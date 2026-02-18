Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?

Az alacsonyabb sebesség nem mindig jelent kisebb veszélyt: egy friss törésteszt szerint egy 35 km/órás ütközés akár súlyosabb sérüléseket is okozhat, mint az eddig szabványosnak számító 50 km/órás baleset. A jelenség különösen az idősebb utasokat érinti, és rávilágít arra, hogy az autók biztonsági rendszerei nem minden sebességtartományban működnek optimálisan.

Nem mindig igaz, hogy az alacsonyabb sebesség automatikusan kisebb sérülésveszéllyel jár. Erre jutott a ADAC balesetkutatása és egy friss törésteszt is, amely mindössze 35 km/órás ütközési sebességnél zajlott. Az eredmények különösen az idősebb járműutasok szempontjából figyelemre méltók, és új feladatokat adnak az autógyártóknak.

A mérések szerint bizonyos frontális ütközési helyzetekben a 35 km/órás baleset nagyobb sérüléskockázatot jelenthet, mint a klasszikus, 50 km/órás tesztsebesség. Ez elsőre ellentmond a józan észnek, a magyarázat azonban a biztonsági rendszerek működésében rejlik. Az autók visszatartórendszereit – különösen a biztonsági öv erőhatárolóit – jellemzően az eddig alkalmazott szabványokra optimalizálták, amelyek nem minden esetben reagálnak megfelelően alacsonyabb tempónál.

Az ADAC egy kínai kisautót, az MG3-at vetette alá összehasonlító vizsgálatnak. A modell már korábban is szerepelt 50 km/órás frontális törésteszten, most pedig 35 km/órás sebességgel, deformálható akadálynak ütköztették. Bár az akadály az energia egy részét elnyelte, a vezetőülésben mért terhelések mégis magasabbak voltak, mint a nagyobb sebességű tesztnél. A szakértők szerint ennek fő oka, hogy 35 km/óránál a biztonsági öv erőhatárolója sok esetben nem lép működésbe, így az utas szinte csillapítás nélkül „esik bele” az övbe, ami különösen a mellkast terheli.

Ez a hatás az idősebbeknél még súlyosabb következményekkel járhat. Az emberi test az életkor előrehaladtával kevésbé ellenálló a hirtelen terhelésekkel szemben, ezért az alacsonyabb sebességű, jellemzően városi balesetek sem tekinthetők automatikusan kevésbé veszélyesnek. A teszteredmények egybecsengenek az ADAC balesetkutatásának statisztikáival, amelyek szintén magasabb sérülési kockázatot mutatnak ebben a tartományban.

A felismerésekre reagálva a Euro NCAP 2026-tól új értékelési kritériumként vezeti be a 35 km/órás frontális töréstesztet. Ez azt jelenti, hogy az új autóknak a jövőben nemcsak egyetlen, megszokott ütközési szcenárióban kell jól teljesíteniük, hanem szélesebb sebességtartományban is hatékony védelmet kell nyújtaniuk. A biztonsági rendszerek hangolása így elkerülhetetlenül átalakul.

Az üzenet egyértelmű: a közlekedésbiztonság nem kizárólag a nagy sebességről szól. A mindennapi, alacsonyabb tempójú balesetekben is komoly kockázatok rejlenek, amelyekre a járműveknek és a gyártóknak egyaránt fel kell készülniük. Az új tesztek célja éppen az, hogy ezekre a kevésbé látványos, de annál gyakoribb helyzetekre is nagyobb figyelem jusson.