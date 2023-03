Tiszta vizet öntött a pohárba 5 milliós gázsija kapcsán Fluor Tomi: "jól élünk és sikeresek vagyunk"

Tényleg annyi, amennyit írtak, de ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. Nem csak ők teszik zsebre az ötmilliós gázsit, de persze így is elég jól megvannak.

Amint tegnap a Pénzcentrum is megírta, néhány hazai sztár egészen elképesztő összegeket kaphat egy kiszivárgott gázsi-lista szerint. Az Irigy Hónaljmirigy például 750 ezret tesz zsebre, de ennél durvábbak is vannak, elég legyen csak Dér Henit említeni, akit egy 60 perces kiskoncertért - állítólag - másfél millió forintot kér el.

A Wellhello nevű zenekar gázsija pedig még ebből a mezőnyből is kimagaslónak számít: a lista szerint a Fluor Tomi és Diaz nevével fémjelzett együttes

egy 75 perces koncertért 4 millió 800 ezer forintot kasszíroz be.

A lista sokaknál kiverte a biztosítékot, így a zenekar egyik tagja, Fluor Tomi a Story kérdésére el is mondta, mi a helyzet pontosan.

A Wellhellóval valóban 4-5 millió forint között lépünk fel, de ez a mi esetünkben nagyjából 30 ember fizetését jelenti. Imádnám, ha ténylegesen ennyit haza lehetne vinni, de a valóság ennél összetettebb. Több busszal, kiskamionnal és 4-5 autóval szoktunk elindulni a koncertekre, lényegében egy vándorcirkusz vagyunk, ahol a zenekaron kívül számos fény-, és hangtechnikus, vizuálos, pirotechnikus, testőr, sofőrök, táncosok, roadok tartanak velünk

- mondta a zenész a bulvárlapnak. Vagyis azt elismerte, hogy hogy ennyi pénzt kapnak, de azért nem mindet ő teszi zsebre, elég sok ember részesül a gázsiból.

Fluor Tomi azt is hozzátette, hogy bár a pénzt elosztogatják, azért még így is van mit a tejbe aprítani:

Panaszkodni nincs okunk, hiszen – a hazai viszonyok ellenére – jól élünk és sikeresek vagyunk a szakmánkban, ebben 20 év munkája van benne. Ez egy kereslet-kínálat alapon működő, piaci történet. Annyit tud elkérni egy jól futó produkció, amennyi embert behoz, amennyit fizetnek érte az emberek. Mi azok közé tartozunk, akik kiemelt figyelmet fordítunk a látványra, a tökéletes showra, a Parkos supershow-kra például a helikoptertől kezdve a gőzmozdonyon át a sárkányháton ledaruzásig mindenhogy érkeztünk már. A kiadások persze már kevésbé érdeklik az embereket, de úgy tapasztalom, hogy az előadók bérezése már egyre kevésbé vált ki felháborodást, és lassan mindenkinek leesik, hogy a színpadi láng nem csak úgy odaterem a vizuál elé, hanem komoly munka és rengeteg pénz van abban, amíg egy tisztességes koncert összeáll.

Nem Fluor volt az egyetlen, aki megszólalt a csúcsgázsik kapcsán. Tegnap, alig néhány órával a lista kiszivárgása után a valaha Eurovíziós Dalfesztiválon is fellépő Wolf Kati szerkesztőségünknek is eljuttatott nyilatkozatában azt írta: a zenész is ember, akinek kiadásai vannak - és ő sem egyedül tezsi zsebre a gázsit.

Az alábbi cikkben magam is a felsorolásban találtam a nevemet, névsor alapján az alsó sorokban. Felmerült a kérdés bennünk, hogy az összegekben is vajon reálisak-e azok a megállapítások, amelyek azt sugallják, hogy egy-egy előadó ezeket a fellépési díjakat mindössze fél-egy óra munkával keresné meg. Szeretnénk megkérni minden kedves olvasót, akik természetszerűleg nem látnak bele a zenész szakma mindennapjaiba, és akiket oly nagyon szeretünk látni, érezni, velük együtt felszabadulni a hétköznapok mókuskerekéből, hogy egy zenészprodukció működési kiadásait is vegyék figyelembe, amelyeket a teljesség igénye nélkül próbálok most Önöknek összeírni. Fontos kiemelnem, hogy ez az összeg nem az énekes gázsija egyedül, a zenészek és a stáb együttes munkadíja, és a Wolf Kati produkcióban egész évben körülbelül 50 szakemberrel dolgozunk

- reagált az énekesnő a listára.