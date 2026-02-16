Éppen akkor szünteti meg Kína a napelemes termékek exportját segítő áfa-visszatérítést, amikor Magyarországon jelentős állami támogatási programok indulnak.
Újabb ország vezetheti be az eurót hamarosan: a végén már tényleg csak a magyarok maradnak?
Svédországban újra napirenden van az euró bevezetése, ezúttal főként geopolitikai megfontolásokból. Az orosz fenyegetés és a nagyhatalmi vetélkedés miatt egyre többen gondolják úgy, hogy az országnak érdemes lenne szorosabban integrálódnia Európába - írja a Bloomberg.
A svéd kormány támogatja az euróbevezetés előnyeit és hátrányait feltáró vizsgálat elindítását, jelentette be Elisabeth Svantesson pénzügyminiszter egy parlamenti vitán. A kezdeményezés Cecilia Rönn liberális párti képviselőtől származik, aki szerint bár Svédország már NATO-tag, a valutakooperációból még kimarad.
A fordulat mögött Lars Calmfors közgazdász áll, aki a 2003-as, az eurót elutasító népszavazás előtt még óvatosságra intett, most viszont a közös valuta mellett érvel. Véleménye szerint az eurózóna kereskedelemre és befektetésekre gyakorolt pozitív hatása jelentősebbnek bizonyult a vártnál, miközben a svéd és az eurózónás gazdasági ciklusok közeledtek egymáshoz.
Az üzleti szféra régóta sürgeti a váltást. Christer Gardell, a Cevian Capital alapítója szerint a kis, alacsony likviditású és volatilis korona hátrányt jelent a svéd ipar számára. A szomszédos Finnország is arra bátorítja Svédországot és Dániát, hogy csatlakozzanak a valutaövezethez.
Az akadályok azonban jelentősek. A svédek csaknem fele továbbra is ellenzi az eurót és csupán harmaduk támogatja. Bár ez jobb arány, mint egy évtizede, amikor még a lakosság 75 százaléka volt ellene, a politikai támogatottság is vegyes. A pártok közül egyedül a kétszázalékos támogatottságú Liberálisok állnak egyértelműen az euró mellett.
Ha a politikai és társadalmi akadályokat sikerülne leküzdeni, a korona feladása Calmfors becslése szerint legalább négy évet venne igénybe, beleértve a kétéves kötelező részvételt az árfolyam-stabilitási mechanizmusban. Rönn a NATO-csatlakozás példáját idézve bizakodó: a semlegesség feladása korábban elképzelhetetlennek tűnt, ám Oroszország Ukrajna elleni inváziója után minden a vártnál gyorsabban történt.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
A lakáshitelek és az adófizetés terhei sok család költségvetését feszítik, miközben több állami könnyítés továbbra is elérhető, mégis sokszor kihasználatlan marad.
Kiderült, mi vágta sutba a magyar gazdaság növekedési receptjét: a versenykésességünk is mélyütést kapott
A magyar infláció nem csupán nagyobb mértékű, hanem eltérő szerkezetű is volt a nyugat-európai országokhoz képest.
Míg 2018-ban 740 ezren igényelték az szja-bevallás tervezetének postai kiküldést, addig 2025-ben már csak 75 ezren éltek ezzel a lehetőséggel.
Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Eltelt egy újabb hét, ez az évben már a hetedik volt. Mutatjuk, mely cikkeket érdekelték a legtöbb embert február idusán.
Óriási aranyláz ütötte fel a fejét a világban: Magyarország is rákapott az ízére, nagyon rég láttunk ilyet - vajon jó lóra tettünk?
Miközben az arany ára 2020 óta több mint a duplájára emelkedett, a világ jegybankjai példátlan felvásárlási hullámba kezdtek.
Nagyon fontos dolgot jelentettek be az euróval kapcsolatban: ez egy jó időre megváltoztathat mindent
Az Európai Központi Bank (EKB) bővíti az eurólikviditást biztosító Eurep-keretét, hogy mérsékelje az euróövezeten kívüli finanszírozási piacok zavarainak kockázatát.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
Magyarországon évente több ezer ember lép ki a börtön kapuján úgy, hogy a társadalom már az első pillanatban hátat fordít neki.
Szociális intézkedések terén Európa verhetetlen, ugyanis az egészségügy, az oktatás, a munkavédelem és a társadalmi biztonság összehasonlításában is jobban teljesít.
Blochamps elemzése szerint az egymilliárdos „gazdag-küszöb” ma már nem a kivételes vagyont jelöli, sokkal inkább az elmúlt évtized inflációját és ingatlanár-robbanását tükrözi.
A munkás nem biztosította magát a hevederrel, ezért az ideiglenes fa járófelületről lezuhant.
A Gödöllői Járásbíróság rendelte el a körözést, az eljárást a III. kerületi rendőrség folytatja.
Elég egyetlen rossz kattintás, és az összes pénzed bukhatod – így élnek vissza az MVM és NAV nevével a csalók
Az elmúlt két hónapban mintegy 150 bejelentés érkezett az NMHH-hoz hamis SMS-ek és e-mailek miatt, amelyekkel bankkártyaadatokat próbálnak kicsalni.
Többszörös lakásépítési rekord jöhet 2026-ban: a részletek megdöbbentőek, erre sokan felkapják majd a fejüket
Az építőipar továbbra is szenvedi a vállalati és a kormányzati beruházások hiányát, de nem teljesített jól a lakás szegmens sem.
Egy kisfiút megdobott, egy kislány száját és orrát pedig leragasztotta a nevelő.
A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.
A 2012-ben meghirdetett keleti nyitás stratégia nem hozott átütő sikert a magyar export diverzifikációjában, bár részsikerek azért voltak.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén
