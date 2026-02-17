Az ITAKA döntése nemcsak az utazási kínálatot bővíti, hanem a nyugat-magyarországi régió légi elérhetőségét is javíthatja.
Megrázó jóslatot kapott Európa legerősebb országa: brutálisan fogy a lakosság - még pár év, és több millió ember eltűnhet
Németország lakossága várhatóan közel 5 százalékkal csökken 2050-ig, ami jelentősen nagyobb visszaesés a korábban előrejelzettnél - derül ki az Ifo gazdaságkutató intézet tanulmányából - írta meg a Financital Times.
A német gazdaságkutató intézet kedden felülvizsgálta korábbi előrejelzését, amely 2050-ig mindössze 1 százalékos népességcsökkenést jósolt. Az új prognózis szerint a visszaesés közel 5 százalékos lesz, ami azt jelenti, hogy Németország lakossága 1990 óta a legalacsonyabb szintre süllyed. A felülvizsgálat a német statisztikai hivatal frissített adatain alapul.
"A demográfiai változás jelentős hatással lesz a gazdaság és a társadalom minden területére" - figyelmeztetett Joachim Ragnitz, az Ifo közgazdásza a tanulmányban.
Németország hosszú távú, körülbelül 0,4 százalékos növekedési rátája várhatóan további nyomás alá kerül, mivel a munkaerőpiac a demográfiai hanyatlás következményeivel szembesül. A 20-66 éves korosztály létszáma várhatóan mintegy 12 százalékkal csökken, míg a nyugdíjasok száma több mint 20 százalékkal nő - közölte az Ifo.
A német felosztó-kirovó nyugdíjrendszer valószínűleg egyre nagyobb nyomás alá kerül. A kormány már most költségvetésének mintegy negyedét fordítja annak támogatására, és a Szövetségi Számvevőszék 2024-ben figyelmeztetett, hogy ez az arány tovább fog növekedni.
Ragnitz arra szólította fel a döntéshozókat, hogy sürgősen vegyék figyelembe a "népesség gyorsuló csökkenését és elöregedését", különösen az egészségügyi és a hosszú távú ápolási területeken.
2050-re Németország lakossága több mint 4 millióval, körülbelül 79 millióra csökken, ami az 1990-es évek eleje óta a legalacsonyabb szint. A várható visszaesés azért is hangsúlyosabb, mert a korábbi előrejelzések tévesen túlbecsülték Németország jelenlegi népességét, amelyet a statisztikai hivatal most 2025-ben 83 millióra becsül, szemben a korábbi 85 millióval.
A 2030-ig tartó bevándorlás várhatóan jelentősen alacsonyabb lesz a korábban előrejelzettnél, miután a kormány szigorította a migrációs politikát. A születési rátákat is túlbecsülték a korábbi előrejelzésekben, az új adatok szerint 2030-ban 150 000-rel kevesebb születés várható, mint korábban feltételezték.
Az Ifo szerint 2025-ben Németország nettó bevándorlása mindössze 225 000 fő, szemben a korábbi becslés 454 000 főjével. Ez a szám várhatóan 250 000 főre emelkedik évente a következő öt évtizedben.
A népességcsökkenés elsősorban Kelet-Németországot érinti majd, míg a nyugati nagyvárosokban kevésbé lesz érezhető a hatása.
Elszólta magát Putyin erős embere: Készek vagyunk akár több millió embert is elveszíteni Ukrajnában!
Kreml-közeli források szerint az ukrajnai konfliktus rendezéséről folytatandó tárgyalásokra kijelölt orosz főtárgyaló zárt körben rendkívüli kijelentéseket tett.
Genfben ma megkezdődik az iráni–amerikai tárgyalások második fordulója, amelynek középpontjában Irán nukleáris programja és az amerikai szankciók esetleges feloldása áll.
Az orosz erők Starlink-hozzáférésének blokkolása is szerepet játszhatott a gyors ukrán előretörésben.
Kiadta az utasítást Donald Trump: ezt várja el Ukrajnától a béketárgyaláson - az oroszok is asztalhoz ülnek
Svájcban folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével.
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
Robert Fico miniszterelnök szerint a bővítéssel az ország csökkenthetné ráutaltságát a szomszédos államok által nyújtott légtérvédelmi segítségre.
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
Az amerikai elnök szerint a Béketanács "korlátlan lehetőségekkel bír", és a jövőben akár az ENSZ szerepét is átveheti.
Néhány étel sokaknál kiveri a biztosítékot, mégis nemzeti kedvenceknek számítanak. De mit árulnak el a bizarr étkek az ízlésünkről? Mutatjuk!
Döbbenet: mutációt találtak a csernobili katasztrófa áldozatainak utódainál - ez sokaknak vészjósló hír
A statisztikai korrekciók elvégzése után is szignifikáns maradt a különbség a csoportok között.
Döbbenetes új részletek derültek ki Alekszej Navalnij haláláról: óriási a felháborodás, újabb szankciók jöhetnek
Az öt európai ország a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél jelentette fel a Kremlt.
Az SPD új alapprogram kidolgozásán dolgozik, amelyben az egészségpolitikát is újragondolnák.
Az ukrán delegáció már elindult Svájcba, ahol a béketárgyalás következő fordulójára fog sor kerülni.
A háttérben zajló katonai tervezés jelentősen növeli a feszültséget a már amúgy is érzékeny amerikai–iráni viszonyban.
A NASA kutatói olyan szerves molekulákat azonosítottak a Marson.
Az Arctic Sentry missziót valós védelmi képességekkel kellene megerősíteni, elsősorban Grönland védelmének fokozása érdekében.
Nem áll le Donald Trump: ennek a mondásának súlyos következménye lehet, ráadásul épp egy katonai támaszponton van
"A lehető legjobb dolog lenne" egy rendszerváltás Iránban - jelentette ki Donald Trump.
Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Olyan súlyos veszteségeket szenvedett el Oroszország, hogy a teljes összeomlás sem kizárt: lehet, hogy ez zárja le végleg a háborút?
Az orosz erők jelentős visszaesést szenvedtek el múlt héten, amikor Ukrajna elérte, hogy a SpaceX lekapcsolja a Starlink műholdas terminálokat.
Bár éves szinten 0,6%-kal nőtt a GDP, Románia két egymást követő negyedévben visszaesett, jelezve a gazdasági lassulást és a befektetők óvatosságát.
