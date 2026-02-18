2026. február 18. szerda Bernadett
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
3D animáció a környezetbarát elektromos jármű kísérleti töréstesztjéről egy laboratóriumban. Közlekedési baleset szimulációja. Új generációs autó tesztelése a biztonsági paraméterek ellenőrzésére és módosítására.
Autó

Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?

Pénzcentrum
2026. február 18. 06:28

Az alacsonyabb sebesség nem mindig jelent kisebb veszélyt: egy friss törésteszt szerint egy 35 km/órás ütközés akár súlyosabb sérüléseket is okozhat, mint az eddig szabványosnak számító 50 km/órás baleset. A jelenség különösen az idősebb utasokat érinti, és rávilágít arra, hogy az autók biztonsági rendszerei nem minden sebességtartományban működnek optimálisan.

Nem mindig igaz, hogy az alacsonyabb sebesség automatikusan kisebb sérülésveszéllyel jár. Erre jutott a ADAC balesetkutatása és egy friss törésteszt is, amely mindössze 35 km/órás ütközési sebességnél zajlott. Az eredmények különösen az idősebb járműutasok szempontjából figyelemre méltók, és új feladatokat adnak az autógyártóknak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mérések szerint bizonyos frontális ütközési helyzetekben a 35 km/órás baleset nagyobb sérüléskockázatot jelenthet, mint a klasszikus, 50 km/órás tesztsebesség. Ez elsőre ellentmond a józan észnek, a magyarázat azonban a biztonsági rendszerek működésében rejlik. Az autók visszatartórendszereit – különösen a biztonsági öv erőhatárolóit – jellemzően az eddig alkalmazott szabványokra optimalizálták, amelyek nem minden esetben reagálnak megfelelően alacsonyabb tempónál.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ADAC egy kínai kisautót, az MG3-at vetette alá összehasonlító vizsgálatnak. A modell már korábban is szerepelt 50 km/órás frontális törésteszten, most pedig 35 km/órás sebességgel, deformálható akadálynak ütköztették. Bár az akadály az energia egy részét elnyelte, a vezetőülésben mért terhelések mégis magasabbak voltak, mint a nagyobb sebességű tesztnél. A szakértők szerint ennek fő oka, hogy 35 km/óránál a biztonsági öv erőhatárolója sok esetben nem lép működésbe, így az utas szinte csillapítás nélkül „esik bele” az övbe, ami különösen a mellkast terheli.

Ez a hatás az idősebbeknél még súlyosabb következményekkel járhat. Az emberi test az életkor előrehaladtával kevésbé ellenálló a hirtelen terhelésekkel szemben, ezért az alacsonyabb sebességű, jellemzően városi balesetek sem tekinthetők automatikusan kevésbé veszélyesnek. A teszteredmények egybecsengenek az ADAC balesetkutatásának statisztikáival, amelyek szintén magasabb sérülési kockázatot mutatnak ebben a tartományban.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A felismerésekre reagálva a Euro NCAP 2026-tól új értékelési kritériumként vezeti be a 35 km/órás frontális töréstesztet. Ez azt jelenti, hogy az új autóknak a jövőben nemcsak egyetlen, megszokott ütközési szcenárióban kell jól teljesíteniük, hanem szélesebb sebességtartományban is hatékony védelmet kell nyújtaniuk. A biztonsági rendszerek hangolása így elkerülhetetlenül átalakul.

Az üzenet egyértelmű: a közlekedésbiztonság nem kizárólag a nagy sebességről szól. A mindennapi, alacsonyabb tempójú balesetekben is komoly kockázatok rejlenek, amelyekre a járműveknek és a gyártóknak egyaránt fel kell készülniük. Az új tesztek célja éppen az, hogy ezekre a kevésbé látványos, de annál gyakoribb helyzetekre is nagyobb figyelem jusson.
Címlapkép: Getty Images
#autó #biztonság #autóipar #idősek #autógyártás #adac #autók #autóbaleset #közlekedésbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:28
05:25
04:29
03:22
22:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 17.
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 18.
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
2026. február 17.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
2026. február 17.
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
1 hónapja
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
1 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
4
6 napja
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
5
4 hete
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
PÉNZÜGYI KISOKOS
CAMEL-módszer
A bankok értékelésére a nemzetközi gyakorlatban bevett módszer. A bankokat a következő öt fő szempont alapján értékelik: tőkemegfelelés (Capital adequacy), eszközminőség (Asset quality), menedzsment (Management), jövedelmezőség (Earnings) és likviditás (Liquidity).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 05:25
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 04:29
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
Agrárszektor  |  2026. február 18. 06:03
Lehullt a lepel: tényleg káros a növényvédelem itthon?
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel