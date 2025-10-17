2025. október 17. péntek Hedvig
Large bookshelf with a multitude of antique books
Kvíz

Kvíz: Igazi könyvmoly vagy és jól ismered a magyar regényeket, írókat is? Ez a 10 kérdés nem foghat ki rajtad!

Pénzcentrum
2025. október 17. 18:04

Október 18-a a magyar regényírás napja, melyet Dugonics Andrásnak, a magyar regényírás úttörőjének születésnapján tartanak minden évben. Ezen a napon a magyar regényirodalomról emlékezünk meg, regényíróinkat ünnepeljük. Ezért a mai kvíz során magyar regények és regényírók világába kalandozunk! Te mennyit tudsz a témáról? 

Kvíz: Igazi könyvmoly vagy és jól ismered a magyar regényeket, írókat is? Ez a 10 kérdés nem foghat ki rajtad!

1/10 kérdés
Ki írta az Egri csillagok című regényt, mely 2005-ben a Nagy Könyv szavazás győztese lett?
Tamási Áron
Molnár Ferenc
Fekete István
Gárdonyi Géza
2/10 kérdés
Melyik nem egy Móricz Zsigmond-regény az alábbiak közül?
Árvácska
Légy jó mindhalálig
Szent Péter esernyője
Rokonok
3/10 kérdés
Mi a címe Szabó Magda híres regényének, melyből film is készült Helen Mirren főszereplésével?
Az ajtó
Az asztal
Az ablak
Az alkóv
4/10 kérdés
Melyik magyar író volt nemcsak hazánk, hanem a világ egyik legtermékenyebb írója is?
Hegedüs Géza
Jókai Mór
Nemere István
Lőrinc L. László
5/10 kérdés
Ki kapott elsőként irodalmi Nobel-díjat a magyar írók közül?
Krasznahorkai László
Kertész Imre
Esterházy Péter
Nádas Péter
6/10 kérdés
Melyik magyar regény kezdődik ezzel a mondattal? "Kun Béla repülőgépen menekült az országból."
Ottlik Géza: Iskola a határon
Kosztolányi Dezső: Édes Anna
Örkény István: Tóték
Rideg Sándor: Indul a bakterház
7/10 kérdés
Milyen legenda a címe Szerb Antal híres regényének?
Pemberley
Plymouth
Pendragon
Pettigrew
8/10 kérdés
Kinek a műve A Négyszögletű Kerek Erdő?
Lázár Ervin
Marék Veronika
Varró Dániel
Berg Judit
9/10 kérdés
Melyik kortárs magyar író krimisorozata a Bűnös Budapest?
Moldova György
Vámos Miklós
Böszörményi Gyula
Kondor Vilmos
10/10 kérdés
Melyik magyar regény szereplői Csónakos, Áts Feri, és Geréb Dezső?
Nyár a szigeten
A Pál utcai fiúk
Légy jó mindhalálig
Tüskevár
Címlapkép: Getty Images
