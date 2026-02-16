Újabb ország vezetheti be az eurót hamarosan: a végén már tényleg csak a magyarok maradnak?

Svédországban újra napirenden van az euró bevezetése, ezúttal főként geopolitikai megfontolásokból. Az orosz fenyegetés és a nagyhatalmi vetélkedés miatt egyre többen gondolják úgy, hogy az országnak érdemes lenne szorosabban integrálódnia Európába - írja a Bloomberg.

A svéd kormány támogatja az euróbevezetés előnyeit és hátrányait feltáró vizsgálat elindítását, jelentette be Elisabeth Svantesson pénzügyminiszter egy parlamenti vitán. A kezdeményezés Cecilia Rönn liberális párti képviselőtől származik, aki szerint bár Svédország már NATO-tag, a valutakooperációból még kimarad.

A fordulat mögött Lars Calmfors közgazdász áll, aki a 2003-as, az eurót elutasító népszavazás előtt még óvatosságra intett, most viszont a közös valuta mellett érvel. Véleménye szerint az eurózóna kereskedelemre és befektetésekre gyakorolt pozitív hatása jelentősebbnek bizonyult a vártnál, miközben a svéd és az eurózónás gazdasági ciklusok közeledtek egymáshoz.

Az üzleti szféra régóta sürgeti a váltást. Christer Gardell, a Cevian Capital alapítója szerint a kis, alacsony likviditású és volatilis korona hátrányt jelent a svéd ipar számára. A szomszédos Finnország is arra bátorítja Svédországot és Dániát, hogy csatlakozzanak a valutaövezethez.

Az akadályok azonban jelentősek. A svédek csaknem fele továbbra is ellenzi az eurót és csupán harmaduk támogatja. Bár ez jobb arány, mint egy évtizede, amikor még a lakosság 75 százaléka volt ellene, a politikai támogatottság is vegyes. A pártok közül egyedül a kétszázalékos támogatottságú Liberálisok állnak egyértelműen az euró mellett.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ha a politikai és társadalmi akadályokat sikerülne leküzdeni, a korona feladása Calmfors becslése szerint legalább négy évet venne igénybe, beleértve a kétéves kötelező részvételt az árfolyam-stabilitási mechanizmusban. Rönn a NATO-csatlakozás példáját idézve bizakodó: a semlegesség feladása korábban elképzelhetetlennek tűnt, ám Oroszország Ukrajna elleni inváziója után minden a vártnál gyorsabban történt.