Fordulat az ingatlanpiacon? Ezek a lakások kerülhetnek reflektorfénybe 2026-ban

A piacon jelenleg nagyjából 120–150 kastély és kúria érhető el, több százmillió forintos átlagárral, miközben a prémium ingatlanok ára akár több milliárd forintig is terjedhet.
Miközben a hagyományos ingatlanpiacon az árak folyamatosan emelkednek, az alternatív piac egyfajta időgépként funkcionál, lehetővé téve a vásárlók számára, hogy a jelenlegi piaci szintnél jelentősen olcsóbban jussanak ingatlanhoz. Az év eleje hagyományosan a statisztikák időszaka, és ez alól az alternatív ingatlanpiac sem kivétel. A terület egyik sajátossága, hogy az alacsonyabb árak nem csak a gyorsabb értékesítési kényszerből fakadnak, hanem abból is, hogy az eljárások időigényesebb folyamatok. Emiatt a korábban megállapított és később kiírt árak lassabban követik a normál ingatlanpiac gyors áremelkedését.
Kálmán Ildikó a BrixIngatlan.hu vezető szakértője szerint ez a jelenség egyfajta időgépet hoz létre: míg a klasszikus piacon az árak akár napról-napra is képesek vágtatni, addig az alternatív piacon mintha egy lassított felvételt néznénk. Ennek köszönhetően 2025-ben egyáltalán nem 2025-ös árakon vásárolhattak azok, akik ebben a szegmensben kerestek ingatlant, ahogyan ezt a legfrissebb statisztikák egyértelműen alá is támasztják.
Budapesten a normál ingatlanpiacon az átlagos négyzetméterár elérte az 1 millió 461 ezer forintot, ezzel szemben az alternatív piacon a jogerős vételárak alapján ennek a fele, mindössze 759 ezer forintos átlagos négyzetméterárral számolhattak a vevők. Országos szinten a különbség még látványosabb: míg a hagyományos piacon az átlagos négyzetméterár 1 millió forint körül alakult, addig az alternatív piacon csupán 420 ezer forintot fizettek a vásárlók egy négyzetméterért.
Szakértelem és stratégia a siker kulcsa
Bár az alacsony árak vonzóak, az ilyen típusú ügyletek komoly felkészültséget igényelnek.
„Az ilyen kedvező árú vásárlás jelentős mértékben szolgálja a lakosság érdekeit, hiszen a bérszínvonaltól elszakadt, normál piaci ingatlanárak nagyon távol kerülnek az átlagpolgártól. Bár elméletben bárki belevághat önállóan is ezekbe az ügyletekbe, egyáltalán nem mindegy, mely ingatlanokra ad le ajánlatot vagy indít licitet, emiatt a gondos kiválasztás már az elején kritikus fontosságú” - magyarázta Kálmán Ildikó.
A Brixingatlan.hu az alternatív ingatlanok szakértőjeként hosszú évek óta segíti az ilyen típusú ingatlanok előszűrését, kiválasztását ezáltal 1073 nyertes ügyletben működött közre. A siker gyakran a mennyiségben is rejlik.
„Bár a Brixingatlan.hu által előválogatott ügyletek közel egynegyede már egyetlen licittel is győzhetett, a jó üzlet nemcsak a megfelelő kiválasztáson múlik. Legalább ilyen fontos, hogy több – akár sok – párhuzamos eljárásban is részt vegyen a vásárló jelölt, vagyis egyszerre több „vasat tartson a tűzben”. Ez azonban időben és energiában gyakran meghaladja egy átlagos magánszemély lehetőségeit. Ilyenkor érdemes szakértő segítségét igénybe venni” – hangsúlyozta.
Tévhitek a kilakoltatásról
Sok potenciális vásárló tart attól, hogy az alternatív piac szorosan összefügg a végrehajtási eljárásokhoz kapcsolódó kilakoltatásokkal. De a számok cáfolják ezeket a félelmeket.
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatalos adatai szerint 2017 és 2025 között összesen 10.690 ingatlan került átadásra a nyerteseknek, és ebből mindössze 19 eset végződött kényszerintézkedéssel” – idézte fel Kálmán Ildikó. Ugyanezzel a 10.690 átadási adattal összehasonlítva a BrixIngatlan azonos időszakban született eredményeit, megállapítható, hogy az elmúlt 8 év összes nyertes ügyletének 10%-át a BrixIngatlan szakértői bonyolították le.
