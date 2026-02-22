2026. február 22. vasárnap Gerzson
Tőzsdei grafikon Tőzsdei grafikon kereskedési elemzés befektetési pénzügyi, tőzsdei pénzügyi vagy forex grafikon tőzsdei grafikon grafikon üzleti válság összeomlás veszteség és növekszik nyereség és nyereség nyerni felfelé trend.
Megtakarítás

Jó lóra tett, aki ebbe a magyar papírba fektetett a héten: elképesztő, ami a Budapesti Értéktőzsdén történt

MTI
2026. február 22. 18:30

Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 125 733,91 ponton zárt, 0,97 százalékkal, 1230,11 ponttal alacsonyabban, mint az előző héten.

A heti forgalom 106,46 milliárd forint az előző héten elért 109,16 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek, a Magyar Telekom és az OTP kissé erősödött, a Richter minimális korrekciót mutatott, míg a Mol jelentős mínuszban zárta a hetet.

A hét elején folytatódott a lejtmenet a BÉT-en, az index több mint 3100 pontont zuhant (2,45 százalék), az esést a Mol vezette, amely két nap alatt több mint 5 százalékot vesztett értékéből. Szerdán a hangulat kedvezőre fordult, az index 2,3 százalékkal került feljebb, az OTP árfolyama 3,2 százalékot ralizott, de visszatértek a vevők a Mol piacára is. Csütörtökön ismét indexcsökkenés következett és a hét utolsó napját is negatív tartományban zárta a BUX.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában megemlítették, hogy újabb céláremelések érkeztek az OTP-re. Az Erste felhalmozásról tartásra változtatta ajánlását, miközben a célárfolyamot 28 ezer forintról 43 200 forintra növelte. Az Autonomous Research 44 248 forintról 47 231 forintra emelte a bankrészvény célárfolyamát, az ajánlás változatlanul felülteljesítő. A bankpapír ennek megfelelően a legjobban teljesítő vezető részvény volt a héten

A hét eseményei között megemlítették, hogy a Richter kutatási együttműködési és opciós megállapodást kötött a svájci FimmCyte-tal. Az Equilor elemzői szerint a megállapodás illeszkedik a Richter stratégiájába a női betegségek piacán, és ezzel bővítheti endometriózis portfólióját. Értékelésük szerint a megállapodás rövid távú pénzügyi hatása minimális, azonban értékes opciós jogot biztosít a magyar gyógyszergyártónak egy ígéretes készítmény globális forgalmazására.

Az összefoglalóban idézték Hernádi Zsolt Telexnek adott interjúját, amelyben a Mol elnök-vezérigazgatója kifejti, hogy az orosz kőolajimport pótlása technikailag megoldható, de rendkívül költséges, mivel a horvát JANAF az európai piaci átlagnál négyszer-ötször magasabb tranzitdíjat követel az Adria-vezeték használatáért. A Mol készpénzállománya és piaci pozíciója stabil, de a geopolitikai csatározások költségeit végül a régió fogyasztói fizethetik meg az üzemanyagárakon keresztül - idézték a cégvezetőt.

A Mol pénteken tette közzé negyedéves és éves eredményét, amelyet az Equilor értékelése szerint vegyes számok jellemeztek, jelentősebb meglepetés nélkül. Az EBITDA (kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye) a várakozásokkal többnyire összhangban volt, az egy részvényre jutó adózott eredmény azonban éves szinten 810 millió dollárra csökkent a 2024-es 1023 millió dollárhoz képest.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A menedzsment 2025-ös várakozásait tekintve a Mol alulteljesítette az adózás előtti eredményre vonatkozó előrejelzését: a tényadat 1,3 milliárd dollár lett a 2025 novemberében frissített 1,6 milliárd dolláros iránymutatáshoz képest.

Hozzátették: a cégvezetés idei évi iránymutatása alacsonyabb nyersolaj-feldolgozási volument jelez előre, ezt jelzi a 3,0 milliárd dolláros tisztított EBITDA várakozás a 2025-ös 3,4 milliárd dollárral szemben. A teljesítményben rejlő növekedési potenciált a nem organikus bővülés, nevezetesen a NIS felvásárlása jelentheti - írták.

  • A héten a vezető részvények közül az OTP teljesített a legjobban. A bankrészvény árfolyama 0,58 százalékkal emelkedett, pénteki záróára 39 650 forint volt, heti forgalma 59,4 milliárd forint volt.
  • A Magyar Telekom 0,2 százalékkal került feljebb, a részvény 1974 forinton zárt pénteken, heti forgalma 2,34 milliárd forintot tett ki.
  • A Richter árfolyama 0,85 százalékkal esett, pénteken a részvény 11 600 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 10,51 milliárd forintot.
  • A leggyengébben teljesítő blue chip ezen a héten is a Mol volt. Az olajpapír az előző heti 5,53 százalék után 5,26 százalékkal esett, a részvény 3528 forinton zárt pénteken, heti forgalma 21,34 milliárd forintot tett ki.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9 985,12 ponton zárt, értéke 91,31 ponttal, 0,91 százalékkal elmaradt az előző hetitől.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

