Kvíz: Megbabonáz az arany csillogása? Fogadjunk, ezt a 10 dolgot eddig nem tudtad róla!

Kvíz

Pénzcentrum
2025. október 13. 17:56

Bár már régóta nem használunk aranytallérokat fizetőeszközként, az arany most is a világ egyik elértékesebb, meghatározó jelentőséggel bíró ásványi anyaga. Te tudod, melyik ország rendelkezik a legnagyobb aranytartalékkal, vagy hogy hol termelik ki a legtöbb aranyat a világon? Hallottál már az aranylázról és a világ legnagyobb, gigantikus méretű aranyrögeiről? Ha téged is lenyűgöz az arany csillogása, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, tedd próbára tudásod vagy tanulj megint valami újat!

1/10 kérdés
Hány kilós a világ legnagyobb, "Welcome Stranger" névre keresztelt aranyröge, amit 1869-ben találtak?
123
13
45
72
2/10 kérdés
Mi az arany vegyjele a periódusos rendszerben?
Na
Au
Ca
Ag
3/10 kérdés
Melyik ország rendelkezik a világ legnagyobb aranytartalékával 2025-ben?
USA
Szaúd-Arábia
Oroszország
Kína
4/10 kérdés
Milyen mértékegységgel mérik az arany tisztaságát?
mól
kandela
kelvin
karát
5/10 kérdés
Hány karátos a tiszta (99,99%-os) arany?
24
18
14
22
6/10 kérdés
Hol fedezték fel a világ legnagyobb, ma is egyben lévő aranyrögét 1983-ban?
Brazília
Ausztrália
Mexikó
Kalifornia
7/10 kérdés
Mikor volt a kaliforniai aranyláz?
1901-1917
1735-1952
1678-1698
1848-1855
8/10 kérdés
Melyik híres felfedező hajózott az Újvilágba az amerikai őslakosok aranyának megszerzése céljából?
Hernán Cortés
Magellán
Tengerész Henrik
Kolumbusz Kristóf
9/10 kérdés
Melyik ország termelte ki a legtöbb aranyat a világon 2024-ben?
Dél-afrikai Köztársaság
Oroszország
Kína
Indonézia
10/10 kérdés
Miért tesztelik a színarany érméket harapással?
mert a színarany olyan puha, hogy benne marad a fokunk nyoma
mert a színaranynak nincs fémes íze a szájban
mert a színarany olyan kemény, hogy beletörik a fogunk
mert a színarany soha nem karcolódik meg
Címlapkép: Getty Images
#arany #aranyláz #gazdaság #kereskedelem #világ #történelem #aranytartalék #aranybánya #kvíz #pénzügyi kvíz #általános műveltségi kvíz

