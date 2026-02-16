2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Euro bankjegyekből álló zökkenőmentes háttér - pénzhalom
Gazdaság

Újabb ország vezetheti be az eurót hamarosan: a végén már tényleg csak a magyarok maradnak?

Pénzcentrum
2026. február 16. 12:15

Svédországban újra napirenden van az euró bevezetése, ezúttal főként geopolitikai megfontolásokból. Az orosz fenyegetés és a nagyhatalmi vetélkedés miatt egyre többen gondolják úgy, hogy az országnak érdemes lenne szorosabban integrálódnia Európába - írja a Bloomberg.

A svéd kormány támogatja az euróbevezetés előnyeit és hátrányait feltáró vizsgálat elindítását, jelentette be Elisabeth Svantesson pénzügyminiszter egy parlamenti vitán. A kezdeményezés Cecilia Rönn liberális párti képviselőtől származik, aki szerint bár Svédország már NATO-tag, a valutakooperációból még kimarad.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fordulat mögött Lars Calmfors közgazdász áll, aki a 2003-as, az eurót elutasító népszavazás előtt még óvatosságra intett, most viszont a közös valuta mellett érvel. Véleménye szerint az eurózóna kereskedelemre és befektetésekre gyakorolt pozitív hatása jelentősebbnek bizonyult a vártnál, miközben a svéd és az eurózónás gazdasági ciklusok közeledtek egymáshoz.

Az üzleti szféra régóta sürgeti a váltást. Christer Gardell, a Cevian Capital alapítója szerint a kis, alacsony likviditású és volatilis korona hátrányt jelent a svéd ipar számára. A szomszédos Finnország is arra bátorítja Svédországot és Dániát, hogy csatlakozzanak a valutaövezethez.

Most érkezett! Hamarosan bevezetheti Románia az eurót - a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
EZ IS ÉRDEKELHET
Most érkezett! Hamarosan bevezetheti Románia az eurót - a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
Az eurózóna 2026. január 1-jével, Bulgária csatlakozásával bővült 21 tagúra.

Az akadályok azonban jelentősek. A svédek csaknem fele továbbra is ellenzi az eurót és csupán harmaduk támogatja. Bár ez jobb arány, mint egy évtizede, amikor még a lakosság 75 százaléka volt ellene, a politikai támogatottság is vegyes. A pártok közül egyedül a kétszázalékos támogatottságú Liberálisok állnak egyértelműen az euró mellett.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ha a politikai és társadalmi akadályokat sikerülne leküzdeni, a korona feladása Calmfors becslése szerint legalább négy évet venne igénybe, beleértve a kétéves kötelező részvételt az árfolyam-stabilitási mechanizmusban. Rönn a NATO-csatlakozás példáját idézve bizakodó: a semlegesség feladása korábban elképzelhetetlennek tűnt, ám Oroszország Ukrajna elleni inváziója után minden a vártnál gyorsabban történt.
Címlapkép: Getty Images
#euró #európai unió #gazdaság #valuta #oroszország #svédország #euroövezet #geopolitika #orosz-ukrán háború #nato

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:10
13:06
12:58
12:52
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 13. 16:59
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 16. 12:51
Az MTVA-tól érkezett Lovász László utódja Bochkor Gábor mellé
A Nemzeti Sportrádió volt műsorvezetőjeként is ismert Risztov Éva olimpiai bajnok úszó lett Lovász L...
Bankmonitor  |  2026. február 16. 12:13
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő ma...
Holdblog  |  2026. február 16. 09:03
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Itt az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat!
Kasza Elliott-tal  |  2026. február 15. 17:02
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 16.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2026. február 16.
Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 16. hétfő
Julianna, Lilla
8. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
3 napja
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
3
6 napja
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
4
1 hete
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
5
2 hete
Fontos bejelentést tett a MOHU: erről mindenkinek tudnia kell, aki visszaváltja a palackjait
PÉNZÜGYI KISOKOS
Refinanszírozó pénzintézet
Az a pénzintézet, amely a forrást biztosítja a bank számára valamely hitel nyújtásához. Refinanszírozott hitel esetén tehát a bank a pénzügyi intézménytől kapott forrást továbbítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 13:06
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 11:45
Óriási mítosz dőlt meg a sokak által kedvelt fogyási módszerről: kamu az egész?
Agrárszektor  |  2026. február 16. 12:32
Ezt tudnod kell a fúrt kutakról: nem úgy van, ahogy sokan gondolják itthon