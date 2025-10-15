Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Alkoholos italok a világ minden táján készülnek a legváltozatosabb alapanyagokkal és eljárásokkal. Egyes italokat gabonából, másokat gyümölcsökből készítenek, a párlatokat pedig a legkülönfélébb módokon ízesítik. A tölgyfahordós érleléstől a különféle gyógynövényeken át a mézig rengeteg összetevő adhatja egy rövidital meghatározó ízét. Te nagy italszakértőnek tartod magad? Tudod miből készül a whiskey, milyen ital a vermut, mi adja a gin ízét? A mai kvíz témája a röviditalok és összetevőik: tesztelheted, mennyit tudsz; akár még újdonságot is tanulhatsz!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered a röviditalokat? Lássuk, tudod-e melyik ital miből készül! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerű kérdéssel! Miből készülhet a vodka az alábbiak közül? burgonya zeller sárgarépa cékla Következő kérdés 2/10 kérdés Minek az erjesztett levéből készül hagyományosan a tequila? kaktuszgyümölcs acai bogyó kék agavé kukorica Következő kérdés 3/10 kérdés Miből készül a rum? juharszirup méz és méhpempő cukornád vagy melasz datolya vagy szőlő Következő kérdés 4/10 kérdés Miből nem főznek hagyományosan whiskeyt az alábbiak közül? rizs árpa rozs kukorica Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik italfajta az alábbiak közül egy tölgyfahordóban érlelt borpárlat? sambuca grappa cognac mezcal Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen "bogyó" adja a gin jellegzetes ízét? kökény som bodza boróka Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik ital nem likőrbor, vagyis borpárlattal erősített bor az alábbiak közül? portói sherry vermut sangría Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen ízesítésű a cointreau likőr? keserű mandula feketeribizli cseresznye narancs Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen gyümölcsből készül a calvados? banán szilva alma narancs Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik ital fő ízesítője a rebarbara az alábbiak közül? raki aperol úzó abszint Eredmények

Címlapkép: Getty Images

