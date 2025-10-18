Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?

Senki nem tudja elkerülni a klímaváltozás hatásait, de ezek a problémák a legszegényebbeket érintik a legsúlyosabban.
A világjárvány idején sokan a globalizáció végét vizionálták, ám a számok mást mutatnak: a nemzetközi kereskedelem soha nem volt ilyen élénk. A DHL legfrissebb adatai szerint a globális összekapcsoltság rekordmagas szinten áll, Magyarország pedig a 15. helyen szerepel a világranglistán - megelőzve több régiós versenytársat. A logisztika ma nemcsak a gazdaság ütőere, hanem a fenntarthatósági fordulat egyik kulcsszereplője is - többek között erről is beszélt a Pénzcentrumnak adott interjújában Vladimir Yatchenko, a DHL Express Hungary új ügyvezető igazgatója.
Pénzcentrum: A Covid idején sokan azt mondták: vége a globalizációnak, közelebb kell vinni a termelést. Most mégis úgy tűnik, a világ újra szállít, csak még többet. Ön szerint a globalizáció erősödik vagy gyengül?
Vladimir Yatchenko: A globalizáció nem gyengül – éppen ellenkezőleg, fejlődik és erősödik. A DHL-nél szorosan nyomon követjük a globális kereskedelem alakulását a rendszeres Global Connectedness Report segítségével, amely az áruk, tőke, információ és emberek határokon átnyúló áramlását méri. A legutóbbi jelentés világosan mutatja: a globális összekapcsoltság továbbra is rekordmagas, annak ellenére, hogy geopolitikai feszültségek és bizonytalanságok jellemzik a világot.
Ez az ellenálló képesség önmagáért beszél. Olyan országok, mint Szingapúr, Hollandia vagy Írország vezetik a listát, de különösen büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország a 15. helyen áll, megelőzve olyan régiós versenytársakat, mint Lengyelország vagy Csehország. Ez erős jelzés arra, hogy Magyarország egyre fontosabb szerepet tölt be a globális kereskedelemben.
A nemzetközi kereskedelem továbbra is a világgazdaság egyik alappillére. Az adatok azt mutatják, hogy az előre nem látott helyzetek, események és konfliktusok ellenére is a világ mélyen összekapcsolt maradt.
Az elődje három éve azt mondta: a világ rájött a járvány alatt, mennyire alulfinanszírozta a szállítmányozást, pedig kritikus fontosságú. Azóta történt valódi változás vagy minden visszarendeződött?
A pandémia valóban ébresztőként hatott a logisztikai ágazatra. Felszínre hozta, hogy több beruházásra van szükség az infrastruktúrába és technológiába. Azóta azonban érezhető előrelépés történt, főleg a digitalizáció és a kapacitásbővítés területén.
A DHL-nél kiemelt prioritásként kezeljük a technológiai és fenntarthatósági beruházásokat – ez a két hajtóerő alakítja a logisztika jövőjét. Ezek nemcsak a hatékonyságot növelik, hanem ellenállóbbá és rugalmasabbá teszik a működésünket a jövő kihívásaival szemben. Ugyanakkor az út még korántsem ért véget. Bár az iparág sokat fejlődött, továbbra is vannak fejlesztési lehetőségek. A hosszú távú sikerhez folyamatos innovációra és elkötelezettségre van szükség.
Mennyire sebezhető a logisztika, ha egy-egy régióban fellángol egy krízis? Beszélhetünk-e valamiféle pillangó-hatásról?
A logisztika természeténél fogva érzékeny a regionális instabilitásra. Egy konfliktus felboríthatja a kereskedelmi útvonalakat, megnövelheti a szállítási költségeket, és láncreakciót indíthat el a globális ellátási láncokban.
A „pillangóhatás” a mi iparágunkban nagyon is valós jelenség.
A DHL azonban ellenálló struktúrára épül. Saját légiforgalmi hálózatunknak köszönhetően képesek vagyunk gyorsan átterelni a szállítmányokat, fenntartva a szolgáltatás folyamatosságát. Ez a rugalmasság teszi lehetővé, hogy ügyfeleinket támogassuk a gyors alkalmazkodásban és a zavarok minimalizálásában.
Bár a geopolitikai kockázatok továbbra is valósak, infrastrukturális, technológiai és egyéb beruházásaink biztosítják, hogy gyorsan és hatékonyan reagáljunk, és a vállalkozások konnektivitása fennmaradhasson a világgal bizonytalan időkben is.
Sokan úgy fogalmaznak: a globális logisztika a jólét záloga, mások szerint viszont a világ egyik „gyilkosa” a karbonlábnyoma végett. Ön mit gondol erről a dilemmáról?
A globális logisztika valóban a jólét záloga - összeköti a piacokat, elősegíti a kereskedelmet és a gazdasági növekedést. Ugyanakkor tisztában vagyunk a környezeti felelősségünkkel is. A logisztika karbonlábnyoma valós probléma, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.
A DHL úttörő szerepet vállal a fenntartható logisztikában, célunk a nettó zéró kibocsátás 2050-ig. Ennek eléréséhez 2030-ig konkrét, mérhető célokat tűztünk ki: 30% fenntartható repülő-üzemanyag (SAF) használat; 60% elektromos jármű a kézbesítés utolsó szakaszában; karbonsemleges épületek bővítése és korszerűsítése.
A SAF különösen fontos, mert ez az egyik legskálázhatóbb megoldás a hosszú távú légiszállítás számára. Budapesten a járműflottánk 70%-a már elektromos, és futárainkat környezettudatos, biztonságos vezetésre képezzük ki. Idén márciusban a Budapest Airport „Greenairport Partner” fenntarthatósági díjjal ismerte el erőfeszítéseinket – ez fontos visszajelzés számunkra.
A gazdasági növekedés és a környezettudatosság nem zárják ki egymást – ez a jövő logisztikája.
A magyar cégek exportlehetőségei: mely piacokban van valódi potenciál? Például a legnagyobb Kínával? Mennyire reális, hogy a magyar KKV-k itt labdába rúgjanak?
A magyar vállalkozások, különösen a KKV-k, jelentős exportpotenciállal rendelkeznek a globális piacokon. Kína, a világ legnagyobb fogyasztói piaca, izgalmas lehetőségeket kínál, de a sikerhez alapos felkészülés és helyismeret szükséges. A vállalatunk célzott stratégiákkal segíti a KKV-kat a kínai és más piacokra való belépésben. Kína mellett például India és a MENA régió is dinamikusan növekszik, és egyre nagyobb keresletet mutat az európai minőség iránt.
A siker kulcsa a felkészültség: piackutatás, helyi üzleti szokások megértése és megbízható partnerek megtalálása. A DHL 220 országban és területen nyújt szállítási és tanácsadási szolgáltatásokat, segítve a vállalkozásokat a nemzetközi növekedésben. Mi nem csupán logisztikai szolgáltatók vagyunk – a magyar exportőrök növekedési partnerei is.
Egyáltalán mennyire van felkészülve a magyar vállalkozói kör arra, hogy kilépjen a nemzetközi piacra? És ráadásul nem is a legnagyobbakra, hanem akár itthon kevésbé ismertekre (India, Emirátusok, MENA országok)?
A magyar vállalkozók egyre nyitottabbak a nemzetközi piacok felé, ami ígéretes tendencia. Azonban a kevésbé hagyományos célpiacok – mint India, az Emirátusok vagy a MENA régió – esetében gyakran hiányzik a megfelelő piacismeret és felkészültség. A DHL-nél aktívan dolgozunk ezen: együttműködünk a HEPA-val, a HIPA-val, és tagjai vagyunk a Digitális Kereskedelmi Szövetségnek, ahol a határokon átnyúló kereskedelem ösztönzésén dolgozunk.
Világszerte a KKV-k jelentik a gazdaság gerincét – ha segítjük őket a nemzetközi terjeszkedésben, ellenállóbbá és stabilabbá válnak. A DHL globális hálózata és helyi szakértelme ebben nyújt támogatást – akár a nagy piacokra, akár az új, feltörekvő célpiacokra lépnek be.
Milyen logisztikai trendek alakítják a következő 5–10 évet? Automatizáció, drónszállítás, zöld logisztika – mennyire hype, mennyire valóság? A csomagautomaták most például nagyon mennek, de hogy drónok repkedjenek az emberek feje fölött, szabályozásilag eléggé meredeknek tűnik vagy nem?
A logisztika jövőjét az automatizáció, a zöld technológiák és a digitális innováció együttese formálja. Ezek nem csupán divatos kifejezések, hanem már most átalakítják az iparágat. A DHL minden évben kiadja a Trend Radar jelentést, amely a kulcsfontosságú innovációkat és várható hatásukat vizsgálja. A legújabb kiadás már olyan területeket is érint, mint az AI etika – jól mutatva, milyen mélyen beépül a technológia a logisztikába.
Új Innovációs Központunk Németországban a jövő logisztikai megoldásait fejleszti és teszteli. A csomagautomaták például rohamosan terjednek Magyarországon és Kelet-Európában, míg más piacokon, például Spanyolországban, továbbra is a csomagpontok dominálnak.
A drónos kézbesítés technológiája is gyorsan fejlődik – a DHL Parcelcopter projektje sikeresen tesztelte a kieső területekre történő szállítást. Bár a városi légtérben való használat még szabályozási kérdés, a technológia valós és ígéretes.
Ha egyetlen tanácsot adhatna egy magyar vállalkozónak, aki most készül kilépni a nemzetközi piacra, mi lenne az? Mit tegyen, mit ne tegyen?
Legyen vállalkozói szemléletű, és már az elejétől építse be a határokon átnyúló kereskedelmet az üzleti stratégiájába. A nemzetközi terjeszkedés elsőre ijesztőnek tűnhet, de megfelelő partnerrel és előkészülettel óriási növekedési lehetőség.
Válasszon olyan logisztikai partnert, aki nemcsak megbízható szállítást biztosít, hanem piaci trendekről, szabályozásokról és lehetőségekről is naprakész tudással támogatja.
(Címlapkép: Zákány Gergely/DHL Express Magyarország)
