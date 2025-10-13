2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
Budapest, 2024. augusztus 13.Takarítók az óbudai Hajógyári-szigeten a 30. Sziget fesztivál zárása után, 2024. augusztus 13-án.MTI/Balogh Zoltán
Szórakozás

Karácsony Gergely: bizonytalan a Sziget Fesztivál jövője, szerződést bontanának a fővárossal

Pénzcentrum
2025. október 13. 07:10

Karácsony Gergely szerint bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője: a főpolgármester közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben jelezte, a cég kénytelen kezdeményezni a fővárossal kötött megállapodás felmondását.

"Levelet kaptam a Sziget Zrt. vezérigazgatójától, amelyben arról tájékoztatott, hogy a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását kénytelen kezdeményezni." - írta ma reggel Karácsony Gergely egy friss Facebook-posztjában. A főpolgármester hozzátette: emiatt bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője.

Karácsony szerint a lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat. Budapestnek nem egy magáncég üzleti kérdéseivel van dolga, de dolga kell legyen a Sziget Fesztivál hosszú távú fennmaradásával.

"Bízom abban, hogy a felmondás nem egy korszak végét, hanem egy új kezdet reményét jelenti. És ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható úgy, hogy a fesztivál értékei fennmaradnak, akkor Budapestnek is nyitottnak kell lennie erre az új kezdetre." – zárta a posztot a főpolgármester.

Amint fejlemények érkeznek az ügyben, a Pénzcentrum azonnal beszámol róla.

Címlapfotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#fesztivál #Budapest #felmondás #kultúra #szórakozás #megállapodás #sziget fesztivál #főpolgármester #bizonytalanság #karácsony gergely

