2026. február 17. kedd Donát
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kétszáz forint - magyar pénz
Gazdaság

Megmozdult a forint kedd reggelre: mutatjuk a főbb számokat

MTI
2026. február 17. 07:27

Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 377,57 forinton jegyezték hét órakor a hétfő esti 377,54 forint után. A dollár jegyzése 318,54 forintról 318,76 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 413,95 forintról 414,50 forintra drágult.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az euró árfolyam 1,1845 dollárra gyengült a hétfő esti 1,1852 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:27
07:01
06:29
06:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 16. 16:56
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 16. 17:44
Körlevélben figyelmeztették az ATV munkatársait: sok negatív komment jöhet a Csatt visszatérésekor
A Csatt és a Csatt.2 újraindulása előtt belső körlevélben figyelmeztette munkatársait az ATV: a csat...
iO Charts  |  2026. február 16. 13:14
A tőzsdéről jelentem - Kinsale Capital 2025 Q4
KNSL quotes by TradingView Mit tartalmaz a tőzsdéről jelentem rovat? A Tőzsdéről jelentem rovat egyf...
Bankmonitor  |  2026. február 16. 12:13
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő ma...
Holdblog  |  2026. február 16. 09:03
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Itt az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat!
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 17.
Megszólalt az Answear hazai vezetője: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 16.
Megijedtek a sztrájktól a magyarok: mitől kezdtek el félni ennyien - minden egy irányba mutat
2026. február 16.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 17. kedd
Donát
8. hét
Február 17.
Húshagyókedd
Február 17.
Nemzetközi palacsintanap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
7 napja
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
3
1 hete
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
4
2 hete
Fontos bejelentést tett a MOHU: erről mindenkinek tudnia kell, aki visszaváltja a palackjait
5
4 napja
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruvédelem biztosítás
a biztosítás hatálya alá tartozó bankkártyával megvásárolt termékben bekövetkezett meghatározott kárt, - amely a vásárlástól számított néhány hónapon belül következett be - a biztosító a biztosítási feltételek szerint megtéríti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 06:29
Ezek a legjobb indukciós főzőlapok 2026-ban: sokszázezres csúcstermék bőgött le a nagy teszten
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 06:01
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
Agrárszektor  |  2026. február 17. 07:07
Megjött a friss jelentés: érdekes dolog történik az uborkával Európában