2025. október 15. szerda Teréz
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Palinka, the famous homemade Hungarian alcohol pouring from a bottle to glass. Stock photo from Hungary.
Kvíz

Kvíz: Jól ismered a röviditalokat? Lássuk, tudod-e melyik ital miből készül!

Pénzcentrum
2025. október 15. 18:04

Alkoholos italok a világ minden táján készülnek a legváltozatosabb alapanyagokkal és eljárásokkal. Egyes italokat gabonából, másokat gyümölcsökből készítenek, a párlatokat pedig a legkülönfélébb módokon ízesítik. A tölgyfahordós érleléstől a különféle gyógynövényeken át a mézig rengeteg összetevő adhatja egy rövidital meghatározó ízét. Te nagy italszakértőnek tartod magad? Tudod miből készül a whiskey, milyen ital a vermut, mi adja a gin ízét? A mai kvíz témája a röviditalok és összetevőik: tesztelheted, mennyit tudsz; akár még újdonságot is tanulhatsz! 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Jól ismered a röviditalokat? Lássuk, tudod-e melyik ital miből készül!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerű kérdéssel! Miből készülhet a vodka az alábbiak közül?
burgonya
zeller
sárgarépa
cékla
2/10 kérdés
Minek az erjesztett levéből készül hagyományosan a tequila?
kaktuszgyümölcs
acai bogyó
kék agavé
kukorica
3/10 kérdés
Miből készül a rum?
juharszirup
méz és méhpempő
cukornád vagy melasz
datolya vagy szőlő
4/10 kérdés
Miből nem főznek hagyományosan whiskeyt az alábbiak közül?
rizs
árpa
rozs
kukorica
5/10 kérdés
Melyik italfajta az alábbiak közül egy tölgyfahordóban érlelt borpárlat?
sambuca
grappa
cognac
mezcal
6/10 kérdés
Milyen "bogyó" adja a gin jellegzetes ízét?
kökény
som
bodza
boróka
7/10 kérdés
Melyik ital nem likőrbor, vagyis borpárlattal erősített bor az alábbiak közül?
portói
sherry
vermut
sangría
8/10 kérdés
Milyen ízesítésű a cointreau likőr?
keserű mandula
feketeribizli
cseresznye
narancs
9/10 kérdés
Milyen gyümölcsből készül a calvados?
banán
szilva
alma
narancs
10/10 kérdés
Melyik ital fő ízesítője a rebarbara az alábbiak közül?
raki
aperol
úzó
abszint
Címlapkép: Getty Images
#bor #alkohol #gasztronómia #ital #szőlő #italok #gin #rövidital #röviditalok #whisky #kvíz #általános műveltségi kvíz #gasztro kvízek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:47
18:33
18:11
18:04
17:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 15.
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
2025. október 15.
Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
2025. október 15.
Ezek az iskolák ontják magukból a milliárdosokat: Magyarországon is szép számmal akadnak – nincs mese, ide kell járni tanulni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 15. szerda
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
2
2 hónapja
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
3
2 hónapja
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
4
4 hete
Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!
5
1 hónapja
Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Off-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben nem lévő környezetben zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 17:42
Milliárdos bitcoinfogás: kattant a bilincs a csalók kezén, súlyos évek várnak rájuk
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 17:02
Fontos határidő közeleg: több ezer magyart érint, a sorsuk múlik ezen - alig egy hónapjuk maradt
Agrárszektor  |  2025. október 15. 18:29
Óriási baj van Európában: sokak élete kerülhet veszélybe, ha nem lépünk