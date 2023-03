Nem titok többé a magyar sztárelőadók gázsija! Itt az árlista: ennyit kér Caramel, Dér Heni, Manuel egy fellépésért

Ezen a héten sem volt hiány hírekből és érdekességekből. A Pénzcentrum heti hírösszefoglalójából kiderül, mikor érhet véget az árstop és milyen drágulás vár a magyarokra húsvétkor; hol épülhet újabb akkumulátorgyár Magyarországon; milyen formában tér vissza a lakástakarék; mit néztek a legtöbben a mozikban az elmúlt héten és milyen filmek lehetnek a jövő hét slágerei; jöhet-e soron kívüli nyugdíjemelés és mi várhat a nyugdíjasokra a következő években. A héten számoltunk be egyebek között a fontos változásról, amely a boltok kasszáinál élesedhet; arról, hogy mi most a legjobb befektetés; illetve, hogy milyen koronavírus-tévhitet leplezhettek le az amerikai vizsgálatok. A héten kiderült, mennyit keresnek egyes magyar zenészek - melyre Fluor és Wolf Kati is reagált. Ha nem akarsz lemaradni a 9. hét híreiről, fusd át az összefoglalónkat!

Az egyik legtöbb figyelmet az a hír kapott ezen a héten, hogy terjedni kezdett egy lista a neten, mely a magyar sztárok fellépési gázsijait tartalmazza. Eszerint Azahriah például egy 75 perces nagykoncertért 6 millió 350 ezer forintot kér, Keresztes Ildikó 60 perces koncertért 1 millió 690 ezer forint kér, Tóth Vera 70-80 percért 2 millió 280 ezret. Erről részletesen ebben a cikkben írtunk. Később a listára reagált Wolf Kati, valamint megszólalt Fluor is az 5 milliós fellépti díja kapcsán.

A hét elején Orbán Viktor napirend előtti felszólalásában a Parlamentben azt mondta az élelmiszerárstop kapcsán, hogy ameddig nem áll a csökkenő pályára az infláció, addig megmarad, és ez igaz a lakossági kamatstopra is, amelyet az érdemi kamatcsökkenésig fenntartanak. A magyarországi akkumulátorgyárakról is több fontos hír érkezett a héten: egyrészt hogy tárgyalt akkugyáras befektetőkkel Kistelek polgármestere, de az elektromos hálózat komoly, hosszú fejlesztésre szorulna, amit nem akart kivárni a beruházó. Viszont a Samsung gödi akkumulátorgyárának bővítésére 90 milliárd forint állami támogatást hagyott jóvá az Európai Bizottság.

A héten nem változtatott a jegybanki alapkamat 13,0 százalékos szintjén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi, idei második kamatmeghatározó ülésén. Ugyanakkor a bankokban, úgy tűnik, itt az áttörés: március 1-től csökkentette egyes hiteleinek kamatait az OTP és a CIB Bank, a változás több hitelkonstrukciót is érint. Ráadásul 4 év után visszatér a lakás-takarékpénztár, megújult formában. Az MNB friss hiteladataiból pedig kiderült, hogy mennyire kerülték el a magyarok a bankokat januárban:

A fővárosiak és ingázók számára fontos hír, hogy újabb 100 traffipax, alacsonyabb belvárosi sebességhatárok és zebramegújítási program is szerepel a budapesti megújult közlekedésbiztonsági stratégiában. A Fővárosi Önkormányzat 2030-ig szeretné megfelezni, 2050-ig pedig nullára csökkenteni a halálos közúti balesetek számát Budapesten.

Március 1-jétől új tévécsatorna kezdte meg működését:a kizárólag magyar gyárású műsorokat sugarzó Magyar Mozi TV a Digi és a Vodafone kínálatában az első naptól elérhető. A mozikban ismét akadtak filmek, melyek az Avatar 2 babérjaira törtek, és márciusban is igazi filmdömping várja a nézőket. Rengeteg fesztiválkedvenc, Oscar-jelölt és közönségsiker film kerül a mozikba.

A hét egyik fontos híre volt, hogy komoly működési nehézségekkel néz szembe a Pizza King. Ezért az étteremlánc átmenetileg bezárásra kényszerült.



Jobb észben tartani, hogy március végén jön a tavaszi óraátállítás. Ha az EU nem halogatja tovább, és marad a jelenlegi terveknél, akkor végleg kivezethetik 2024-ben ez a sokak által gyűlölt szokást. Ezúttal előre kell majd állítani az órákat, vagyis "kevesebbet alhatunk" vasárnap.

Nyugdíjhírek

"Jogszabály-módosítással kell garantálni, hogy a nyugdíjak emelése feleljen meg az inflációnak, azaz a nyugdíjak reálértéke ne csökkenjen! Ennek megfelelően további 1,5 százalékkal kell emelni a nyugdíjakat!" - írta nyilatkozatában a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET). Eközben az is kiderült, mennyivel nőtt valójában a magyar nyugdíjasok ellátása 2023 januárjára, mert erről a héten közölt friss adatokat a KSH:

Kiderült, hogy több út is lehetne arra szakértők szerint, hogy a magyar nyugdíjrendszer összeomlását elkerülhessük, ám a közeli jövőben egyik sem túl valószínű, hogy bekövetkezik. Márpedig az biztos, hogy valamit tenni kell, ugyanis a magyar társadalom megállíthatatlanül halad az elöregedés felé.

A Pénzcentrum elemzése azt mutatja, hogy Magyarországon egyre emelkedik az idősek száma, arányuk a teljes társadalmon belül szintén nő, mely folyamat várhatóan felgyorsul a következő évtizedekben. Az egészségügyi és szociális ellátórendszerre óriási terhet helyezhet a 21. században a rengeteg ellátandó idős - akiket fenyeget a demencia, az izoláltság, a depresszió és egyre inkább az elszegényedés réme is. Úgy tűnik a járvány óta csak meredekebben romló tendeciák 2023-ban is folytatódnak. A rekordinfláció és az energiaválság is csak ront a magyar idősek helyzetén:

Változások a boltokban

Hétfőtől új szintre lép az árháború, mert a Lidl óriási sajtakciót jelentett be. Az egész árcsökkentés-csatározás a vajárak mérséklésével vette kezdetét még a múlt héten, majd a sajt következett. Már azt is tudjuk, hogy a vajháború és a satjcsata után most a száraztészta-akció lehet a boltok következő nagy dobása. Ebben az első fecske a CBA, de hamarosan a többi bolt is követheti a példájukat.

Mindeközben egy korszak ért véget a Tescóban, megszűnt ugyanis a zöldség.gyümölcs-osztályon az eddig ingyenes, eldobható műanyag zacskó. Az Auchanhoz hasonlóan ezentúl csak többször használatos, biológiailag lebomló zacskó, vagy úgynevezett újrazsák lesz kapható (pénzért). Más változás is volt a Tesco háza táján: több üzletük nyitvatartása rövidült, mely váratlanul érhette a vásárlókat.Szintén fontos hír a múlt hétről, hogy rövidesen a boltokba is begyűrűzhet az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége:

A héten lapunknak nyilatkozott Gabriel Makki, a Kifli frissen kinevezett új ügyvezető igazgatója. „Nem ismerek semmilyen korlátot, miért ne lehetne minden fővárosi háztartás az ügyfelünk” – monda, és többek között a vállalat legnagyobb változásairól, a szortimentjük sajátmárkás felduzzasztásáról, valamint az alacsonyabb jövedelmi rétegűek megcélzásáról is beszélt. Az új vezető arra is kitért, milyen összetevők határozhatják meg leginkább, mennyibe fognak kerülni a most még árstopos termékek, ha április 30-al ténylegesen kivezetik az ársapkát.

A foodpanda és a Wolt pedig elárulta a Pénzcentrumnak, hogy nem csökkent a házhozszállítási kedv 2022-ben, sőt még a kedvenc ételek rangsorát sem rendítette meg az évtizedek óta nem látott infláció Magyarországon.

Beszámoltunk arról is, hogy még mindig számos tipp és trükk létezik, melyeket megfogadva sokkal több pénz marad a zsebüknben még egy ilyen rendkívüli rekordinflációs időszakban is. A vásárlások előtti előkészületektől a termékek polcokon elfoglalt helyén át rengeteg faktort érdemes figyelembe venni

Fókuszban az egészség

A hét egyik forntos híre volt, hogy az amerikai energiaügyi minisztérium szerint egy laboratóriumból szabadulhatott el annak idején a koronavírus-járvány. A kiszivárgott jelentés szerint ugyanakkor nem fegyverprogram részeként jöhetett létre a világjárványt okozó kórokozó. Később megszólalt az ügyben az FBI is: bár nincs még egyetértés az amerikai kormányzatban arról, hogy honnan eredhetett a koronavírus, az FBI szerint az a legvalószínűbb, hogy egy laborból szabadult el.

A héten még mindig egyre nőtt az orvoshoz forduló betegek száma és nem úgy tűnik, hogy egyhamar megszabadulunk a járványtól. Ez a negyedik olyan járványszezon, amelyben főszerepet játszik az influenza mellett a koronavírus is, idén pedig az RSV is ráerősít erre. Az elmúlt években ráadásul rapszodikusan követték egymást a covid-hullámok, egy-egy új variáns az év bármely szakában okozhatta a megbetegedések fellángolását, terjedését. A szakértők azonban régóta ígérik, hogy a koronavírus, akárcsak az influenza szezonálissá fog válni - ezáltal kezelhetőbb lesz. Vajon 2023-ra elérkezett az idő, a koronavírus szezonálissá vált? A Pénzcentrum utánajárt, mit mutatnak a friss táppénzes és vírusadatok Magyarországon:

Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy érdemes óvatosan bánnia az orrspraykkel annak, aki megbetegszik. Könnyen alakulhat ki ugyanis függőség. Arról is beszámoltunk, hogy sokan élnek tévhitben a kalcium és D-vitamin szedése kapcsán. Egyes esetekben nemhogy nem hasznos, még káros is lehet az egészségre a kalcium bevitele a vitamin mellett.

Kiderült, több millió magyar küszködik látásproblémákkal, és bizony őket sem kerülte el a drágulás: mélyen a zsebébe kell nyúlnia, aki 2023-ban szemüveget csináltatna magának, esetleg kontaktlencsét venne. És akkor még az orvosi, vagy látszerészi vizsgálatok költségei nem kerültek szóba.

Karrier, munka, hivatás

„Addig megyek, amíg meg nem kapom azt, amit elképzelek” – fogalmazott a Pénzcentrumnak adott interjújában Göncz Dalma, aki mindig is művészi pályára készült, de az élet egy ideig elsodorta előle. Polgári állásokban is töltött pár évet, de hiába volt jó a fizetés, érezte hogy nincs a helyén és váltott.

Az emberek anyagi felemelkedését elsősorban az segíti, ha dolgoznak, méghozzá minél intenzívebben - vagy mégsem? Nem feltétlenül, hiszen nagyon magas intenzitású munkavégzés melllett is van esély arra Magyarországon, hogy egy család végleg elszegényedjen, ám ha "csak" közepes intenzitással dolgoznak, akkor ez az esély megtöbbszöröződik - derül ki friss statisztikai adatokból.

Az is kiderült, hogy a csökkenő tendencia ellenére az Európi Unióban továbbra is jelentős a nemek közti bérszakadék. Az Eurostat egy friss felmérésében a nők és férfiak átlagos bruttó órabére közötti különbséget vizsgálta meg. 2021-ben szűkülő bérkülönbségről és az egyes tagországok közti látványos szakadékról beszélhetünk.

Autósok, figyelem!

Lényegesen lerövidültek a szállítási határidők a magyar autókereskedésekben az utóbbi hónapokban, tudta meg a hazai importőröktől a Pénzcentrum. A körkérdésünkre válaszoló márkaképviseletek többsége arról beszélt, hogy manapság a népszerű modelleket akár 2-3 hónapos határidővel is le tudják szállítani, ami már közel van a járvány előtti állapothoz.

Bár egy hónapja csökkennek az üzemanyagárak Magyarországon, de még mindig nálunk a legdrágább a benzin a régióban az átlagárak szerint. A gázolaj tekintetében csak Ausztriában magasabbak az átlagárak, mint itthon. A szakember szerint márciusban stabilizálódhat az árszint, annak kevés az esélye, hogy 600 forintos lélektani határ alá kússzon a benzin és a gázolaj ára.

Egyéb hírek

Kifejezetten erős teljesítménnyel kezdték az évet a vezető részvénypiacok, azonban kérdés, meddig tarthat ki a támogató hangulat. Sok még ugyanis a kockázat; a háború továbbra sem ért véget, és az infláció láttán is korai lenne fellélegezni. Ezért inkább a szelektív stratégia vezethet eredményre idén, alaposan meg kell válogatni a cégeket a befektetőknek.

A házi feladat intézménye évtizedek óta folyamatos támadásoknak van kitéve. Van -e a bármi tudományosan megalapozott oka annak, hogy a diákoknak iskola után is a tananyagba kell temetkeznie? Van, aki szerint hasznos, tehát szükség van rá, mások viszont inkább eltörölnék a diákokra gyakorolt negatív hatásai miatt. Miután rengeteg gyerek házifaladatát már a mesterséges intelligencia írja, ez végképp értelmetlenné teheti ezt a sokak által idejét múlt módszert a tanulásra.

Rekordévre készül a turizmus, a várakozások szerint nem csak az első negyedév, de a húsvéti időszak is kiemelkedően jó számokat hoz majd. A legnépszerűbb belföldi úti cél a tavaszi szünetben idén Eger, Gyula és Hajdúszoboszló lesz, az árak viszont legkevesebb 16, de inkább 20-30 százalékkal emelkedtek meg egyetlen év leforgása alatt. Egy éjszaka egy főnek átlagosan 11 420 forintba kerül.

Kiderült az is, hogy továbbra is Japáné a világ legerősebb útlevele, igaz Szingapúr újra behozta őket az első helyen, így holtversenyben vezetnek. A második helyen Dél-Korea áll, amit két európai, Németország és Spanyolország követ. 2023 első negyedévében is él a korábbi tapasztalat, a világ legerősebb útlevelei szinte kivétel nélkül Európából kerülnek ki, egy-két fejlett ázsiai országot, valamint az USA-t, Új-Zélandot és Ausztráliát leszámítva. Ekképpen Magyarország is az élen tanyázik, összetettben a 9. legtöbb ország fogadja el hazánk útlevelét, sőt, 2022-höz képest javítottunk is, 10 éves távlatban pedig még többet.