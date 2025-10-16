2025. október 16. csütörtök Gál
8 °C Budapest
trump putyin tárgyalás
Világ

Budapesten találkozik Trump és Putyin

Pénzcentrum/MTI
2025. október 16. 19:38

Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – ezt az amerikai elnök jelentette be csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán nagyon produktívnak nevezte a megbeszélést, amelyen megállapodtak a budapesti helyszínről, és további magas szintű amerikai-orosz előkészítő egyeztetésekről.

Trump pénteken tárgyal Volodomir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Házban.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #oroszország #világ #megállapodás #donald trump #amerikai egyesült államok #vlagyimir putyin #diplomácia

