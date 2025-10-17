2025. október 17. péntek Hedvig
sárga repceföld a Mecsek-hegységgel
Ez az apró magyar település bekerült a világ legjobb turisztikai falvai közé: elképesztő siker

2025. október 17. 16:10

Hosszúhetény a világ turisztikai térképére került: a festői mecseki falu bekerült az ENSZ Turisztikai Világszervezetének „Best Tourism Villages” programjába, ezzel hivatalosan is a világ legjobb turisztikai falvai közé sorolták. A rangos elismerést a 2025-ös kínai díjátadón vehették át, ahol több mint 50 nemzetközi szakértő titkos értékelése alapján született meg a döntés. Ez nemcsak egy pályázati siker, hanem egy közösségi diadal, amely megmutatja, hogy a helyi értékek, a fenntarthatóság és a szenvedélyes munka világszinten is utat törhet magának.

Hosszúhetény neve immár nemcsak a Mecsek szerelmeseinek cseng ismerősen, hanem a világ turisztikai térképén is előkelő helyet foglal el: a falu bekerült az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) „Best Tourism Villages” programjába. A rangos elismerést a 2025-ös díjátadón vehették át Kínában, Anji városában, ahol több mint 50 nemzetközi zsűritag titkos értékelése alapján született meg a döntés.

A siker mögött hosszú hónapok kitartó munkája áll. A pályázat ötlete először a Green Destinations Top 100 Story program kapcsán merült fel, majd jött a merészebb álom: bekerülni a világ legjobb turisztikai falvai közé. A kezdeti cél csupán az volt, hogy Hosszúhetény bekerüljön a mentorált települések közé, ám ahogy a projekt összeállt, egyre világosabbá vált: ez több lehet, mint egy előkészítő fázis.

A pályázati anyag végül közel 100 oldalas dokumentációvá nőtte ki magát, amely minden kritériumra választ adott. A prezentációs anyagok, a videós bemutató, és a közösségi történetmesélés mind hozzájárultak ahhoz, hogy a zsűri figyelmét felkeltse.

A díj nemcsak egyéni siker, hanem közösségi eredmény is. A falu lakói, a helyi vezetés és mindenki, aki hozzájárult a projekt megvalósításához, most méltán lehet büszke. A poszt zárása egy sportos metaforával utal a jövőre: „az előétel és a főétel már megvolt… ideje, hogy jöjjön a desszert is” – utalva ezzel egy újabb nemzetközi vállalásra, amely talán ismét Hosszúhetényt viszi majd a világ színpadára.
