Megrázó jóslatot kapott Európa legerősebb országa: brutálisan fogy a lakosság - még pár év, és több millió ember eltűnhet

Németország lakossága várhatóan közel 5 százalékkal csökken 2050-ig, ami jelentősen nagyobb visszaesés a korábban előrejelzettnél - derül ki az Ifo gazdaságkutató intézet tanulmányából - írta meg a Financital Times.

A német gazdaságkutató intézet kedden felülvizsgálta korábbi előrejelzését, amely 2050-ig mindössze 1 százalékos népességcsökkenést jósolt. Az új prognózis szerint a visszaesés közel 5 százalékos lesz, ami azt jelenti, hogy Németország lakossága 1990 óta a legalacsonyabb szintre süllyed. A felülvizsgálat a német statisztikai hivatal frissített adatain alapul.

"A demográfiai változás jelentős hatással lesz a gazdaság és a társadalom minden területére" - figyelmeztetett Joachim Ragnitz, az Ifo közgazdásza a tanulmányban.

Németország hosszú távú, körülbelül 0,4 százalékos növekedési rátája várhatóan további nyomás alá kerül, mivel a munkaerőpiac a demográfiai hanyatlás következményeivel szembesül. A 20-66 éves korosztály létszáma várhatóan mintegy 12 százalékkal csökken, míg a nyugdíjasok száma több mint 20 százalékkal nő - közölte az Ifo.

A német felosztó-kirovó nyugdíjrendszer valószínűleg egyre nagyobb nyomás alá kerül. A kormány már most költségvetésének mintegy negyedét fordítja annak támogatására, és a Szövetségi Számvevőszék 2024-ben figyelmeztetett, hogy ez az arány tovább fog növekedni.

Ragnitz arra szólította fel a döntéshozókat, hogy sürgősen vegyék figyelembe a "népesség gyorsuló csökkenését és elöregedését", különösen az egészségügyi és a hosszú távú ápolási területeken.

2050-re Németország lakossága több mint 4 millióval, körülbelül 79 millióra csökken, ami az 1990-es évek eleje óta a legalacsonyabb szint. A várható visszaesés azért is hangsúlyosabb, mert a korábbi előrejelzések tévesen túlbecsülték Németország jelenlegi népességét, amelyet a statisztikai hivatal most 2025-ben 83 millióra becsül, szemben a korábbi 85 millióval.

A 2030-ig tartó bevándorlás várhatóan jelentősen alacsonyabb lesz a korábban előrejelzettnél, miután a kormány szigorította a migrációs politikát. A születési rátákat is túlbecsülték a korábbi előrejelzésekben, az új adatok szerint 2030-ban 150 000-rel kevesebb születés várható, mint korábban feltételezték.

Az Ifo szerint 2025-ben Németország nettó bevándorlása mindössze 225 000 fő, szemben a korábbi becslés 454 000 főjével. Ez a szám várhatóan 250 000 főre emelkedik évente a következő öt évtizedben.

A népességcsökkenés elsősorban Kelet-Németországot érinti majd, míg a nyugati nagyvárosokban kevésbé lesz érezhető a hatása.