Az OECD 2026-tól hatályos új iránymutatása jelentősen átalakítja a globális minimumadó szabályozását
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, komoly válságba került a hazai műanyag-biznisz: ez lehet az iparág jövője
A Mol-leányvállalat Mohu hulladékgazdálkodási koncessziója másfél év után sem hozott jelentős környezetvédelmi eredményeket. Bár a szelektív hulladékgyűjtés enyhén nőtt, az újrahasznosítás aránya visszaesett a lakosság körében - írja a G7.
Az ágazat nagy része 2023 közepén került a Mohu koncessziójába, ami jelentős változásokat hozott. Míg korábban az ipari szelektív gyűjtés versenypiaci alapon működött, a lakossági hulladékkezelést pedig nonprofit állami-önkormányzati társaságok végezték, az új rendszerben a vállalati hulladékkezelés költségei jelentősen megemelkedtek. A bevezetett kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) díja Európában a legmagasabb lett, miközben a lakossági díjak változatlanok maradtak. Egy korábbi cikkünkben egyébként nemcsak a hazai, hanem az európai, (a hazaihoz hasonló) negatív trendeket is körbejártuk.
A magyarországi rendszer átalakítása számos problémát okozott: bonyolultabbá vált a hulladékleadás, hiányoztak a zöldhulladékos zsákok, a fővárosi kukások sztrájkoltak, és a palackvisszaváltó rendszer is sok technikai hibával működött. A legfontosabb kérdés azonban az, hogy teljesülnek-e az EU által elvárt visszagyűjtési és újrahasznosítási arányok.
Az adatok átláthatósága is problémás. Az Egységes Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) 2024-es adatai még nem ismertek, az Energiaügyi Minisztérium pedig arra hivatkozva nem adta ki az alapvető hulladékgazdálkodási adatokat, hogy azokat csak kétévente kell az EU-nak jelenteni. A KSH és a Mohu által közzétett adatok között is eltérések vannak.
A KSH adatai szerint 2024-ben a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége a betétdíjas rendszerben visszaváltott csomagolásokkal együtt elérte a 2021-es szintet. Ennek fele biohulladék, a növekedés főként a műanyag és az üveg visszagyűjtésében mutatkozott. Az üveg esetében azonban a növekedés nem pozitív fejlemény, mivel a környezetbarát többutas palackok helyét egyutas csomagolások veszik át.
Aggasztó, hogy az újrahasznosítás aránya jelentősen visszaesett. A KSH adatai szerint 2024-ben a begyűjtött települési hulladéknak csupán 25 százalékát hasznosították újra, szemben a 2022-es 30 százalékkal. Még a betétdíjas rendszer adataival együtt is csak 27 százalékra nő ez az arány.
A Mohu szerint nem volt visszaesés, és folyamatosan fejlesztik a szelektív gyűjtést. Szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az adatokban a koncesszió indulása óta kevésbé lehet megbízni, és előfordul, hogy a hulladékgyűjtő és -hasznosító vállalatok adatai megkettőzve kerülnek a rendszerbe.
Összességében a koncesszió másfél éve alatt enyhén nőtt a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, az újrahasznosítotté viszont csökkent a lakosság körében. Közben az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, mivel szerintük jogtalanul kötöttek 35 éves koncessziós szerződést a Mohuval.
Egy orosz támadást követően nemrég leállt a Barátság Kőolajvezeték.
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
Amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.
Januári orosz légicsapás következtében megszakadt az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia irányába.
Az amerikai földgázárak rendkívüli ingadozást mutattak az elmúlt hetekben.
Ha a politikai és társadalmi akadályokat sikerülne leküzdeni, a korona feladása a becslések szerint legalább négy évet venne igénybe.
Éppen akkor szünteti meg Kína a napelemes termékek exportját segítő áfa-visszatérítést, amikor Magyarországon jelentős állami támogatási programok indulnak.
Történelmi csúcsot döntött a Magyarországról kivándorlók száma 2024-ben, amikor először haladta meg az évi 40 ezres lélektani határt.
A holland Spar Holding operatív igazgatója 2026 tavaszán, több mint egy évtized után távozik pozíciójából.
Kiderült, mi vágta sutba a magyar gazdaság növekedési receptjét: a versenykésességünk is mélyütést kapott
A magyar infláció nem csupán nagyobb mértékű, hanem eltérő szerkezetű is volt a nyugat-európai országokhoz képest.
Míg 2018-ban 740 ezren igényelték az szja-bevallás tervezetének postai kiküldést, addig 2025-ben már csak 75 ezren éltek ezzel a lehetőséggel.
Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Eltelt egy újabb hét, ez az évben már a hetedik volt. Mutatjuk, mely cikkeket érdekelték a legtöbb embert február idusán.
Óriási aranyláz ütötte fel a fejét a világban: Magyarország is rákapott az ízére, nagyon rég láttunk ilyet - vajon jó lóra tettünk?
Miközben az arany ára 2020 óta több mint a duplájára emelkedett, a világ jegybankjai példátlan felvásárlási hullámba kezdtek.
Nagyon fontos dolgot jelentettek be az euróval kapcsolatban: ez egy jó időre megváltoztathat mindent
Az Európai Központi Bank (EKB) bővíti az eurólikviditást biztosító Eurep-keretét, hogy mérsékelje az euróövezeten kívüli finanszírozási piacok zavarainak kockázatát.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
Magyarországon évente több ezer ember lép ki a börtön kapuján úgy, hogy a társadalom már az első pillanatban hátat fordít neki.
Szociális intézkedések terén Európa verhetetlen, ugyanis az egészségügy, az oktatás, a munkavédelem és a társadalmi biztonság összehasonlításában is jobban teljesít.
Blochamps elemzése szerint az egymilliárdos „gazdag-küszöb” ma már nem a kivételes vagyont jelöli, sokkal inkább az elmúlt évtized inflációját és ingatlanár-robbanását tükrözi.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén