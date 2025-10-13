Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár már régóta nem használunk aranytallérokat fizetőeszközként, az arany most is a világ egyik elértékesebb, meghatározó jelentőséggel bíró ásványi anyaga. Te tudod, melyik ország rendelkezik a legnagyobb aranytartalékkal, vagy hogy hol termelik ki a legtöbb aranyat a világon? Hallottál már az aranylázról és a világ legnagyobb, gigantikus méretű aranyrögeiről? Ha téged is lenyűgöz az arany csillogása, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, tedd próbára tudásod vagy tanulj megint valami újat!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Megbabonáz az arany csillogása? Fogadjunk, ezt a 10 dolgot eddig nem tudtad róla! 1/10 kérdés Hány kilós a világ legnagyobb, "Welcome Stranger" névre keresztelt aranyröge, amit 1869-ben találtak? 123 13 45 72 Következő kérdés 2/10 kérdés Mi az arany vegyjele a periódusos rendszerben? Na Au Ca Ag Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik ország rendelkezik a világ legnagyobb aranytartalékával 2025-ben? USA Szaúd-Arábia Oroszország Kína Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen mértékegységgel mérik az arany tisztaságát? mól kandela kelvin karát Következő kérdés 5/10 kérdés Hány karátos a tiszta (99,99%-os) arany? 24 18 14 22 Következő kérdés 6/10 kérdés Hol fedezték fel a világ legnagyobb, ma is egyben lévő aranyrögét 1983-ban? Brazília Ausztrália Mexikó Kalifornia Következő kérdés 7/10 kérdés Mikor volt a kaliforniai aranyláz? 1901-1917 1735-1952 1678-1698 1848-1855 Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik híres felfedező hajózott az Újvilágba az amerikai őslakosok aranyának megszerzése céljából? Hernán Cortés Magellán Tengerész Henrik Kolumbusz Kristóf Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik ország termelte ki a legtöbb aranyat a világon 2024-ben? Dél-afrikai Köztársaság Oroszország Kína Indonézia Következő kérdés 10/10 kérdés Miért tesztelik a színarany érméket harapással? mert a színarany olyan puha, hogy benne marad a fokunk nyoma mert a színaranynak nincs fémes íze a szájban mert a színarany olyan kemény, hogy beletörik a fogunk mert a színarany soha nem karcolódik meg Eredmények

Címlapkép: Getty Images

