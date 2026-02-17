Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Megmozdult a forint kedd reggelre: mutatjuk a főbb számokat
Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 377,57 forinton jegyezték hét órakor a hétfő esti 377,54 forint után. A dollár jegyzése 318,54 forintról 318,76 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 413,95 forintról 414,50 forintra drágult.
Az euró árfolyam 1,1845 dollárra gyengült a hétfő esti 1,1852 dollárról.
Januári orosz légicsapás következtében megszakadt az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia irányába.
Az amerikai földgázárak rendkívüli ingadozást mutattak az elmúlt hetekben.
Ha a politikai és társadalmi akadályokat sikerülne leküzdeni, a korona feladása a becslések szerint legalább négy évet venne igénybe.
Éppen akkor szünteti meg Kína a napelemes termékek exportját segítő áfa-visszatérítést, amikor Magyarországon jelentős állami támogatási programok indulnak.
Történelmi csúcsot döntött a Magyarországról kivándorlók száma 2024-ben, amikor először haladta meg az évi 40 ezres lélektani határt.
A holland Spar Holding operatív igazgatója 2026 tavaszán, több mint egy évtized után távozik pozíciójából.
Kiderült, mi vágta sutba a magyar gazdaság növekedési receptjét: a versenykésességünk is mélyütést kapott
A magyar infláció nem csupán nagyobb mértékű, hanem eltérő szerkezetű is volt a nyugat-európai országokhoz képest.
Míg 2018-ban 740 ezren igényelték az szja-bevallás tervezetének postai kiküldést, addig 2025-ben már csak 75 ezren éltek ezzel a lehetőséggel.
Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Óriási aranyláz ütötte fel a fejét a világban: Magyarország is rákapott az ízére, nagyon rég láttunk ilyet - vajon jó lóra tettünk?
Miközben az arany ára 2020 óta több mint a duplájára emelkedett, a világ jegybankjai példátlan felvásárlási hullámba kezdtek.
Nagyon fontos dolgot jelentettek be az euróval kapcsolatban: ez egy jó időre megváltoztathat mindent
Az Európai Központi Bank (EKB) bővíti az eurólikviditást biztosító Eurep-keretét, hogy mérsékelje az euróövezeten kívüli finanszírozási piacok zavarainak kockázatát.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
Magyarországon évente több ezer ember lép ki a börtön kapuján úgy, hogy a társadalom már az első pillanatban hátat fordít neki.
Szociális intézkedések terén Európa verhetetlen, ugyanis az egészségügy, az oktatás, a munkavédelem és a társadalmi biztonság összehasonlításában is jobban teljesít.
Blochamps elemzése szerint az egymilliárdos „gazdag-küszöb” ma már nem a kivételes vagyont jelöli, sokkal inkább az elmúlt évtized inflációját és ingatlanár-robbanását tükrözi.
A munkás nem biztosította magát a hevederrel, ezért az ideiglenes fa járófelületről lezuhant.
A Gödöllői Járásbíróság rendelte el a körözést, az eljárást a III. kerületi rendőrség folytatja.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
